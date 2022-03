Größeres Sportangebot für die Gemeinde - Runder Tisch mit TSV Gräfelfing und Politikern berät sich

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die Turnhalle am Schulcampus Lochham steht Jugendlichen erstmals am Freitag, 25. März, abends offen. © Romy Ebert-Adeikis

Die Gemeinde Gräfelfing will seinen Einwohnern ein größeres Sportangebot ermöglichen. Dazu tagen Politiker und der TSV Gräfelfing. Was derzeit schon geplant ist:

GRÄFELFING Allein mit dem Angebot des TSV Gräfelfing ist die Gemeinde sportlich eigentlich gut aufgestellt. Der „Runde Tisch Sport“ will das noch ausweiten. „Unsere Idee ist, das gesamte Spektrum abzudecken. Nicht kommerzielle und kommerzielle Anbieter, Angebote für Kinder wie für Senioren“, sagt Andreas Krumpholz.

Der Leiter der Leichtathletik-Abteilung beim TSV Gräfelfing hat den „Runden Tisch“ vergangenen Mai ins Leben gerufen. Inzwischen hat dieser 17 Mitglieder, darunter Schulleiter, Gemeinderäte und Bürgermeister Peter Köstler.

Größeres Sportangebot für Gräfelfing: Das ist geplant...

Am Freitag, 25. März, wird die Gruppe jetzt ihr erstes Projekt umsetzen: „Mitternachtssport“ für Jugendliche und junge Erwachsene. Dafür wird von 22 bis 1 Uhr die Turnhalle am Schulcampus Lochham allen Interessierten ab 16 Jahren offen stehen. Unter Aufsicht des Kreisjugendrings und der Leichtathletik-Abteilung des TSV Gräfelfing können diese dann zusammen sporteln – ob Fußballspiel oder gezieltes Training.

„Das geht ganz nach den Wünschen der Teilnehmer“, erklärt Krumpholz. Schließlich habe man nach einer Möglichkeit gesucht, junge Menschen niedrigschwellig zum Sporttreiben zu bringen. Vorbild für die Aktion, die noch an weiteren Freitagabenden stattfinden soll, ist Kanada, wo Hallen abends für spontane Eishockeyspiele geöffnet würden.

Größeres Sportangebot für Gräfelfing: Auch Outdoor-Geräte in Planung

Voraussichtlich am Sonntag, 26. Juni, soll in Gräfelfing zudem ein „Tag des Sports“ abgehalten werden. „Die Idee ist, vor dem Bürgerhaus eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, wo man über die verschiedenen Angebote informiert wird“, berichtet Krumpholz. Gleichzeitig soll es an verschiedenen Orten der Gemeinde kostenlose Schnupperkurse geben. Ein Shuttle könnte die Teilnehmer von einer Station zur nächsten bringen.

Aber auch dauerhaft will der „Runde Tisch“ Gräfelfing sportlicher machen. An drei Spielplätzen – in der Heitmeiersiedlung, am Neunerberg und an der Kerschensteinerstraße – sollen je zwei Fitnessgeräte angebracht werden. „Die Chancen stehen auch gut, dass wir die Geräte noch dieses Jahr aufstellen können“, ist Krumpholz optimistisch.

