Gemeinde Krailling lehnt fünf von neun Kandidaten für Seniorenbeirat ab – Wahl steht auf der Kippe

Der Kraillinger Seniorenbeirat steht auf der Kippe, eine Neuwahl scheint an Unterschriften zu scheitern. Was die Betroffenen sagen...

Krailling ‒ Vier Mal hat der Gemeinderat Krailling die Einführung eines Seniorenbeirats abgelehnt. Dann wurde Anfang 2021 doch ein solches Gremium gewählt. „Es war ein harter Kampf“, erinnerte sich die Vorsitzende Karin Wolf jüngst bei ihrem Fazit zu drei Jahren Beiratsarbeit. Umso mehr liegt ihr daran, das Gremium zu erhalten. Aber eine Neuwahl steht auf der Kippe.

Eigentlich war diese für den 15. Januar geplant. Allerdings müssen sich für eine Seniorenbeiratswahl laut Satzung mindestens acht Kraillinger finden, die von zehn Bürgern per Unterschrift empfohlen werden. Das Problem: Von den neun Senioren, die bei der Gemeinde ihre Kandidatur eingereicht haben, wurden fünf wegen „Mehrfachunterschriften“ abgelehnt. Heißt: Unter ihren zehn Unterstützern waren auch solche, die bereits für andere Kandidaten unterzeichnet hatten und deswegen nicht mitgezählt wurden. Gibt es aber weniger als acht Bewerber, werden die zugelassenen Kandidaten laut Satzung direkt vom Gemeinderat bestellt.

Bürgermeister contra Seniorenbeirat

Einer der Betroffenen ist Thies Claussen. Er sieht in dem Vorfall einen Formfehler der Verwaltung. „Auf das Verbot von Mehrfachunterzeichnungen haben Sie in Ihrer Bekanntmachung mit keinem einzigen Wort hingewiesen“, erklärt der 73-Jährige in einem Brandbrief an den Bürgermeister. Bei ihm sei eine einzige Signatur problematisch gewesen, geleistet von einer bisherigen Seniorenbeirätin. „Hätte die Gemeinde bei mir angerufen, hätte ich in fünf Minuten eine gültige Unterschrift nachgereicht“, sagt Claussen. Das Prozedere sei „ein absurdes Theater“ und „eine Ohrfeige für die ehrenamtlich Engagierten“.

Das sieht Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) anders: „Wer wollte, hätte über die Mehrfachunterschriften Bescheid wissen können“, sagt er mit Blick auf die öffentlich einsehbare Satzung. Man habe diese in der Bekanntmachung nicht extra erwähnt, „weil es bei der ersten Wahl kein Problem damit gab“. Was nun mit der Neuwahl passiere habe am Dienstag, 28. November, allein der Gemeinderat in der Hand. „Er könnte zum Beispiel die Bewerbungsfrist verlängern“, sagt Haux. Ein Ergebnis der Debatte stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber noch aus.

Für einen Seniorenbeirat gäbe es jedenfalls genug zu tun. Während Karin Wolf ihre Bilanz zog, kam schon ein neues Thema auf: eine Alternative für den jüngst beendeten Fahrservice zu finden. In der Vergangenheit schlug der Seniorenbeirat auch Änderungen für die neu gestaltete Ortsmitte vor.

Planegger Beirat Nach Kraillinger Vorbild hatte sich die Gemeinde Planegg 2022 dazu entschieden, ebenfalls einen Seniorenbeirat aufzubauen. Per Briefwahl wurden im Juli aus zehn Kandidaten sieben Mitglieder gewählt. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. November, sollen die gewählte Vorsitzende des neuen Beirats, Beate Peters-Dürrschmidt, und die geplanten Tätigkeitsfelder des Gremiums vorgestellt werden.

