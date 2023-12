Schwung für die Würmtal-Card: Technische Verbesserungen und Werbekampagne sollen Angebot beliebter machen

Drucken Teilen

Die Würmtal-Card braucht neuen Schwung: Technische Verbesserungen und eine Werbekampagne sollen das Gutschein-Angebot beliebter machen.

Würmtal – Mit dem Ziel, die regionale Wirtschaft zu stärken, ist im Advent 2021 in Planegg und Gräfelfing die WürmtalCard eingeführt worden. Zwei Jahre später ist klar: Das Gutschein- und Bonus-Kärtchen braucht selbst Anschub: „Wir haben beschlossen, der Würmtal-Card nochmal neuen Schwung zu geben“, sagt Planeggs neue Wirtschaftsförderin Silke Vilgertshofer (siehe Kasten).

War das Projekt mit 50 Partnergeschäften im Würmtal gestartet sind es laut Internetauftritt inzwischen nur noch 47. Zum einen sei die Einführung während der Corona-Pandemie problematisch gewesen. „Manche Händler waren vielleicht überfordert, weil es in der Zeit ja so viel Neues zu beachten gab“, sagt Vilgertshofer.

Zum anderen hätte es technische „Kinderkrankheiten“ gegeben, welche die Abwicklung für die Unternehmer erschwert hätten. „Da hat der Anbieter des Systems jetzt aber selbst nachgebessert“. Zum Beispiel könne die Würmtal-Card jetzt einfacher mit der Handy-App (Foto) verwendet werden.

Das verbesserte Angebot wolle man nun noch einmal gezielt bewerben – mit Schreiben an die Händler, aber auch Plakaten im öffentlichen Raum. „Wir würden uns wünschen, dass sich auch Neuried oder Krailling beteiligen“, sagt die Wirtschaftsförderin. Zudem soll die Gastronomie mehr eingebunden werden, ergänzt Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU).

In Gräfelfing sieht man das gemeinsame Angebot mit gemischten Gefühlen: „Ich bin einerseits zufrieden: die Zahl der Nutzungen und Umsätze gehen im Mittel stetig nach oben“, erklärt Wirtschaftsförderin Sabine Strack. „Andererseits habe ich auch den Eindruck, dass wir noch mehr Werbung machen könnten, um die Würmtal-Card noch bekannter zu machen.“ Darum habe die erneute Kampagne mit geplant und umgesetzt.

Neue Referentin

Planegg hat eine neue Wirtschaftsförderin: Silke Vilgertshofer. Die 52-Jährige ist zwar in Hessen aufgewachsen, aber seit über 20 Jahren in Stockdorf ansässig. Zuletzt war die Bankkauffrau und Diplom-Ökonomin zehn Jahre bei EOS in Krailling tätig. „Der Wunsch nach mehr Kommunikations- und Projektarbeit war mein Grund, zur Gemeinde zu wechseln“, sagt Vilgertshofer. Daneben bringt die neue Wirtschaftsförderin Erfahrungen aus dem Einzelhandel und der Gastronomie mit. „Aus familiären Gründen kenne ich die Nöte und Herausforderungen dieser Branche genauso wie die größerer Unternehmen“.