ZusammenKunst im Haarer Sportpark geglückt

Eine kleine und eine große Hand entstanden auf Initiative des Vereins Hand in Hand in Haar. © oh

Kurz bevor der Regen kam, waren die rund 900 Haarerinnen und Haarer auf ihrem Platz auf dem Rasen im Stadion und bildeten die Hände-Formation „ZusammenKunst – Hand in Hand in die Zukunft“.

Haar – Spannender hätte es kein Drehbuch vorsehen können: Die letzten Töne der Ode an die Freude waren aus dem Lautsprecher verklungen und die empfindlichen Drohnen verpackt, als ein heftiger Gewitterregen im Haarer Sportpark niederprasselte. Ein jähes Ende, aber rundherum auf der Tribüne glückliche Gesichter. Und das lag nicht nur am kostenlosen Hand-in-Hand-Eis, das ein örtliches Eiscafé eigens kreiert hatte.



„Wir waren alle überwältigt von der großen Zahl an Menschen, die trotz des instabilen Wetters in den Sportpark strömten“, sagt Dagmar Richter, Vorstand von „Hand in Hand in Haar“. „Eine Idee zu haben ist ja immer das eine. Sie musste dann ja von etwa tausend Menschen auch umgesetzt werden.“



Und das haben die Organisatoren geschafft. Vom Grundschulkind bis zum Senior waren alle Altersgruppen und viele Nationalitäten vertreten. „Besonders haben wir uns gefreut, dass so viele Jugendliche aus der Mittelschule mitgemacht haben“, sagt Vorstandsmitglied Nicole Tanner. Die Grundschulen hatten schon Wochen vorher den Macarena-Tanz zum Auflösen der Formation geübt, ganze Klassen waren mit ihren Eltern gekommen. Viele bekannte Gesichter aus Vereinen, Institutionen und dem Gemeinderat waren mit von der Partie, auch alle drei Bürgermeister, trotz anschließender Sitzung.



Dass alle Programmpunkte bespielt werden konnten, ist der Regie von Veranstaltungsleiter Helmut Dworzak zu verdanken. Als die Wolkenberge immer bedrohlicher anwuchsen, drückte er aufs Tempo und alle zogen mit. Fünfzehn Minuten früher als geplant hielten die Teilnehmenden der inneren Hand die orangefarbenen Pappen nach oben - rechtzeitig bevor der Regen kam.



Drohnenpiloten und Filmende auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr sowie auf der Tribüne hielten das Gemeinschaftserlebnis fest. „Nach den Ferien wird es einen kleinen Film geben, der auf der Homepage des Vereins und über die Social-Media-Kanäle der Gemeinde veröffentlicht wird,“ verrät Vorstandsmitglied Ute Dechent. Dann können alle die „ZusammenKunst“ nacherleben und sich freuen, dabei gewesen zu sein, besonders Andy Richter und Monika Malinowski vom Beirat, die vor mehr als einem Jahr die Idee zu dem Event im Rahmen der 950-Jahre-Haar-Festivitäten hatten.



Ein Dankeschön richtet der Verein an alle, die bei der Organisation mitgewirkt haben: an Karl Hertje vom Künstlerkreis, der das Hände-Bild entworfen und die Konturen der Finger auf den Rasen appliziert hat, an Moderator Matthias Riedel-Rüppel, den Projektchor unter der Leitung von Angela Pöhlchen, an Sanitäter und Ordnungskräfte der Haarer Feuerwehr und der Boxabteilung des TSV Haar, an die Sportpark-Verantwortlichen und Sponsoren, die Bürgerstiftung und die Gemeinde Haar. Die komplette Liste ist unter www.handinhandinhaar.de nachzulesen.

