Planeggs Ältere bekommen eine eigene Vertretung - Vorbild ist dafür auch die Nachbargemeinde

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Planegg soll eine eigene Seniorenvertretung bekommen, die dann 2023 gewählt wird. © rea

Auch Planegg soll, wie die Nachbargemeinden, einen Seniorenrat bekommen. Dieser soll 2023 von Senioren selbst gewählt werden. Alle Infos:

PLANEGG Nach Gauting und Krailling soll auch Planegg einen Seniorenbeirat bekommen. Eine Satzung dafür hat der Gemeinderat jetzt einstimmig verabschiedet. Die Gemeindeverwaltung soll nun die nächsten Schritte einleiten, um die Wahl der Vertreter „möglichst im ersten Quartal 2023 durchzuführen“.

Laut Satzung wird der Beirat aus sieben Gemeindebürgern bestehen, die für eine Dauer von sechs Jahren gewählt werden. Vorgesehen ist, die Wahlen im selben Jahr wie die Kommunalwahlen stattfinden zu lassen. „Dann hätten Gemeinderatsmitglieder, die dort nicht mehr weitermachen wollen und das entsprechende Alter haben, die Chance, direkt für den Seniorenbeirat zu kandidieren“, erklärte Gemeinde-Geschäftsführer Stefan Schaudig.

Seniorenvertretung für Planegg: Diese Personen sind wahlberechtigt

Ein Sitz in beiden Gremien sei gleichzeitig nicht möglich. Um künftig den Turnus parallel zum Gemeinderat zu erreichen, wird der erste Beirat wohl eine kürzere Amtszeit haben. Er soll Gemeinderat und Ausschüsse hinsichtlich der Belange Älterer beraten, kann Anträge stellen und Empfehlungen abgeben.

Kandidaten für den Beirat müssen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben und mindestens 60 Jahre alt sein. Das gleiche Alter gilt auch für die Berechtigung zur Wahl, die per Brief erfolgen soll. „Derzeit wären somit 3514 Leute wahlberechtigt, etwa ein Drittel von Planegg“, rechnete Schaudig vor.



Die Planegger Satzung habe sich an den Regeln in Krailling orientiert, wo erst 2021 ein Seniorenbeirat gewählt wurde. Dort ist auch festgelegt, dass mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten abstimmen müssen, damit der Beirat zustandekommt. „Das hat in Krailling aber gut funktioniert“, beruhigte Schaudig.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.