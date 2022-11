Bürgerversammlung Gräfelfing: Gemeinde durch Flüchtlingsstrom im Krisenmodus

Von: Romy Ebert-Adeikis

Auf der Bürgerversammlung wurde einmal mehr der Krisenmodus für Gräfelfing verkündet. Seit Jahren hat die Gemeinde zu kämpfen, heuer mit Flüchtlingsunterkünften.

GRÄFELFING Der Landkreis München ist im Krisenmodus – seit Jahren. „Als ich 2014 gewählt wurde, musste ich relativ schnell einen Krisenstab berufen, das gab es davor jahrezehntelang nicht“, erinnerte sich Landrat Christoph Göbel (CSU) bei der Gräfelfinger Bürgerversammlung. Seitdem gebe es den Stab quasi durchgängig.

Eines der wichtigsten Themen neben der Energiekrise sei derzeit wieder die Flüchtlingsunterbringung. „Etwa 130 Flüchtlinge kommen aktuell pro Tag ins Ankerzentrum in München“, erläuterte Göbel. Diese wären nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Afghanistan, dem Iran, Irak oder afrikanischen Ländern. „Wenn man das zusammennimmt, wird heuer wohl eine größere Zahl an Geflüchteten kommen als 2015“, so der Landrat.



Aktuell würden dem Landkreis von der oberbayerischen Regierung alle zwei Wochen 80 bis 150 Personen zugewiesen. Das gehe nur, indem auch neue Unterkünfte errichtet würden. „In denen, die wir 2015 aufgebaut haben, leben aktuell noch über 3000 Menschen.“ Nur wenige Plätze würden frei.



Eine neue Unterkunft ist dabei auch in Gräfelfing entstanden. Dort wurde im Frühjahr ein früheres Hotel für ukrainische Familien umgebaut. Derzeit wohnen dort nach Angaben des Landratsamts 50 Personen. Insgesamt leben aktuell in der Gemeinde 200 Ukrainer – viele bei Privatfamilien.

Polizei: Warnung vor Einbrüchen

Im Bereich der Polizeiinspektion 46 – zu der der Großteil des Würmtals gehört – hat Gräfelfing die meisten Straftaten. „Hintergrund ist schlicht die Größe der Gemeinde und die Nähe zur Stadt München“, erläuterte Polizeichef Thomas Sorgalla.



Was die Gräfelfinger Bilanz heuer vor allem belastet: eine Serie von Wohnungseinbrüchen. Insgesamt waren es dieses Jahr mehr als zehn, mehr waren es mit über 20 Fällen nur 2019. Dahinter stünden Sorgalla zufolge organisierte Täterbanden, deren Mitglieder die Aufgaben aufteilen. Neben Ausspähern gebe es die eigentlichen Einbrecher, die Schmuck oder Bargeld etwa in Fahrzeugen deponieren. Die Beute wird später von anderen Tätern abgeholt. Sorgalla bat die Gräfelfinger darum um Mithilfe: „Wenn Ihnen etwas auffällt, rufen Sie uns an!“



Gute Nachrichten hatte der Polizeichef vom Anger. Dort zeige die Zusammenarbeit mit einem kommunalen Sicherheitsdienst eine gute präventive Wirkung. Vor der Einführung 2020 hatte es dort fast 110 Einsätze gegeben, heuer waren es weniger als 50.



In Sachen Verkehrsunfälle fiel die Bilanz der Polizei gemischt aus: Zwar habe es einen leichten Anstieg der gemeldeten Fälle gegeben, allerdings gab es weniger Verletzte, deutlich weniger beteiligte Radfahrer und keinen einzigen Schulwegunfall.

