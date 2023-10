„Hatte irgendwann keine Angst mehr“: Oberbayer rettet Mann aus eiskaltem See – und erhält Christophorus-Medaille

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Jens Pietzner (44) aus Haimhausen rettete 2022 einen Mann aus dem Alatsee bei Füssen im Allgäu. Jetzt bekam er die Christophorus-Medaille.

Haimhausen – Die drei Kinder (16, 11, 6) sind bei den Großeltern untergebracht, das Hotel in der Nähe von Füssen bezogen, die Sauna angeheizt. Jens Pietzner macht mit seiner Ehefrau (47) noch einen kleinen Spaziergang an den nahen Alatsee, bevor sich beide endgültig der Entspannung hingeben wollen. Auf der Straße zu dem idyllisch gelegenen Gewässer „habe ich in der Ferne einen Tumult gehört“, so Pietzner, der sich nichts denkt, jedoch mitbekommt, wie ein großer Hund einen Vogel verfolgt, dabei auf den See hinaus flitzt – und einbricht. Der zwölf Hektar große und gut 30 Meter tiefe Alatsee ist am Ende des Winters nur halb zugefroren, die Eisdecke dünn geworden.

Jens Pietzner aus Haimhausen rettet einem Mann das Leben, indem er ihn aus dem halb zugefroren Alatsee zog. © Ausflugsziele Allgäu/Thomas Zimmerly/Merkur.de-Collage

„Das ist nicht so gut“, geht es Pietzner durch den Kopf. Und als er auch noch zusehen muss, wie ein Mann auf allen Vieren zu dem Tier robbt und ebenfalls im See verschwindet, ist das nicht nur nicht so gut, es ist katastrophal.

An Allgäuer See: Haimhauser sieht, wie Mann und Hund durch dünne Eisdecke brechen

Pietzner ordnet das Gesehene blitzschnell in seinem Gehirn. Er verständigt per Handy die Rettungsleitstelle und saust los. „Volles Ballett“, wie er es nennt. Er läuft zu einer Frau und zwei Kindern, die am Ufer stehen. Wie sich zeigt, die Familie von Mann und Hund. „Ich habe sie vom Eis weggehalten“, sagt Pietzner. Doch was jetzt? Selbst so einfach rausgehen, „können Sie vergessen, das ist witzlos“. Und freilich lebensgefährlich.

Nach kurzer Zeit kommen zwei Polizisten zur Unfallstelle, Mitglieder der Bergwacht. Sie haben einen Klettergurt samt Seil dabei. Die drei Männer sprechen sich kurz ab, wer Hund und Herrchen, die 30 Meter vom Ufer entfernt um ihr Leben kämpfen, helfen soll. Das Ergebnis: Pietzner. Der 44-Jährige ist Unfallchirurg und Orthopäde und mitten in einer Weiterbildung zum Notarzt. Er ist passionierter Eisbader und hüpft öfter in eine Eistonne – und er absolviert Ultramarathons. „Ich wusste, dass ich, wenn ich einbreche, die Ressourcen habe, es 15 bis 20 Minuten im Wasser auszuhalten“, sagt der Haimhauser.

Haimhauser sieht Mann auf Eisdecke einbrechen und wird zum Lebensretter

Pietzner legt seine Kleidung bis auf die Unterhose ab, steigt in den Gurt und verknüpft das Seil. Er denkt, je weniger Gewicht ich habe, desto besser. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird. Dann geht er aufs Eis. „Bäuchlings, um den Druck zu verteilen“, erklärt er. „Der Mann hat sich sehr ruhig verhalten und sich am Eisrand festgehalten“, so Pietzner, „der Hund versuchte rauszukommen, die Pfoten rutschten aber immer wieder ab. Das macht müde.“ Wenige Meter vom Ufer entfernt liegt ein großer Ast auf der eisigen Oberfläche. Pietzner nimmt ihn mit. Nur: Wie soll er samt Ast vorwärts kommen? Wie gut, dass es in den Tagen zuvor geregnet hatte. „Durch die Regentropfen entstanden Vertiefungen im Eis. Ich habe mich mit zwei Fingern eingehackelt und vorgehangelt“, so der Retter.

Auf seinem Weg zu Hund und Herrchen gehen ihm irre Sachen durch den Kopf: „Ich habe gedacht: Was machst du für einen Scheiß? Doch war es das Adrenalin oder der liebe Gott, jedenfalls hatte ich irgendwann keine Angst mehr. Und mir kam in den Sinn: Du darfst den Mann retten.“

Mensch oder Hund?: Haimhauser muss Wahl treffen, wen er zuerst rettet

Als er zu den Eingebrochenen kommt, reicht er dem Mann den Ast. Er weiß, er kann nur ihm zu Hilfe kommen. „Wenn ich den Hund rette statt den Mann, verliere ich meine Approbation als Arzt“, so Pietzner. „Es war eine harte Entscheidung!“ Er bittet den Mann, sich gut festzuhalten, dann gibt er den Polizisten an Land ein Zeichen. Und diese ziehen am anderen Ende des Seils. Der Ast rutscht dem Mann zunächst aus den Händen. Doch der zweite Versuch klappt. Weil die Polizisten mit voller Kraft am Seil reißen, sausen Pietzner und der Mann nur so übers Eis in Richtung Ufer. Der fast nackte Retter erleidet dabei schwere Abschürfungen an Bauch, Beinen und Füßen.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Doch das ist ihm egal. Denn er durfte ja einen Menschen retten. Am Ufer untersucht er den Geretteten und diagnostiziert: Schulter ausgerenkt, extrem unterkühlt. Mit dem Hubschrauber kommt der Mann zur Erstversorgung in ein Krankenhaus. Pietzner besorgt ihm später einen OP-Termin bei einem Schulterspezialisten.

Nach Rettungsaktion an Allgäuer See: Christophorus-Medaille für Haimhauser Jens Pietzner

Während das Herrchen versorgt wird, machen sich Kräfte der mittlerweile eingetroffenen Feuerwehr und Wasserwacht Füssen auf zum Hund. Kurz bevor sie den Vierbeiner erreichen, verlassen diesen die Kräfte. Er stirbt.

Vor kurzem erhielt Jens Pietzner in München im Antiquarium der Residenz die Christophorus-Medaille. Diese wird vergeben, wenn jemand unter besonders schwierigen Umständen einen anderen Menschen vor dem Tod rettet. Sein Hemd verbarg die Narben, die die Schürfwunden hinterließen, seine Schuhe die Male an den Zehen, die von den Erfrierungen zweiten Grades herrühren. Ansonsten aber ist Pietzner wieder fit.

Haimhauser rettet Münchner: Beide Männer haben sich wieder getroffen

Der Gerettete, ein 46-jähriger Münchner, der sich damals auf Familienausflug im Allgäu befand, ist heute ebenfalls wiederhergestellt. Die beiden Männer trafen sich mittlerweile wieder. In einem Café plauderten sie über die Geschehnisse vom März 2022. Und über die Vorzüge eines Wellnessurlaubs.

Seen, Wasserfälle, Schlösser und Burgruinen: Diese 12 Orte im Allgäu sind einen Besuch wert Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.