Wann jetzt Handlungsbedarf besteht

Bei Corona-Fällen innerhalb einer Klasse werden die Testungen in den Folgetagen intensiviert. © Thomas Frey/dpa

Immer wieder gab es seit Schulbeginn im Januar Änderungen und Anpassungen bei den Regelungen für Kinder und Jugendliche in den Schulen und Kitas. Seit Kurzem gelten wieder neue Regeln.

Ist es mit dem Chaos bei den Quarantäne-Regelungen an den Schulen nun vorbei? Die seit ein paar Tagen geltenden Anpassungen klingen einfacher: Handlungsbedarf an Schulen besteht erst dann, wenn 50 Prozent der Klasse infiziert sind. Solange nur einzelne Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, hat dies zunächst auf die negativ getesteten Klassenkameraden keine Auswirkungen. Doch ganz so einfach ist es wiederum auch nicht. Das Ausbruchsgeschehen in einer Klasse beobachten die Schulen über einen Zeitraum von fünf Tagen. Sollten in dieser Zeit vermehrt Infektionen auftreten, kann es sein, dass die ganze Klasse für fünf Tage in den Distanzunterricht wechselt. Dieser ist indes nicht mit einer Quarantäne gleichzusetzen. Diese könnte allein das Gesundheitsamt für einzelne enge Kontaktpersonen aussprechen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Während der Zeit des Distanzunterrichts wäre es Schülern sogar erlaubt, nachmittags in den Hort zu gehen. Andersrum aber auch: Wenn die Hortgruppe eines Kindes geschlossen ist, darf es dennoch in die Schule gehen, sollte es nicht in Quarantäne sein.



Doch auch bei Kindertageseinrichtungen kann es zu Schließungen der Gruppe kommen. Von einer Häufung von Infektionsfällen ist davon auszugehen, wenn sich mehr als 20 Prozent der Kinder innerhalb der letzten fünf Tagen infiziert haben. Doch auch hier gilt: Gruppenschließungen und Quarantäne erfolgen unabhängig voneinander. „Das Kontaktpersonen-Management erfolgt also nur noch individuell“, so Landrat Christoph Göbel.



Da bei den nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen ohnehin die Zahlen und Angaben nur noch unvollständig oder verspätet eintreffen würden, hat sich das Landratsamt München dazu entschlossen, auf die Veröffentlichung über geschlossene Gruppen in Kitas und Schulen auf der Homepage zu verzichten.



Trotz der dynamischen Infektionslage im Landkreis lassen sich nur wenige Menschen impfen. „Nur knapp ein Viertel des jeweils vorhandenen Impfstoffs wird nachgefragt“, sagt Göbel. „Wir haben also wieder mehr Impfstoff als wir brauchen.“ Im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar wurden im Landkreis 611 Erstimpfungen durchgeführt, insgesamt im gleich Zeitraum waren es 7773 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. „So hält man nach wie vor daran fest, dass Impfguides beispielsweise vor Supermärkten oder auf Marktplätzen das Gespräch mit der noch ungeimpften Bevölkerung suchen. Jeder, den man beraten kann, zählt“, betont der Landrat. „Unsere Bemühungen in diese Richtung sind also richtig.“ Die Impfzentren blieben — Stand jetzt — weiterhin auch bei einer geringen Auslastung geöffnet. Von einer vierten Impfung ist ja bereits die Rede — und somit komme in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Arbeit auf die Impfzentren zu, so schätzt der Landrat.