Neue Leiterin des Bosco Katja Friedrich will der Kultur ihren Wert zurückgeben

Von: Romy Ebert-Adeikis

Neun Jahre war das Kultur- und Bürgerhaus unter der Leitung von Amelie Krause. Anfang des Monats hat sie die Verantwortung in die Hände Katja Friedrichs gegeben. © Romy Ebert-Adeikis

Im Bosco hat ab sofort Katja Friedrich das Sagen. Die erfahrene Theaterexpertin hat im Interview mit Hallo über ihre Ziele und Pläne fürs Bosco gesprochen:

Gauting ‒ Wechsel im Bosco: Ab sofort hat das Gautinger Kulturhaus mit Katja Friedrich eine neue Leiterin. Die 46-Jährige stammt ursprünglich aus der Nähe von Heidelberg, hat am Deutschen Theater in Berlin und zuletzt über 15 Jahre im Münchner Volkstheater gearbeitet. Noch lebt Friedrich auch in München. „Aber vielleicht finden wir auch etwas im Würmtal“, sagt die Mutter zweier Kinder. Hallo hat mit ihr über ihren Wechsel aufs Land und den Wert von Kultur gesprochen.

Frau Friedrich, nach Berlin und München hat es Sie jetzt nach Gauting gezogen. Wieso in ein Haus aufs Land?

Ich kenne das Bosco schon von Gastspiel-Stücken. Es hat eine Strahlkraft über das Würmtal hinaus und ein anspruchsvolles, tolles Programm. Natürlich hat mich auch gereizt, dass es um eine Leitungsposition ging und ich hier mit vielen verschiedenen Sparten zu tun habe.

Also Ihr Schwerpunkt – das Theater – wird jetzt im Bosco nicht auf einmal besonders im Fokus stehen?

Gerade verschaffe ich mir einen Überblick, lerne alle Formate und Spartenleiter kennen. Ich selbst übernehme jetzt die Themen „Kindertheater“ und „Schauspiel“. Natürlich habe ich ein paar Ideen für Änderungen, aber die werden wir im Team besprechen.

Inwieweit können Sie sich in der laufenden Spielzeit noch einbringen?

Die Spielzeit ist fast durchgeplant. Die Sparten Schauspiel und Kindertheater plane ich aber noch mit.

Sie treten in durchaus große Fußstapfen: Ihre Vorgängerin Amelie Krause und deren Vater Hans-Georg Krause haben das Haus geprägt. Wie ist das für Sie?

Ich finde, es ist ein großes Glück, dass ich von Amelie Krause noch drei Wochen lang eingearbeitet wurde. Und sowohl sie als auch ihr Vater sind ja nicht weg, sondern im Hintergrund weiter da. Ich hoffe, ich kann noch länger von ihrem wertvollen Erfahrungsschatz profitieren.

Gerade ist im Kulturausschuss über Förderungen diskutiert worden. Es könnten Kürzungen aufs Bosco zukommen.

Davon weiß ich noch nichts Genaues. Aber Kürzungen sind leider ein Damoklesschwert, was derzeit über der Kultur schwebt. Ich hoffe sehr, es wird keine Kürzungen geben. Im Januar war das Bosco jetzt teilweise wieder ausverkauft. Es ist wichtig, dass wir nach den harten Corona-Jahren daran arbeiten, dass die Kultur nachhaltig wieder ihren Wert bekommt. Sie ist so identitätsstiftend und wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt!

Wie wollen Sie konkret daran arbeiten?

Indem wir sichtbar sind und ein tolles, engagiertes Programm machen.

