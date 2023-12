Hausbau bringt Großfamilie in Existenznot: „Heute bin ich finanziell ruiniert“

Von: Thomas Zimmerly

„Ich bin finanziell ruiniert!“ Hausherr Martin Baar vor seinem Fertighaus in der Dachauer Waldschwaigstraße. Gut möglich, dass das Gebäude abgerissen werden muss. © Thomas Zimmerly

Martin Baar hat das Konzept für das neue Eigenheim für sich und sieben seiner zehn Kinder durchdacht. Was die Großfamilie nicht einkalkulierte: Bei einem Hausbau kann vieles schief laufen.

Dachau – Martin Baar schiebt den Bauzaun zur Seite, geht über Kieshaufen auf sein neues Haus in der Waldschwaigstraße in Dachau zu, balanciert seinen Körper über ein Brett und hüpft in den kahlen Flur seines neuen Hauses, das im Rohbau vor ihm steht.

Eigentlich hätten die Steine längst einem Rasen, das Brett einer Treppe und der kahle Flur einem einladenden Eingangsbereich weichen sollen. Doch es kann sein, dass das Bauwerk wieder abgerissen wird. „Heute“, sagt Martin Baar, „bin ich finanziell ruiniert!“

Wegen Hausbau: Großfamilie fürchtet um Existenz

Dabei hatten Theresia und Martin Baar alles so schön geplant: Das von Martins Eltern geerbte alte Doppelhäuschen beseitigen und stattdessen ein Fertigdoppelhaus in Holzständerbauweise mit Keller, Erdgeschoss, 1. Stock und Dachgeschoss errichten. 230 Quadratmeter Wohnfläche, viele Zimmer, eine Million Euro teuer.

Das Ehepaar hat zehn Kinder im Alter zwischen elf und 33 Jahren. Die drei ältesten haben bereits eigene Hausstände, die sieben jüngeren Sprösslinge sollten miteinziehen. Vier Kinder der Baars haben eine geistige Behinderung und sollten in einer WG im ersten Stock und unterm Dach zusammenleben. Der Rest der Familie im Erdgeschoss mit Anbau.

Finanziert werden sollte das Fertighaus einmal dadurch, dass das eigene Haus in Karlsfeld an die älteste Tochter und deren Familie vermietet wird. Zusammen mit einer KfW-Förderung und möglichen Zuschüssen vom Bezirk Oberbayern „hätten wir die Kreditraten von 2800 Euro monatlich stemmen können“, sagt Martin Baar, der als Angestellter bei einer kirchlichen Verwaltung arbeitet.

Wegen Baumängeln: Es kann sein, dass das Gebäude abgerissen werden muss

Im April 2023 war Baubeginn, im November sollte feierlicher Einzug sein. Und heute? Martin Baar stapft die Treppe hinab in den finsteren Keller. Schimmelgeruch, alles ist feucht, das Wasser einige Zentimeter hoch. „Im August stand hier das Wasser sogar 27 Zentimeter hoch“, sagt der 59-Jährige. Alle Versuche, das Tiefgeschoss trocken zu legen, seien gescheitert. Dann zeigt er auf bereits korrodierte Metallplatten, die über die Bodenplatte des Kellers geschraubt wurden und auf denen die gesamte frei stehende Giebelwand des Holzhauses ruht. Durch den so entstandenen Spalt zwischen Kellerdecke und Giebelwand pfeift der Wind. „Das wärmetechnisch hinzukriegen, dürfte schwierig werden“, sagt er.

Das Fertighaus ist von der Kampa GmbH, ein europaweit agierendes Unternehmen aus Aalen-Waldhausen. Für den Keller war ihr Subunternehmer, die Knecht Kellerbau GmbH aus Metzingen, verantwortlich. Kampa und Knecht jedoch kamen in die Bredouille.

Denn das Elternhaus der Baars hatte mit dem Nachbarhaus eine gemeinsame Wand, im Fachjargon Kommunwand genannt. Die neue Doppelhaushälfte musste deswegen neben die Kommunwand gestellt werden, die je zur Hälfte auf den beiden Grundstücken steht. Schon beim Setzen der Kellerbodenplatte im Juni fiel Baar auf, dass „die zur Abdichtung des Fertigkellers eingebrachten Fugenbänder zu nahe an das Nachbarhaus gesetzt wurden“. Erst im dritten Anlauf gelang es der Firma Knecht den Keller zu platzieren. Dazu musste die Firma aber die Fugenbänder entfernen und den Keller um zehn Zentimeter versetzen.

