Wärme aus Kiesgrube im Würmtal: Projekt wohl zu früh vorgeschlagen

Wärmebecken in Kiesgrube Martinsried wohl sinnvoll möglich – aber es müssen Voraussetzungen stimmen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Damit die Kiesgrube im Martinsrieder Feld ein Wärmespeicher werden könnte, darf sie nicht verfüllt werden. Im September läuft der Verfüllstopp aus. © Romy Ebert-Adeikis

Im Würmtal könnte man einzelne Gemeinden wohl nur mit Hilfe der Wärme aus einer Kiesgrube beheizen - doch die zuständigen Bürgermeister dämpfen die Erwartungen.

GRÄFELFING/PLANEGG Die Vision klingt verlockend: Etwa ein Drittel aller Haushalte in Gräfelfing und Planegg könnte in Zukunft CO2-neutral heizen – wenn die Gemeinden einen Erdbecken-Wärmespeicher in der ehemaligen Kiesgrube „Martinsrieder Feld“ umsetzen, der durch Tiefen-Geothermie und Solarthermie gespeist wird.

Angestoßen hatten die Idee im Sommer 2020 die Gräfelfinger Grünen und die „Grüne Gruppe 21“ aus Planegg. Im Herbst 2020 stieg Planegg aber aus Kostengründen aus und Gräfelfing ließ die Idee allein untersuchen. Jetzt stellten Wissenschaftler der Universität Stuttgart in Gräfelfing ein Zwischenfazit der Machbarkeitsstudie vor.

Wärme aus Kiesgrube im Würmtal: Projekt wohl sinnvolles Vorhaben

Ökologisch ist das Projekt in jedem Fall sinnvoll. Zwischen 6300 und 13 500 Tonnen CO2 jährlich ließen sich je nach Ausbauvariante und -größe einsparen – „gigantische Werte“ laut Forschungskoordinator Harald Drück. In Sachen Wirtschaftlichkeit sieht es schwieriger aus. Zum einen fehlen für einige Varianten noch Berechnungen. Und: „Wenn man das Geothermie-Potenzial effizient nutzen will, braucht man einen Wärmebedarf von etwa 80 000 Megawattstunden im Jahr“, betonte Drück.

Das ausgewählte Gebiet in Gräfelfing brauche allerdings nur 32 000 Megawattstunden. Ideal passend wäre, wenn neben Gräfelfing auch alle Haushalte in Martinsried, die bisher von der SWM mit Fernwärme beliefert werden, an den Speicher geschlossen würden.

Für die Befürworter des Projekts ein klares Zeichen: „Planegg kann nur empfohlen werden, sich dem Konzept anzuschließen“, teilt die „Grüne Gruppe 21“ mit. Auch die Gemeinderäte Peter von Schall-Riaucour (PP&M) und Felix Kempf (SPD) befürworten eine Rückkehr zum Projekt.

Wärme aus Kiesgrube im Würmtal: Planeggs und Gräfelfings Bürgermeister bremsen Erwartungen

Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) dämpft die Erwartungen: „Viele wichtige Fragen sind noch nicht geklärt.“ Über eine Zusammenarbeit könne Planegg erst dann debattieren, wenn klar ist, ob etwa die SWM mit im Boot wären. „Für mich ist klar, dass die Gemeinden allein das nicht stemmen können. Es braucht einen großen Betreiber.“

Die SWM stehe zwar in Kontakt mit Gräfelfing. „Uns liegt aber die Studie nicht vor, wir waren zur Vorstellung auch nicht eingeladen“, teilt ein Sprecher auf Hallo-Anfrage mit. Grundsätzlich wolle man die Geothermie-Aktivitäten im Südwesten von München ausweiten. „Jetzt über einen Speicher zu reden, ist für uns aber die falsche Reihenfolge.“



So sieht es auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Denn die Studie hat auch gezeigt: Ohne Geothermie ist der Wärmespeicher hinfällig. Deren Förderung zieht sich aber seit Jahren hin. Angesichts der enormen Investitionskosten von 50 bis 70 Millionen Euro sei es „nicht leicht gewesen, Partner zu finden“, gibt Köstler zu.

Wärme aus Kiesgrube im Würmtal: Projekt wohl zu früh vorgeschlagen

„Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in wenigen Wochen Konkretes sagen können.“ Die Bohrung an sich und der Ausbau entsprechender Fernwärmeleitungen werden aber noch Jahre dauern. Köstlers Fazit: „Das Projekt zu untersuchen war interessant, aber es kommt zu früh.“



Andernfalls müsste die bereits ausgekieste Grube im Martinsrieder Feld offen bleiben, bis die Geothermie läuft. „Das ist relativ unwahrscheinlich und wohl auch nicht finanzierbar“, glaubt Köstler. Tatsächlich endet der für die Studie vom Gemeinderat Planegg beschlossene Verfüllstopp der Grube schon Ende August. Ohne dessen Verlängerung „rollen wieder die Bauschutt-Laster und das Projekt ist tot“, fürchtet der Gräfelfinger Mit-Initiator Martin Feldner (Grüne).



Eine Gemeinderat-Debatte über den Stopp komme laut Nafziger aber erst infrage, „wenn die Studie beendet ist und ich von Gräfelfing das Signal bekomme, dass wir die Verfüllung weiter aussetzen sollen“. Das wird frühstens in den Sommerferien möglich sein.

