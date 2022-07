Nach einem Beziehungsstreit: Mann in Gauting bei München bedroht Helfer mit Waffe

Würmtal

Nach einem Streit in Gauting bei München suchte eine 29-jährige Frau bei einer Gruppe von acht jungen Leuten Schutz vor ihrem Partner. Der bedrohte die Helfer mit Waffen.

Samstagfrüh, gegen 04:00 Uhr, flüchtete die 29-Jährige vor ihrem 53-jährigen Lebensgefährten, der sie zuvor geschlagen haben soll. Sie suchte Schutz bei einer Gruppe aus acht jungen Leuten, welche später von dem aus der Wohnung stürmenden 53-Jährigen angepöbelt wurde.

Mann bedroht Helfer mit Waffen: 53-Jähriger hält Waffe an Kopf von Jugendlichem

Der 53-Jährige ging wieder in die Wohnung zurück, aus der er anschließend mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker rauskam und die Gruppe der jungen Leute bedrohte. Einem 19-Jährigen hielt er die Waffe sogar an den Kopf. Nach einem kurzen Wortgefecht lief er wieder in die Wohnung zurück.

Die Gautinger Polizei rückte mit Unterstützung von umliegenden Inspektionen aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Anwesen, wo sie den Aggressor festnahmen. Die beiden Waffen konnten im Garten gefunden werden.

Es handelte sich dabei um einen legalen Elektroschocker und eine freierhältliche Luftdruckpistole. Gegen den Täter wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz wegen des Führens einer Schusswaffe ohne erforderliche Berechtigung.

