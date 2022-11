Keine Heizpilze & Weihnachtsleuchten in Gräfelfing? - Maßnahmen sollen Strom und Gas sparen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Wird es in Gräfelfing keine Heizpilze und Weihnachtsbeleuchtung geben? (Symbolbild) © Panthermedia

Um Strom und Gas zu sparen fordern die Grünen in Gräfelfing ein Heizpilzverbot und Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung. Die Forderungen kommen nicht gut an...

GRÄFELFING Um ein Signal zu setzen, hat die Grünen-Fraktion in Gräfelfing beantragt, mehrere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Sparen von Strom und Gas umzusetzen. Sie fordert, dass in diesem Winter – mit Ausnahme des Christkindlmarkts und der Christbäume in Gräfelfing und Lochham – auf kommunale Weihnachtsbeleuchtung verzichten wird. Zudem soll die Gemeinde die Sportvereine darum bitten, keine Traglufthallen aufzustellen. Das hatte der TC Blau-Weiß Gräfelfing bereits im September beschlossen, anders der TC Grün-Weiß.

Letzter Punkt auf der Forderungsliste der Grünen: keine beheizten Freischankflächen bei Gaststätten. Die Gemeinde soll eine entsprechende Satzung beschließen, Pachtverträge nur verlängern, wenn draußen auf Heizen verzichten werde.



Maßnahmen zum Strom- und Gassparen: Weihnachtsbeleuchtung soll dank LED erhalten bleiben

Wirtschaftsförderin Sabine Strack kann dem Vorschlag wenig abgewinnen: „Solche beheizten Außenflächen gibt es in Gräfelfing nur vereinzelt. Wir werden es ansprechen, aber ich denke, dass die Firmen selbst verantwortungsvoll damit umgehen.“ Betroffene Lokale sehen die Forderung hingegen mit gemischten Gefühlen: „Wir machen die Strahler eigentlich sowieso nur in Ausnahmefällen an“, sagt Hans Schumacher, Geschäftsführer im „Gräfelfinger“.

„Wir sparen gern so weit es geht, aber es muss Maß und Ziel haben.“ Das sieht Benedikt Waterloo, Mitarbeiter im „Wilden Hirsch“, nicht mehr gegeben: „Es ist schade, dass man dann bei uns spart, während die, die es sich leisten können, solche Geräte im eigenen Garten haben. Für die Gastro waren die Zeiten zuletzt ohnehin schwierig.“ Ohne den beheizbaren Biergarten würden dem „Wilden Hirsch“ etwa die Hälfte der Plätze fehlen.



In Sachen Weihnachtsbeleuchtung habe sich die Gemeinde bereits Gedanken gemacht, berichtet Strack: „Diese ist komplett auf LED umgestellt.“ Weil sie darum ohnehin weniger Strom verbraucht soll sie – Stand jetzt – trotzdem heuer erleuchten.

