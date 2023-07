800 Unterschriften gegen Ufer-Bebauung: Stockdorfer kämpfen für ihre Würm-Auen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Haben gut einen Monat lang in Stockdorf Unterschriften für den Erhalt des grünen Würmufers gesammelt (v.li.): Bernd Krönert, Hannelore Krumbholz sowie Ruth und Werner Lorenz. © Romy Ebert-Adeikis

Die Gemeinde Gauting und die Firma Santini wollen das Stockdorfer Würm-Ufer bebauen und der Öffentlichkeit öffnen. Mit einer Unterschriften-Aktion kämpfen Bürger dagegen.

Stockdorf ‒ Aus der Zeit gefallen: So empfinden Hannelore Krumbholz und viele andere Stockdorfer das, was die Gemeinde Gauting und die Firma Santini an der Würm planen. Gerade läuft ein städtebaulicher Wettbewerb, der eine beidseitige Bebauung bei zeitgleicher Öffnung des Flussufers für die Bürger auslotet.

Ein Preisgericht aus Experten, Firmen- und Gemeindevertretern wird am Donnerstag, 27. Juli, einen Siegerentwurf küren. „Dabei sollten wir gerade heutzutage unser bisschen Würm-Aue erhalten ‒ allein aus Klimagründen“, erklärt Krumbholz.

800 Unterschriften gegen Ufer-Bebauung ‒ Jury kürt Siegerentwurf am Donnerstag

Zusammen mit einigen Nachbarn hat die ehemalige SPD-Gemeinderätin innerhalb von vier Wochen gut 800 Unterschriften für den Erhalt der grünen Oase gesammelt. Am Mittwoch, 26. Juli, um 17 Uhr wollen die Initiatoren diese an Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU) übergeben.

Bisher wirbt die Gemeinde mit der großen Zustimmung der Stockdorfer zu dem Projekt, etwa in der Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs. Dabei bezieht sie sich auf eine Umfrage beim Dorffest 2022, als das ‒ sonst abgesperrte ‒ westliche Würm-Ufer vom Eigentümer Santini geöffnet wurde, um sein Vorhaben vorzustellen.

„Dabei ist die Empörung sehr groß. Auch von Leuten, die nicht direkt betroffen sind“, sagt Bernd Krönert aus der Wettersteinstraße und weist darauf hin, dass Stockdorf nur gut 4000 Einwohner hat. „Viele verstehen inzwischen: Wenn man die Baupläne umsetzt wie bisher angedacht, wird es nicht mehr viel Grün geben, das man den Stockdorfern zugänglich machen kann.“

Bebauung der Würmufers: Stockdorfer äußernd Bedenken

Zudem werde das Westufer bereits seit Jahren sukzessiv als Bauland etabliert. „Erst wurden einzelne Bäume rausgenommen, dann immer mehr. Und 2020 kam eine Wurzelfräse und hat das ganze Biotop zu Brachland gemacht“, beschreibt es Ruth Lorenz, die nebenan wohnt. Die Anwohner befürchten, dass zuerst das Westufer entwickelt wird, obwohl bislang nur am Ostufer Baurecht besteht ‒ die Firma „Stanz Schmid“ dort aber aus Mangel an anderen Gewerbeflächen vorerst noch bleiben muss.

Das Würm-Ufer ist jedoch bisher größtenteils nicht öffentlich zugänglich. © Romy Ebert-Adeikis

Auf Hallo-Anfrage stellt die Gemeinde jedoch klar: „Die Westbebauung, wenn es dazu käme, würde es nur gemeinsam mit der Ostbebauung geben.“ Gleichzeitig verspricht die Kommune, dass alle Bedenken der Bürger im weiteren Verfahren berücksichtigt werden ‒ nicht nur die Ergebnisse der Umfrage beim Dorffest. Wie genau das weitere Verfahren aussehen wird, will die Gemeinde aber erst Anfang kommender Woche bei einem Pressetermin bekannt geben.

