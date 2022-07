Erster Bauabschnitt der Grundschule Stockdorf beendet – weiterer Umbau muss umgeplant werden

Von: Romy Ebert-Adeikis

Kinder der Kombiklasse 3/4b mit Rektorin Babette Bauer (v. re.), ihrer Stellvertreterin, Vertretern des Bauamts Gauting und Bürgermeisterin Brigitte Kössinger im neuen Werkraum. © Romy Ebert-Adeikis

Der erste Teil des Umbaus der Grundschule in Stockdorf ist getan. Für Lehrer wurde ein neuer Raum geschaffen, das alte Lehrerzimmer umgewandelt. Nächstes Jahr soll der Umbau weitergehen...

STOCKDORF Lange war umstritten, ob sich die Gemeinde Gauting die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Stockdorf überhaupt leisten kann. Jetzt ist der erste Schritt geschafft: Nach einem Jahr Umbau können die Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung einen größeren Bereich mit Beratungszimmer, PC-Arbeitsplätzen und Teeküche nutzen. Das alte Lehrerzimmer wurde zu zwei Werkräumen umgestaltet. Gesamtkosten: 490 000 Euro.

„Die Werktische kommen von der Mittelschule und wurden vom Bauhof aufbereitet, das ist nachhaltiger“, sagt Rektorin Babette Bauer. Zwar werden die beiden Zimmer erst im neuen Schuljahr regelmäßig in Gebrauch sein. „Aber es ist toll, dass die gestalterischen Fächer damit wieder mehr in den Fokus rücken.“



Umbau der Grundschule in Stockdorf: Nächster Bauabschnitt im kommenden Frühjahr

Die Umbauten fanden während des Schulbetriebs statt. „Die haben uns aber nur marginal beeinflusst, laute Arbeiten wurden fast immer in den Ferien gemacht“, so Bauer. Weitere Einschränkungen wird es erst im kommenden Frühjahr geben – wenn der zweite von drei Bauabschnitten starten soll. Dabei wird der Unterrichtstrakt um sechs Zimmer erweitert. Diese entstehen als Ausbuchtungen am bisherigen Gebäude und sollen durch flexible Zugänge und Möblierung für Gruppenarbeiten oder Lernwerkstätten genutzt werden.



Dabei hat die Gemeinde die Reihenfolge der Maßnahmen noch einmal verändert. Ursprünglich sollte im zweiten Bauabschnitt ein Teil der Schule aufgestockt werden, um mehr Platz für die Ganztagsbetreuung zu gewinnen. „Wir sehen aber die Chance, dass es später mehr Fördermittel für den Ausbau der Ganztagsbetreuung gibt“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU) die Umstellung.



Die Gelder könnte die Kommune gut gebrauchen. „Wir müssen unsere Kostenschätzungen nochmal überarbeiten, weil die Baupreise hoch und runter gehen“, sagt Ahel Bergsoy vom Bauamt Gauting. Bisher ging man von Gesamtkosten von etwa sechs Millionen Euro aus. Flexibilität ist aber auch anderweitig nötig. „Der zweite Bauabschnitt soll eigentlich Ende 2023 fertig sein. Aber wegen der Lage in der Baubranche ist das nicht sicher“, betont Bergsoy.

