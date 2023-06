Stabwechsel beim Staffellauf: Event kehrt nach vier Jahren unter Leitung des TV Planegg-Krailling zurück

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Der Würmtaler Staffellauf ist zurück! Am Samstag, 15. Juli wird erstmals seit 2019 wieder gestartet. Neu ist diesmal der Veranstalter: Der TV Planegg-Krailling.

Würmtal ‒ Eine weitere Traditionsveranstaltung lebt nach der Pandemie wieder auf: Erstmals seit 2019 wird es am Samstag, 15. Juli, wieder den Würmtaler Staffellauf geben. Allerdings unter einem neuen Veranstalter ‒ erstmals organisiert der TV Planegg-Krailling das Event.

Bisher lag die Verantwortung abwechselnd bei den Gemeinden Planegg, Gräfelfing und Krailling. „Dank der Initiative des TV wird die Lücke, welche die Pandemie in die kontinuierliche jährliche Abfolge geschlagen hat nun wieder geschlossen“, freut sich Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux (FDP).

Dennoch habe es viel Hilfe von kommunaler Seite gegeben, betont Cheforganisator Jan Heller gegenüber Hallo. „Zum Beispiel über ihre Bauhöfe.“

Große Veränderungen sollen mit dem Veranstalterwechsel nicht einhergehen. „Wir wollen den Staffellauf ganz bewusst so weiterführen wie bisher und ihn weiterhin zu einer Marke im Würmtal entwickeln“, sagt Heller.

Vor allem die Bürgernähe soll erhalten bleiben. „Es geht nicht um Leistungssport.“ Noch mehr Augenmerk soll darum auch auf das Thema Inklusion gelegt werden, etwa durch Kooperationen mit der Offenen Behindertenarbeit.

Alle Infos zum 10. Staffellauf

Gelaufen wird am Samstag, 15. Juli, auf drei Routen: Die Kinderrunde (1,5 Kilometer) beginnt um 12 Uhr. Um 13 Uhr können Jugendliche und Erwachsene für drei oder 4,5 Kilometer an den Start gehen. Eine Staffel besteht aus vier Läufern. Pro Person ist eine Gebühr von 40 Euro (ermäßigt 20/16 Euro) zu zahlen. Anmeldung bis Sonntag, 9. Juli, bei Intersport Haindl, Bahnhofstraße 22 in Planegg, oder unter www.wuermtaler-staffellauf.de