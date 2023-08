„Unbeschreiblich“: Hermann Ferling und sein beschwerlicher Weg auf den „Ararat“ in 5165 Metern Höhe

Schongauer bezwingt höchsten Berg der Türkei

+ © Ferling Hermann Ferling hält die Fahne seiner Heimatstadt Schongau auf dem Berg „Ararat“ (5165 Meter) in der Türkei in die Kamera. © Ferling

Vor gut einem halben Jahr hat sich Hermann Ferling zu seinem 60. Geburtstag selbst beschenkt und hat den 6263 Meter hohen Vulkan „Chimborazo“ in Ecuador gemeistert. Jetzt hat der Höhenbergsteiger aus Schongau den ruhenden Vulkan „Ararat“ bestiegen, den mit 5165 Metern höchsten Berg der Türkei.

Schongau – Hermann Ferling steht bei strahlendem Sonnenschein wieder mal ganz oben auf dem Gipfel eines Berges. Besser gesagt auf dem Gipfel eines ruhenden Vulkans. Er hat seinen Rucksack abgelegt, aus dem er die Fahne seiner Heimatstadt Schongau zieht und hält diese mit großer Zufriedenheit in die Kamera.

Das war Ende Januar auf dem „Chimborazo“ in Ecuador. Anfang April hat er dann mit den Planungen seines nächsten Projektes begonnen. Er hatte zwei Projekte im Visier, für die er quasi einen Generalstabsplan ausarbeiten musste. Nicht nur logistische Planungen für die Reise hat der chemisch-technische Assistent beim Landesamt für Umwelt abgearbeitet, ein intensives Training stand ebenfalls auf seinem Tagesplan.

Gipfelstürmer Hermann Ferling: Wahnsinniges Trainingsprogramm in der Heimat

Dass er täglich mit dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstelle nach Wielenbach fährt, ist für ihn eine selbstverständliche Trainingseinheit. Dazu kommen je nach Bedarf lockere Fleißarbeiten wie Schongau-Auerberg-Hohenpeißenberg-Schongau dazu. Am Wochenende dann eine Kombination aus Radltour und Fußmarsch – etwa zur Kenzenhütte und weiter über den Geiselstein zur Hochplatte und wieder zurück nach Schongau.

Das „Unternehmen Ararat“ kann Anfang Juli beginnen. Über München und Istanbul geht es in die Osttürkei an das Grenzgebiet von Armenien und dem Iran. Für Ferling eine „hochinteressante Gegend“ von besonderer Kultur. Auch viel Präsenz von Militär ist zu beobachten. Eben Grenzgebiet.

„Mit Körper kein Schindluder treiben“: Akklimatisierung ist angesagt

„Jetzt einfach mal schnell vom Basislager aus nach oben hinauf auf den Gipfel“ kommt für den versierten Ferling nicht in die Tüte. Akklimatisierung ist angesagt, „man darf mit seinem Körper kein Schindluder treiben, sonst schlägt dieser irgendwann zurück“, beschreibt es der Bergsteiger. Und er bringt sofort einen Begriff hinterher, an den er sich strikt hält: „Go high, sleep low.“

Daran hält er sich bei seinem Zeitplan. „Zwei Stunden bin ich zum ersten Camp zirka 1000 Meter aufgestiegen, danach wieder die 1000 Meter runter.“ Seinem Körper hat Ferling dann vier bis fünf Stunden Ruhe gegönnt. „Der Körper baut unglaublich viel Stress auf, den muss man einfach wieder abbauen“, so der Routinier. Am Ende des langen Tages bettet sich Ferling in zirka 3100 Metern Höhe zum Übernachten.

Der Wind wird beim Aufstieg zum Problem

Verpflegen ist angesagt, dabei schwört Ferling auf Ingwer-Knollen: „Ingwer ist ein Allheilmittel, um sich an die Höhe zu gewöhnen.“

Der nächste Tag erfordert weitere Leistungen: Ferling steigt auf über 4000 Meter auf. Dabei wird nicht die Kälte, sondern der Wind zum Problem, so Ferling. Und die vielen vereisten Stellen, die immer eine Gefahrenquelle darstellen. Gerade beim Abstieg zurück auf 3000 Meter wird das später ganz besonders Konzentration fordern.

Am dritten Tag geht es wieder hoch auf 4000 Meter. Dort übernachtet Ferling dann auch. Sein Körper hat sich an die Höhe gewöhnt. Ferling fühlt sich fit für die nächste und letzte Etappe, die an Tag vier um 4 Uhr morgens beginnt.

„Mich hat der Sonnenaufgang begleitet“, erinnert sich Ferling und kommt dabei richtig ins Schwärmen. „Wenn Du dann nach vier Stunden den Gipfel erreicht hast, ist das Genuss pur. Einfach unbeschreiblich.“ Der Lohn der Strapazen im Basislager: „Eine Büchse Efes, ein türkisches Bier nach deutscher Braukunst.“

Dann zwingt ihn eine Erkältung zur Planänderung

Eine weitere Besteigung eines Berges in Kasachstan, mit der Ferling an die „Ararat“-Aktion anknüpfen wollte, muss abgesagt werden. „In einem Basislager auf 2500 Metern hat mich eine Erkältung erwischt und den Körper geschwächt. Da macht es keinen Sinn, einen 7000er zu machen.“

Die Vernunft siegt, Ferling tritt die Heimreise an. Wie könnte es anders sein. Der nächste Plan wird schon geschmiedet, ist eigentlich schon in trockenen Tüchern. Am 4. November tritt der nimmermüde Bergsteiger eine weitere große Reise an. Dann geht es ab Richtung Chile und Bolivien. Dort warten der „Acotango“ (6052 Meter) und der „Parinacota“ (6348 Meter) auf ihn. Krönender Abschluss soll der „Sayama“, mit 6548 Meter der höchste Berg Boliviens, sein. HANS-HELMUT HEROLD

