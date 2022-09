„80 Jahre Weiße Rose“: Zum Gedenkjahr gestaltet das Kurt-Huber-Gymnasium eine Ausstellung neu

Von: Romy Ebert-Adeikis

Das Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing erinnert seit Jahren nicht nur an der Fassade an seinen Namensgeber. In diesem Schuljahr werden ihm mehrere Projekte gewidmet. © Archiv/Romy Ebert-Adeikis

Dem Widerstandskämpfer Kurt Huber soll mit mehreren Seminaren am Kurt-Huber-Gymnasium gedenkt werden. Auch ein Verein wurde für ihn in Gräfelfing gegründet.

GRÄFELFING Für das Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) bricht ein besonderes Schuljahr an: Sein Namensträger wurde 2023 vor 130 Jahren geboren. Gleichzeitig jährt sich Hubers Hinrichtung wegen seines Engagements in der NS-Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ zum 80. Mal. Die Schule, die seit Jahren die Erinnerung an Huber hochhält, plant darum in den nächsten Monaten zahlreiche Veranstaltungen.

„Es wird ein eigenes Projektseminar geben, bei dem die Teilnehmer eine Wanderausstellung über Kurt Huber, die seit Jahren von Schulen ausgeliehen werden kann, modernisieren und schülerfreundlicher machen“, erklärt Stefanie Fehlhammer. Die Lehrerin koordiniert die Erinnerungsarbeit an der Schule und wird mit einer Geschichtslehrerin das Seminar leiten.

Angemeldet haben sich dafür 19 Schüler. „Die Gruppe soll sich aber auch Gedanken dazu machen, wie jede Klasse ihren Beitrag zu der Ausstellung leisten kann, zum Beispiel künstlerisch“, sagt Fehlhammer.

Gedenken an Widerstandskämpfer Kurt Huber: Mehrere Projekte zu Ehren Hubers an Schule geplant

Unterstützung bekommt das KHG zudem von der „Weiße Rose Stiftung“ in München, etwa bei der Gestaltung der neuen Ausstellungsbanner. „Gezeigt werden sollen diese dann zusammen mit Kunstobjekten einiger Schüler im Oktober 2023“ – zum 130. Geburtstag Kurt Hubers.



Für das Datum plant die Schule aber noch mehr. Ein weiteres Projektseminar wird unter dem Motto „Musik und Bühne“ verschiedene Kulturprogramme erarbeiten, darunter eine Hommage für Kurt Huber, der Musikprofessor war. Angedacht ist ein Liederabend mit Musik der 20er- und 30er-Jahre in Verbindung mit einer Lesung. Und auch am Jahrestag der Hinrichtung des Widerstandskämpfers im Juli 2023 will das KHG aktiv sein. „Es wird am Grab wieder eine kleine Gedenkfeier geben“, bestätigt Fehlhammer.



Eine solche hatte das Gymnasium erstmals 2020 organisiert. Mit initiiert hatte die Feier damals der Gräfelfinger Dieter Püschel, der nun auch einen Verein zu Ehren Kurt Hubers gegründet hat.

Die Mitglieder des Vereins für Kurt Huber. © Romy Ebert-Adeikis

Gräfelfinger gründen Verein für Kurt Huber Der erste Schritt zu einer Kurt-Huber-Stiftung ist gemacht: In Gräfelfing ist ein entsprechender Verein gegründet worden. In den Vorstand gewählt wurde neben den Initiatoren Dieter Püschel (2.v.r.) und Sandra Meilhaus (Mitte) auch Susanne Ludwig (re.), die in Hubers Haus in Gräfelfing aufgewachsen ist und dort gern mehr an das „Weiße Rose“-Mitglied erinnern möchte. Zunächst wird der Verein aber eine Broschüre über das Leben und Wirken des Widerstandskämpfers drucken, um damit Mitglieder und potenzielle Stifter zu akquierieren. Ehrenmitglied des Vereins ist Hubers Sohn, Wolfgang Huber.

