Die Termine und Programme der Christkindlmärkte im Würmtal

Kalte Hütten und weniger Lichter: Wie im Würmtal Christkindlmärkte mit der Energiekrise umgehen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Neben dem Wintermarkt wird heuer auch wieder eine Almhütte zum Mieten in der Neurieder Ortsmitte aufgebaut. Für diese werde – wie bereits in den Jahren zuvor – wieder möglichst auf Holz anstatt von Strom als Energieträger zurückzugriffen. © Lechner

Nach zweijähriger Pause werden dieses Jahr wieder Christkind- und Wintermärkte aufgebaut. Hallo gibt einen Überblick über die Christkindlmärkte im Würmtal:

WÜRMTAL Nach zwei harten Corona-Jahren hätte man den Christkindlmarkt-Betreibern und -Standlern im Würmtal wenigstens heuer eine ausgelassene Adventszeit gewünscht. Stattdessen müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen: Dieses Jahr steht der Weihnachtszauber im Zeichen des Energiesparens.

Christkindlmärkte im Würmtal: Diese Maßnahmen zum Energiesparen werden ergiffen

In Planegg bedeutet das konkret, dass die Vereinsmitglieder, welche die Buden am Marktplatz belegen, ins Bibbern kommen könnten: „Die Vereine werden in diesem Jahr aus bekannten Gründen ein besonderes Augenmerk auf den Energieverbrauch legen und nach Möglichkeit auf das Beheizen der Buden verzichten“, teilt Gemeinde-Sprecherin Kiki Xander mit. „Sollte es allerdings sehr kalt ein, ist ein Verzicht natürlich nicht zumutbar.“



Die Firma SLPN, welche den Neurieder Wintermarkt organisiert, will den Standlbetreibern nicht vorschreiben, wie sie ihre Buden ausstatten. Sie halte diese aber generell zum Energiesparen an, sagt SLPN-Geschäftsführer Felix Lechner. Schon 2021 habe man einen wassersparenden Toilettenwagen angeschafft, heuer zudem auf Flyer verzichtet, um Papiermüll zu vermeiden. „Die ganze Beleuchtung ist auf LED-Basis, was deutlich Energie spart. Und zum Aufwärmen gibt es Feuertonnen, sodass wir möglichst wenig elektrische Energie verbrauchen“, erklärt Lechner.



LED ist auch das Mittel der Wahl in Krailling. Laut Astrid Lohrer von der Gemeindeverwaltung sind alle Hütten entsprechend ausgestattet. „Und die Betreiber dürfen auch nur Lichterketten mit LED-Leuchtmittel anbringen.“ Beheizt würden die Buden ohnehin nicht.



In Gauting wird das Licht nicht nur um-, sondern sogar abgestellt. So wird nach Auskunft der Gemeinde „in diesem Jahr auf die Strahlerbeleuchtung in den Bäumen rund um die Weihnachtsmärkte verzichtet“. Zudem hat der Gautinger Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss Ende September beschlossen, auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen zu verzichten und Christbäume im Ortsbereich nach Möglichkeit mit einer Zeitschaltuhr auszustatten.



Auch Neuried will heuer auf Straßenbeleuchtung verzichten. Die Gemeinde Krailling hat sich eine solche aus Kostengründen erst gar nicht angeschafft.

Die Termine und Programme der Christkindlmärkte im Würmtal

• Planegg: 20 Vereine und Kitas gestalten den Weihnachtsmarkt am Marktplatz am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November. Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 13 bis 19.30 Uhr. Mit Kinder-Bastelzelt und Nikolausbesuch.



• Martinsried: Traditionell am dritten Adventswochenende (10./11. Dezember) von 13 bis 19 Uhr auf dem Martinsrieder Kirchplatz mit Live-Musik sowie Ständen.



Christkindlmärkte in Hadern, Sendling-Westpark und an der Schwanthalerhöhe im Überblick

• Krailling: Märchenzelt, Bühne und Buden gibt es am zweiten Adventswochenende (3./4. Dezember) vor der Margaretenkirche, samstags von 15 bis 21 Uhr, sonntags 14 bis 19.30 Uhr.



• Pentenried: Im „Lichtfußhof“, Gutsstraße 6a, wird’s am Samstag, 26. November, von 15.30 bis 22.30 Uhr adventlich.



• Neuried: Familiengottesdienst mit Christkindlmarkt an der Pfarrei St. Nikolaus, Maxhofweg 7, am Sonntag, 27. November. Beginn ab 10 Uhr.

Kultur-Winter und Wintermarkt vom 3. bis 18. Dezember immer samstags und sonntags hinter dem alten Rathaus. Neben Ständen von Neurieder Vereinen, Institutionen und Firmen gibt es täglich weihnachtliche Musik. Zum Start am Samstag, 3. Dezember, spielt ab 17 Uhr die Rock’n’Roll-Band „Flat Out“.



Kultur-Winter und Wintermarkt vom 3. bis 18. Dezember immer samstags und sonntags hinter dem alten Rathaus. Neben Ständen von Neurieder Vereinen, Institutionen und Firmen gibt es täglich weihnachtliche Musik. Zum Start am Samstag, 3. Dezember, spielt ab 17 Uhr die Rock'n'Roll-Band „Flat Out".

• Gräfelfing: Kunsthandwerkermarkt und Vereinsvorstellung im Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1. Dazu etwa 20 Buden und Programm am ersten und zweiten Adventswochenende (25. bis 27. November sowie 2. bis 4. Dezember), freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags 15 bis 21 Uhr und sonntags 15 bis 19 Uhr.

• Stockdorf: Feuerwehr-Weihnachtsmarkt am 3. Adventswochenende (10./11. Dezember) von 14 bis 19 Uhr am Harmsplatz mit Darbietungen und Live-Musik von „J.C.A.C“ am Samstagabend.

• Unterbrunn: Fast alle Unterbrunner Vereine beteiligen sich am Weihnachtsmarkt zweiten am Adventswochenende (3./4. Dezember, jeweils 14 bis 20 Uhr) am Walser Hof, in der Schulstraße und rund um den Laurentius-Stadl. Zudem liest Schauspieler Dieter Fischer am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma in der Pfarrkirche St. Laurentius.



Christkindlmärkte in Allach, Blutenburg und Obermenzing

• Gauting: Am ersten Adventswochenende (25. bis 27. November) im Rathausgarten, freitags von 16 bis 20, samstags 14 bis 20 und sonntags 14 bis 19 Uhr. Es gibt etwa 25 Buden und eine Märchenjurte. Am Samstag und Sonntag kommt um 16 Uhr der Nikolaus.



