Kampf gegen den plötzlichen Herztod: Oberbayerin macht auf seltene Krankheit aufmerksam

Von: Andreas Sachse

Teilen

Die Unterschleißheimerin Ruth Biller hat ihre Tochter Judith vor 13 Jahren verloren. Sie hatte während eines Italien-Urlaubs einen plötzlichen Herzstillstand. Später stellte sich heraus, dass sie an AVRC erkrankt war. Seitdem engagiert sich Biller, die seltene Erkrankung bekannter zu machen.

Unterschleißheim – Vor 13 Jahren, während eines Italien-Urlaubs, hat Ruth Biller (58) ihre Tochter an AVRC verloren. Judith war 14, als sie nach einem Fußballspiel mit der Familie den plötzlichen Herztod starb. Seither engagiert sich die in Unterschleißheim lebende Gynäkologin deutschland- und europaweit und macht auf die seltene Krankheit aufmerksam.

Erschöpft war Judith nach dem Spiel für einen Augenblick auf dem Rasen sitzen geblieben. „Hey, wir haben gewonnen“, rief sie dem Vater und den Geschwistern noch nach. Zwei Stunden später fanden die Eltern sie leblos vor. „Plötzlicher Herztod“, diagnostizierte der Arzt. „Morte naturale – natürlicher Tod“, erinnert sich Ruth Biller an den Moment, den Eltern niemals erleben dürften: Den Tod des eigenen Kindes, unerwartet und plötzlich eingetreten.

Erst nach Obduktion fand Familie heraus, dass Herztod genetisch bedingt war

Dass der Herztod der Tochter genetisch bedingt war, fand die Mutter gegen erhebliche Schwierigkeiten heraus. Der Rechtsmediziner in Italien hatte eine Obduktion verweigert. Die Eltern aber suchten nach Antworten. „Was ist daran natürlich, wenn eine 14-Jährige tot umfällt?“ Die Obduktion zahlten sie aus eigener Tasche. Was dabei herauskam, ist hierzulande selbst Kardiologen oftmals nicht bekannt. Arrhythmogene rechtsventrikuläre Cardiomyopathie, AVRC, ist eine meist erbliche Funktionsstörung des Herzens, bei der Herzmuskelzellen durch Fett- und Bindegewebe ersetzt werden. Die richtige Diagnose kann Leben retten. Nur so kam heraus, dass Ehemann Albert (64), Sohn Manuel (24) und ein Neffe (31) an AVRC leiden. Der ihnen eingesetzte Defibrillator hat dem Neffen schon zwei Mal das Leben gerettet.

Seit dem Tod ihrer Tochter Judith vor 13 Jahren, setzt sich Ruth Biller aus Unterschleißheim dafür ein, die seltene erbliche Krankheit ARVC bekannter zu machen. © gerald förtsch

Vor zehn Jahren gründete Ruth Biller die AVRC-Selbsthilfegruppe, die seit fünf Jahren als Verein geführt wird. Bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung mit Podiumsdiskussion und Fachvorträgen in München vereinte sie Betroffene und Experten an einem Tisch. Die Selbsthilfegruppe vermittelt Verdachtsfälle an Herzzentren in München und Münster, berät bei Erkrankung, betreut verwaiste Eltern. „Niedergelassenen Ärzten begegnet ein AVRC-Fall vielleicht zwei Mal im Leben“, unterstreicht Biller den Wert fundierten Expertenwissens. Herzrasen, Brustschmerz, Kurzatmigkeit und Schwindel gelten als Warnzeichen. Trotz solcher Symptome wird AVRC oft nicht erkannt.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wenig Aufmerksamkeit für Herzerkrankungen – dänischer Fußballprofi Eriksen bei EM betroffen

„Wenn mir ein Patient mit Herzbeschwerden sagt, mein Kardiologe meint, ich sei jung und gesund, schicke ich ihn zum Spezialisten.“ Um die Forschung der Krankheit voran zu treiben, finanziert die Gruppe Stipendien für junge Doktoranden aus Spendengeldern. Im Herbst läuft die Frist für ein weiteres Stipendium aus. Eine einzige Bewerbung liegt ihnen vor. „Das ist kein populäres Thema“, konstatiert Biller. „Damit macht man sich keinen Namen.“ Ein wenig mehr Öffentlichkeit täte der Sache gut.

Als der dänische Fußballer, Christian Eriksen, bei der EM vor zwei Jahren im Spiel gegen Finnland wiederbelebt werden musste, war das Auge der Welt für einen kurzen Moment auf das Thema gerichtet. 2003 starb der Kameruner Marc-Vivien Foe im Halbfinale des Confed Cups an Herzversagen. Dass es derlei Dramen braucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, missfällt Biller zutiefst. Als Vorsitzende der Patienten-Gruppe seltener Herzerkrankungen setzt sie sich EU-weit ein. Plötzlicher Herztod tritt meist durch Kammerflimmern ein. Wenn man Glück hat, wie Eriksen, ist ein Defibrillator zur Hand. „Hat man Pech, wie meine Tochter, ist man tot.“ Ohne Defi geht Kammerflimmern in die Nulllinie über.

Mann von Ruth Biller lebt nun mit Defibrillator, seiner „eingebauten Lebensversicherung“

Mit dem Defibrillator am Herzen hat Albert Biller sich eingerichtet. Als Damoklesschwert, das am Rosshaar baumelnd, sein Schicksal bestimmt, nimmt er die Apparatur keineswegs wahr. Es ist seine „eingebaute Lebensversicherung“. Mit Versicherungen dieser Art ist Unterschleißheim, die Heimatstadt der Billers, zum Glück recht ordentlich ausgestattet. Auf 18 stark frequentierte Standorte, wie dem Rathausplatz, den Bahnhöfen, im Valentinspark und am Unterschleißheimer See sind Notrufsäulen mit Defibrillatoren verteilt.

Doch alles ist seit der Diagnose AVRC für den Sohn und den Mann von Ruth Biller nicht mehr möglich. Die beiden haben für ihr Leben gern Tennis gespielt. Manuel war zudem im Fußballverein. Beide haben den Sport empfindlich reduzieren müssen. „ARVC“, bedauert die Mutter, „ist eine der wenigen Herzerkrankungen, für die Sport von Nachteil ist.“ Das zu vermitteln, fällt nicht leicht. Gewöhnlich gilt Sport als lebenserhaltend. Für AVRC-ler aber sei intensives Sporttreiben verboten. Mehr als eineinhalb Wochenstunden leichter Bewegung sind für Albert und Michael Biller nicht drin.

ARVC-Hotline: Für Fragen zur Erkrankung steht der Verein unter (0163) 1 84 75 21 oder info@arvc-selbsthilfe.org zur Verfügung. Infos gibt es auch auf der Webseite der www.arvc-selbsthilfe.org.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.