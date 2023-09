Schicksal schlägt gleich viermal zu: Alle Töchter leiden an Gen-Defekt – Einbrecher klaut Erspartes

Von: Andrea Gräpel

Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit Familie Demaku aus Herrsching. Alle drei Töchter sind an dem heimtückischen Gen-Defekt „Friedreich-Ataxie“ erkrankt. Als ob dies nicht genug wäre, wurden ihnen sämtliche Ersparnisse bei einem Einbruch gestohlen. Ein Andechser Ehepaar bittet nun um Spenden für die Demakus.

Herrsching – Tanja Aumann-Kuttruff gibt nicht auf. Die Andechserin und ihr Mann Andreas sind seit März auf der Suche nach einem Verein oder einer Institution, die ein zweckgebundenes Spendenkonto für die Herrschinger Familie Demaku einrichtet. Bislang vergeblich. Der Verwaltungsaufwand sei zu hoch, sagen sie. Und deshalb klappert Tanja Aumann-Kuttruff seit März parallel auch eine Stiftung nach der anderen ab, um der Familie zu helfen.

Nazmiye (50) und Afrim Demaku (58) haben drei Töchter, die an der neurologischen Krankheit „Friedreich-Ataxie“ erkrankt sind. Dabei handelt es sich um einen Gen-Defekt, der kardiologische und orthopädische Symptome haben kann. Zwei der Töchter sind auf den Rollstuhl angewiesen. Es ist absehbar, dass sich auch die dritte Tochter nicht mehr ohne Hilfe wird fortbewegen können.

Familie Demakus sparte lange für ein rollstuhlgerechtes Auto – dann kam der Einbruch

Die Demakus hatten lange gespart, damit sie sich ein Auto leisten können, das so rollstuhlgerecht umgebaut ist, dass sie zu fünft Fahrten zu Ärzten oder in den Urlaub zu Verwandten im Kosovo unternehmen können. 35 000 Euro hatten sie bereits zusammen. Als ob es das Schicksal noch nicht böse genug mit ihnen gemeint hätte, wurde im März in die Erdgeschosswohnung der Familie eingebrochen. Der unbekannte Einbrecher entwendete den Safe mit dem gesamten Ersparten darin.

Sie geben sich nicht geschlagen und hoffen, dass genügend Spenden eingehen (v.l.): Tanja Aumann-Kuttruff sowie Afrim, Verona und Nazmiye Demaku. © Andrea Jaksch

Tanja Aumann-Kuttruff kennt die Familie seit fünf Jahren. „Die mittlere Tochter hat bei uns im Kinderhaus gearbeitet, als auch bei ihr die Krankheit ausbrach“, erzählt die Sozialpädagogin, die das Kinderhaus Breitbrunn leitet. Seitdem ist den Kuttruffs das Schicksal der Familie bekannt. Und es geht ihnen nahe. Mehr noch, seitdem das mühsam ersparte Geld gestohlen wurde – kurz nachdem auch die dritte Tochter vor sechs Monaten die Diagnose „Friedreich-Ataxie“ erhielt. Zwei-, dreimal die Woche schaut die Andechserin seither in Herrsching vorbei. Sie will Mut machen und unterstützt die Eltern bei den vielen Formularen, die für die verschiedenen Stiftungen ausgefüllt werden müssen.

Töchter leiden an unheilbarer Krankheit: Symptome nehmen zu

Die Töchter der Demakus sind 21, 20 und 15 Jahre alt. Ihre Krankheit ist nicht heilbar, und die Symptome nehmen mit fortschreitendem Alter zu. Die älteste Tochter erhielt die Diagnose, als sie in die Grundschule ging. Heute sitzt sie im Rollstuhl, ist zu 100 Prozent auf Hilfe angewiesen. Nach einem Herzinfarkt wurde ihr bereits ein Stent eingesetzt. Selbst Essen fällt ihr heute schwer. „Bei Spaghetti kriege ich die Krise“, sagt sie und lacht, denn sie hat ihre Lebensfreude nicht verloren. „Sie ist der Sonnenschein in der Familie“, sagt Tanja Aumann-Kuttruff. Ein Satz, der Nazmiye Demaku beim Blick zu ihrer Tochter ein liebevolles Lächeln ins Gesicht zaubert. Seit zwei Jahren arbeitet Verona in der Münchner Bücherkiste, ein Projekt der Stiftung Pfennigparade. Gerne würde die Älteste die Eltern entlasten.