Alles in Ordnung? Auf diesen Metallplatten ruht die Giebelwand des Hauses. © SRP Sennewald + Räsch

Hausbau in Dachau: Baukosten steigen weiter an

„Ich wies zudem auf die Gefahr von Problemen bei der Stellung des Holzständerhauses hin, was ohne Beachtung blieb“, sagt Baar. Und tatsächlich. Als im Juli das Haus auf die Kellerbodenplatte gestellt werden sollte, passten auch dessen Wandelemente nicht zur Kommunwand. „Das führte dazu, dass Kampa entschied, das Haus um weitere zehn Zentimeter verschoben auf die Kellerplatte zu stellen“, erklärt der Bauherr. Die Krux: Die gesamte Giebelwand sowie die Wand des Anbaus mussten auf die ominösen Metallplatten montiert werden. „Kampa sagte, statisch ist alles in Ordnung“, erinnert sich Baar.

Doch außer dem Zusammenspiel der Kräfte war nichts in Ordnung. Neben dem Wasser im Keller stiegen laut Baar auch die zusätzlichen Baukosten um 180 000 Euro und mithin die Kreditraten auf 3760 Euro, weil er nachfinanzieren musste. Zudem bangt er um die KfW-Förderung, für die er 80 000 Euro eingeplant hatte. Er fürchtet, das Haus könnte die für Energieeffizienz erforderlichen Werte nicht erfüllen. 500 000 Euro haben die Baars an Kampa bereits überwiesen.

Baufirma sieht keine Baumängel und will weiterbauen

Aber was tun mit dem unfertigen Haus? „Wir sind ein bauausführender Nachunternehmer im Auftrag der Fertighausfirma“, sagt Simone Langenstein, Pressesprecherin der Firma Knecht. „Planung und Vermessung gehören nicht zu unserem Leistungsumfang.“ Punkt.

Es wird ein schönes Haus, Familie Baar muss nur die Freigabe erteilen.

„Wir haben mit öffentlich vereidigten Sachverständigen nachgewiesen, dass wir das Haus ohne Probleme weiterbauen können. Es wird ein schönes Haus, Familie Baar muss nur die Freigabe erteilen“, sagt Kampa-Geschäftsführer Josef Haas. „Wenn wir eine Freigabe haben, beginnen wir innerhalb von zwei Wochen mit der Weiterarbeit.“

Dachau: Anwalt der Familie hält Abriss für erforderlich

Klingt einfach, ist es aber nicht. „Die Frage ist: Habe ich am Ende das vertragliche Ziel erreicht?“, meint Rüdiger Götz, der als Anwalt die Interessen der Familie Baar vertritt und und sich dabei auf ein Gutachten stützt, das die Familie in Auftrag gegeben hat. Darin schreibt ein Mitarbeiter einer renommierten Firma für Baugutachten aus München: „Anhand der dokumentierten Chronologie sowie meinen Feststellungen vor Ort komme ich zu dem Ergebnis, dass sowohl der Keller der Firma Knecht als auch das Holzhaus der Firma Kampa aus den nachstehend aufgeführten Gründen in der vorliegenden Ausführung nicht zu akzeptieren sind.“

Der Rückbau und Neubau der Doppelhaushälfte ist erforderlich.

Dann erklärt der Experte in aller Ausführlichkeit, dass Kampa und Knecht schlecht gearbeitet haben. Sein Fazit: „Die erfolgten ,Nachbesserungen’ können nicht als gleichwertig angesehen werden. Sie liegen nach meiner Beurteilung nicht mehr im Rahmen des Nachbesserungsrechtes des Auftragnehmers, weshalb der Rückbau und Neubau der Doppelhaushälfte erforderlich ist.“

„Ich vertrete seit über 30 Jahren Mandanten in Bausachen. Es ist das zweite Mal in meiner Laufbahn, das ein Haus weggerissen werden soll“, sagt Fachanwalt Götz. Und Hausherr Baar meint: „Es wird leider immer deutlicher, dass Kampa in keinster Weise anerkennt, dass das Haus mit massiven Baufehlern errichtet worden ist. Das Sachverständigengutachten macht dies deutlich, wird aber von Kampa völlig ignoriert.“

Familie aus Dachau ist finanziell ruiniert

Rechtsanwalt Götz prüft derzeit eine Klage. Nur: „Das kann Jahre dauern und wirft immense Folgekosten auf“, so Baar. Alleine die Prozesskosten schätzt Götz auf rund 50 000 Euro. Und er sagt, Kampa könne dies „jedenfalls leichter aussitzen“. „Kampa stellt sich als der Geschädigte dar, und wir sind kurz vor der Privatinsolvenz“, so Martin Baar, der um die Existenz seiner großen Familie fürchtet.

