„Hatte viel Glück im Leben“: Konditor backt jede Woche Torten für die Tafel

Süße Gaben: Andreas Lange (l.) vom Naschwerk übergibt Gerold Blaumoser von der Tafel seine Kuchenspende. © LEHMANN

Das Freisinger Naschwerk backt jede Woche für den Tafel-Verein, um Bedürftigen eine Freude zu bereiten. Hier erklärt der Konditormeister, wie es dazu kam.

Freising – Über eine süße Neuheit im Sortiment können sich seit Kurzem die Kundinnen und Kunden der Freisinger Tafel freuen: Drei Torten pro Woche erhält der gemeinnützige Verein seit ungefähr einem Monat von der Spezialitäten-Konditorei „Das Naschwerk“ in der Altstadtgalerie in Freising.

Entstanden ist die Zusammenarbeit durch die Eigeninitiative von Andreas Lange, dem Konditormeister und Gründer des Naschwerks. Für ihn war sein Engagement ein „Zusammenspiel aus mehreren kleinen Dingen“, wie er sagt. Zum einen steht der Freisinger Konditor in engem Austausch mit Tafel-Fahrer Hans-Jürgen Wolf. Deshalb hat sich Lange intensiv mit der Arbeit der Tafel beschäftigt. Zum anderen wusste er bereits von einigen anderen Unternehmen, die die Tafel mit Spenden unterstützen. „Gerade in der aktuellen Krise mit den hohen Lebensmittelpreisen wollte ich auch tätig werden“, erzählt Lange. „Mir geht es sehr gut, ich hatte viel Glück in meinem Leben. Ich habe hart dafür gearbeitet, doch ich kann behaupten, dass ich wirtschaftlich gut dastehe, und will Menschen mit weniger Glück eine Freude machen.“

Konditor unterstützt die Tafel: Gutes tun mit Gebäck

Deshalb fertigen er und sein Konditoren-Team nun jeden Donnerstag drei frische Torten eigens für die Freisinger Tafel. Die Mitarbeitenden der Einrichtung legen die Tortenstücke als eine Art „Zusatz“ in die vorgepackten Lebensmitteltüten. „Natürlich immer bei verschiedenen Kunden, damit jeder etwas davon hat“, berichtet Manfred Schimmerer, Vorsitzender der Freisinger Tafel. Er ist hocherfreut über die Aktion: „Herr Lange wollte den Freisingern mit seinem Gebäck etwas Gutes tun – und das ist ihm definitiv gelungen.“ (Pauline Zapp)

