Neue Bäume für Stockdorf und Pentenried – Drei-Tage-Fest in Neuried

Von: Romy Ebert-Adeikis

Am Planegger Marktplatz wird dieses Jahr zwar kein neuer Maibaum aufgestellt, aber dennoch kräftig gefeiert. © Romy Ebert-Adeikis

Während einige Gemeinden sich über ein neues Stangerl freuen dürfen, wird in anderen Gemeinden weniger gefeiert. So feiert das Würmtal in den Mai:

Würmtal ‒ Nachdem 2022 im Würmtal zahlreiche Maibaum-Aufstellungen nachgeholt wurden, sind heuer nur zwei Nachzügler an der Reihe: Sowohl die Stockdorfer als auch die Pentenrieder bekommen in diesem Jahr ihr neues Stangerl. Gefeiert wird aber auch in den anderen Gemeinden. Hallo hat den Maifest-Überblick:

Würmtal-Maifeste: Pentenried bekommt endlich neuen Maibaum

• Stockdorf: Wegen Corona haben die Maibaumfreunde Stockdorf 2022 noch auf Feierlichkeiten verzichtet. Nun stellen sie am Montag, 1. Mai, von 10 bis 12 Uhr am Baierplatz ihren neuen Baum auf. „Wenn das Wetter mitspielt, auch traditionell mit Schwaiberl“, sagt Rolf Pietsch von den Maibaumfreunden. Allerdings sei auch ein Sicherungskran vor Ort. Musik kommt von der Band „Oansno“. Geschlagen wurde der Maibaum bereits im November. „Es handelt sich um eine circa 26 Meter lange Fichte, die in Blau-Weiß gestaltet wird“, berichtet Pietsch.

Am Stockdorfer Baierplatz ersetzt heuer endlich ein neues Stangerl den aktuellen Stumpen. © Romy Ebert-Adeikis

• Pentenried: Die Pentenrieder verzichteten im vergangenen Jahr zugunsten Kraillings auf ein neues Stangerl. Der alte Maibaum musste aber aus Sicherheitsgründen abgeschnitten werden. Am 1. Mai wird ab 10 Uhr nun der Stumpen an der Ecke Rehsteig/Föhrengrund ersetzt. „Es gibt Livemusik, Sachen vom Grill, Kaffee und Kuchen“, sagt Gerlinde Giesen von der Siedlervereinigung Pentenried. Bis es so weit ist, muss das Stangerl aber noch herausgeputzt werden. „Momentan ist der Baum noch blank“, verrät Giesen. Sechs der alten Zunftschilder seien bereits restauriert worden. „Für drei weitere müssen wir uns aber noch etwas einfallen lassen.“

• Neuried: Gleich drei Tage wird am Neurieder Maibaumplatz gefeiert – auch wenn ein neues Stangerl erst 2025 geplant ist. Los geht es am Samstag, 29. April, mit einer Open-Air-Disco. Ab 19 Uhr legt DJ Mad Mike auf. Der Eintritt kostet sieben Euro. Zum „Tanz in den Mai“ mit der Band „Flat Out“ wird am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr gebeten. Der Eintritt kostet zwischen acht und 17 Euro – je nachdem, ob man auch einen überdachten Sitzplatz haben möchte. Traditionell wird es am Montag, 1. Mai, mit den Neurieder Blasmusikanten, die von 11 bis 13 Uhr spielen. Um 12 Uhr werden die Fahnen gehisst, zudem ist ein Frühschoppen und Biergartenbetrieb geplant. Der Eintritt ist frei.

Würmtal-Maifeste: Keine eigene Feier in Krailling

• Gräfelfing: Herzhafte und süße Schmankerl sowie Bier vom Holzfass gibt es beim Maifest in Gräfelfing am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr. Ab 10.30 Uhr spielt die Stockdorfer Blaskapelle, um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Peter Köstler (CSU) das Fest, die Feuerwehr bringt Kranz und Fahne am Maibaum an. Um 11.30 Uhr tanzt der Trachtenverein D’Würmstoaner.

• Planegg: Das traditionelle Weißwurstfrühstück zum 1. Mai gibt es heuer wieder ab 10 Uhr am Planegger Marktplatz. Ab circa 11 Uhr tanzen die Gruppen von D’Almarösler, ab 12 spielt die Blaskapelle Geretshausen. Es werden Schmankerl, Bier und Aperol Spritz ausgegeben.

• Krailling: Eine eigene Maifeier ist in Krailling heuer nicht geplant. Dafür wird es zum Marktsonntag am 14. Mai ein kleines Fest rund um den Maibaum geben. Dieses findet von 10 bis 18 Uhr statt.

