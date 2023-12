Hangrutsch-Alarm durch defekten Sensor: Bahnstrecke bei Schliersee tagelang dicht

Von: Sebastian Grauvogl

Drucken Teilen

Tagelang verwaist: der Bahnhof Fischhausen-Neuhaus. Seit Mittwochmittag fahren hier wieder Züge durch, allerdings noch immer mit teils erheblichen Verspätungen. © TP

Weil ein Hangrutsch-Sensor Alarm geschlagen hat, lag der Zugverkehr zwischen Schliersee und Bayrischzell tagelang lahm. Wie sich herausstellte, war der Sensor defekt - und ist es immer noch.

Fischhausen – Es war ein Alarm, der angesichts der aktuellen Wetterlage durchaus plausibel klang: Eine ungewöhnliche Erdbewegung meldete ein in einem Hang oberhalb der Bahnstrecke Schliersee-Bayrischzell auf Höhe von Fischhausen verbautes Messgerät am vergangenen Samstag gegen 17 Uhr. Weil man dadurch einen möglicherweise von den starken Regenfällen in Verbindung mit massiver Schneeschmelze ausgelösten Erdrutsch nicht ausschließen konnte, entschied sich die für die Gleise zuständige DB Netz AG zur umgehenden Sperrung. „Damit durften wir von jetzt auf gleich nicht mehr fahren“, erklärt Annette Luckner, Pressereferentin bei der Bayerischen Regiobahn (BRB), auf Nachfrage unserer Zeitung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter.)

BRB informiert Fahrgäste fortlaufend

Eine Pressemitteilung erfolgte dazu nicht. Luckner erklärt, dies wäre eigentlich Sache der DB Netz AG gewesen. Die BRB informierte ihre Fahrgäste fortlaufend auf ihrer Internetseite und ihrem Kanal beim Twitter-Nachfolger X. Dort war zunächst von einer „behördlich angeordneten Schadensverhütung“ als Grund für die Zugausfälle die Rede, dann von einer „technischen Störung“, später von einem Hang- beziehungsweise Erdrutsch.

Lesen Sie auch: Gleisschäden an Bahnstrecke Schliersee-Bayrischzell weiten sich aus

Doch dazu ist es laut Luckner gar nicht gekommen. Vielmehr habe eine Prüfung durch einen Geologen ergeben, dass der Sensor eine Fehlfunktion hatte. Um ihn zu reparieren, brauche es ein spezielles Bauteil. Auf dessen Lieferung warte die DB Netz aktuell. Das Problem: Erst wenn das Messgerät wieder ordnungsgemäß den Hang überwacht, kann die BRB in den Normalbetrieb zurückkehren, erklärt Luckner.

Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis

Um die Auswirkungen auf den Fahrplan in Grenzen zu halten, organisierte das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen den Bahnhöfen Schliersee und Bayrischzell. Laut Luckner seien diese unmittelbar nach der Sperrung am Samstag durchgehend im Einsatz gewesen. Auf X hingegen ist zu lesen, dass dies offenbar nicht immer reibungslos geklappt hat.

Auch interessant: Schneechaos legt Bahnverkehr im Oberland lahm

Seit Mittwochmittag können laut BRB nun wieder Züge auf der Strecke fahren. Allerdings an der potenziellen Gefahrstelle nur in langsamem Tempo, was sich in Verspätungen mit Folgen für das gesamte Oberlandnetz auswirken kann. Wann der Hangsensor repariert werden kann, dazu kann Luckner derzeit keine Prognose abgeben. Dennoch bittet sie die Fahrgäste um Verständnis für die Einschränkungen. Selbst wenn der Grund dafür kurios bis banal anmuten mag: „Wenn dann doch was passiert, ist man hier schnell in der Verantwortung.“ sg

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.