Die 50 Jahre alte Mutter kümmert sich Vollzeit um ihre Töchter. Beratende Unterstützung erhält die Familie seit ein paar Jahren vom Ambulanten Kinderhospizdienst in Inning. Vor fünf Jahren erhielt die mittlere Tochter die Diagnose „Friedreich-Ataxie“. Die 20-Jährige kann nicht so gut damit umgehen wie ihre ältere Schwester. Im Gegenteil. Sie verschließt sich und lässt sich kaum helfen. Fremde will sie nicht sehen, vor allem keine Menschen, die sie als gesunde junge Frau kannten. Auch sie ist mittlerweile auf den Rollstuhl angewiesen.

Symptome jetzt auch bei der jüngsten Tochter: Anfangs hatten die Demakus noch drei gesunde Kinder

Zuletzt traten vor sechs Monaten schließlich auch bei der jüngsten Tochter Symptome auf. Sie kann noch selbstständig die Schule besuchen. Jedoch ist es eine Frage der Zeit, bis auch sie auf Hilfe angewiesen ist.

Als die Demakus nach Deutschland kamen, konnten sie nicht ahnen, was das Schicksal ihnen beschert. Afrim Demaku ist bereits seit 30 Jahren in Deutschland, arbeitet als Hausmeister. Seine Frau kam mit der ältesten Tochter vor 20 Jahren aus dem Kosovo nach – Verona war damals neun Monate alt. Die Demakus hatten drei gesunde kleine Kinder, waren eine glückliche Familie, als die erste Diagnose ihr Leben auf den Kopf stellte.

Das Ehepaar nahm sein Schicksal tapfer an und kümmert sich aufopferungsvoll um alle drei Töchter. Das Auto sollte ihnen Entlastung bringen für die Wege zu den Kliniken, zu den Ärzten – ohne dass immer wenigstens zwei Familienmitglieder zu Hause bleiben müssen. Schon zwei zusammengeklappte Rollstühle passen nicht in einen Kofferraum. Darum haben sie sich Geld vom Mund abgespart.

„Jetzt muss ich helfen“: Aumann-Kuttruff sucht Hilfe für die leidgeplagte Familie

Als Tanja Aumann-Kuttruff von dem Einbruch erfuhr, sagte sie: „Jetzt reicht’s. Jetzt muss ich helfen.“ Seitdem sucht sie Hilfe bei Stiftungen, die aber keine Spendenkonten für Einzelfälle eröffnen. Also suchte die Andechserin nach einem Verein oder einer Institution, die vielleicht ein Spendenkonto einrichten könnte, um die Sammlung zu erleichtern. Der Verwaltungsaufwand sei zu groß, erhielt sie zur Antwort. Immerhin – mit Hilfe von neun Stiftungen konnten bereits 40 500 Euro generiert werden. Das einzige bezahlbare rollstuhlgerecht umgebaute Fahrzeug kostet aber 65 000 Euro. Gebrauchte Fahrzeuge würden von Stiftungen nur bis zu einem Alter von fünf Jahren mit maximaler Kilometerleistung von 70 000 akzeptiert. „Keine Chance“, weiß Tanja Aumann-Kuttruff, die gemeinsam mit ihrem Mann lange danach gesucht hatte.

Unterdessen läuft den Demakus und den Kuttruffs die Zeit davon, denn die erste Stiftungszusage läuft am 12. Dezember dieses Jahres aus. „Bis dahin muss das Auto bestellt sein, sonst bekommen wir kein Geld“, erklärt Tanja Aumann-Kuttruff.

Dann stieß sie auf „gofundme“, ein Geschäftsmodell, das Spendengelder über eine Internetplattform vermittelt. „Allerdings gelten diese als Schenkungen“, räumt die Andechserin ein. Das heißt, dass keine Spendenquittungen ausgestellt werden können. Tanja Aumann-Kuttruff ist bewusst, dass dies für einige ein Ausschlusskriterium ist. Eine große Wahl blieben ihr und ihrem Mann aber nicht. Deshalb haben sie unter „gofundme“ ein Spendenkonto mit dem Titel „Leben im Ausnahmezustand“ eingerichtet. Stand Freitag konnten die Kuttruffs darüber bereits 7414 Euro generieren. Rund 17 600 Euro fehlen noch bis zum Ziel.

Spendenkonto Wer der Familie Demaku helfen möchte, kann unter gofund.me/c27a5218, Titel „Leben im Ausnahmezustand“, spenden.