Bürger fordern auch Schnell-Ladesäulen

Drei bis vier Stunden brauche Renate Wenger, um ihr E-Auto öffentlich zu laden. „Daheim habe ich dazu keine Möglichkeit.“ Die nächste Schnell-Ladesäule stehe in Steinkirchen. „Wäre das nicht für Gräfelfing auch eine Option?“, fragte Wenger. Die gleiche Idee hatte Fritz Lesny. „Die aktuellen Ladesäulen werden im Schnitt ein Mal am Tag genutzt. Das ist viel zu wenig. Bei einer Schnell-Ladesäule wäre es deutlich mehr“, mutmaßte der Bürger. „Die Auffassung teile ich nicht“, sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Die Abrechnungen zeigten, dass die Gräfelfinger Säulen sehr gut genutzt würden. „Darum wollen wir auch weitere aufstellen, etwa am Jahnplatz.“ Wegen Lieferschwierigkeiten verzögere sich dies Köstler zufolge allerdings. Generell sehe er Schnell-Ladesäulen aber nicht als Aufgabe der Gemeinde. Zudem hätten die Leitungen in Gräfelfing nur eine begrenzte Leistung.

Verkehrsgefahr an Schulen & Kitas

Manfred Schlayer berichtete in der Bürgerversammlung von einem Verkehrschaos an der Ecke Schulstraße/Haberlstraße. So kämen viele Autos angerast oder hielten im Halteverbot: „Die Schulkinder sind in Gefahr. Sie sehen durch die Autos nichts, wenn sie über die Straße wollen und man sieht sie auch nicht“, sagte Schlayer. Polizeichef und Bürgermeister versprachen, sich das Problem vor Ort anzuschauen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.



Schwierig sei die Situation auch vorm Kindergarten St. Stefan in der Bahnhofstraße, wie Jennifer Adolphs erklärte. Dort seien vor allem Radfahrer oft sehr schnell unterwegs. „Früher stand da mal am Boden: ‚Bitte langsam fahren“, sagte Adolphs.



„Das Problem ist bekannt“, beruhigte sie Bürgermeister Peter Köstler. Eine Idee, um dort für mehr Entschleunigung zu sorgen, sei ein weiterer Blumentrog. Zudem bat Adolphs um getrennte Fahrrad- und Rollerstellplätze an der Grundschule in der Schulstraße. Köstler erklärte, dass ihm bisher nur bekannt sei, dass sich die Schule eine Überdachung wünsche.

Lärmschutz, aber kein Tempolimit

Der Gräfelfinger A96-Tunnel wird 2023 saniert. In dem Zuge kündigte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) die Schließung der Lärmschutzwand an der Maria-Eich-Straße und neuen lärmmindernden Asphalt an. „Tempo 60 wurde aber leider abgelehnt“. Für den Gräfelfinger Reinhard Fritz unverständlich – immerhin sei so ein Limit im Münchner Bereich realisiert worden. „In München ging es um das Thema Verkehrslenkung“, erklärte Landrat Göbel. Eine Studie dazu laufe derzeit im Verkehrsministerium. Fritz forderte zumindest eine Radarkontrolle im Gräfelfinger Tunnel. Dies lehne das Innenministerium aber ab, erklärte Köstler. Der Grund: Der derzeit gängige Blitzer-Typ habe nur noch eine Laufzeit von zwei Jahren. Wie es dann weitergeht, sei noch unklar.

Gelbe Tonne anstelle Gelber Sack?

Gabriele Karls wünschte sich, eine Gelbe Tonne statt des Gelben Sacks nutzen zu dürfen. „Es heißt, das geht nicht, weil die Tonne nicht in den Wagen der Müllabfuhr passt. Aber in meiner Nachbarschaft haben sie einige.“ Das sei ein reines Entgegenkommen der Abholfirma, meinte dazu Rathauschef Köstler.

Schutzräume in Gräfelfing aufgegeben

Sowohl am Bürgerhaus als auch am Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus wird 2023 gebaut. Ludwig Balk wollte wissen, ob in dem Zuge die dortigen Schutzräume erhalten oder gar ertüchtigt werden. „Die Schutzräume sind vergangenes Jahr entwidmet worden“, antwortete Rathauschef Peter Köstler. „Folglich werden sie auch nicht mehr aufgebaut.“