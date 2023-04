Grabstein plötzlich weg: Oberbayerin stocksauer auf Gemeinde – „Mein Blutdruck war bei 300“

Von: Robert Langer

Diesen grünen Info-Zettel der Verwaltung fand Annette Klammer anstelle des Grabsteins vor. © Stefan Rossmann

Schock am Friedhof: Eine Vaterstettenerin findet ihr Familiengrab plötzlich ohne Gedenkstein vor. Sie ist stocksauer auf die Gemeinde. Die rechtfertigt sich.

Vaterstetten – Annette Klammer (66) bricht in Tränen aus. Sie streichelt mit der Hand über das Bild ihrer Eltern auf dem Grabstein. Der steht nicht mehr an der üblichen Stelle des Familiengrabes am gemeindlichen Friedhof in Vaterstetten, sondern liegt in einer Ecke des Geländes. Neben Maschinen und Container.

„Ich gehe fast jeden Tag auf den Friedhof“, sagt Klammer. „Das ist mir ganz wichtig. Ich bin alleinstehend, ich habe sonst niemanden mehr.“ Am Montag vergangener Woche sei sie auch dort gewesen. Da war noch alles in Ordnung. Am Mittwoch war bei ihrem nächsten Besuch aber der Grabstein verschwunden. Ein Schock für die Seniorin. „Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Mein Blutdruck war bei 300“, erzählt sie der EZ am Grab.

Grüner Klebezettel hängt am Grabschmuck

Nur ein grüner Klebezettel habe am Grabschmuck gehangen. Die Standsicherheit sei gefährdet gewesen, so die Mittelung. „Dass die den Grabstein abbauen wollen, hat mir vorher niemand gesagt. Und wo der Stein jetzt liegt, wusste ich auch nicht.“ Durch Hinweise eines Bekannten fand sie ihn am Rande des Friedhofs – und ist erschüttert. Die Grabstätte habe die Familie schon länger. Der Vater Heinz Klammer sei dort seit 1992 beerdigt. Ihre Mutter habe sie lange gepflegt, sagt Annette Klammer. Sie sei fast 99 Jahre alt geworden. Gestorben im November 2021 und im Familiengrab beigesetzt.

Das ist der Grabstein, der abgebaut wurde. Er liegt jetzt neben Maschinen und einem Container. © Stefan Rossmann

„Wenn es um Gebühren ging, hat sich die Gemeinde sehr schnell gemeldet“, kritisiert die 66-Jährige. „Sie hätten mich über den Grabstein informieren können und ich wär schnell da gewesen. Ich wohne nur etwa 500 Meter entfernt.“

Von Rathausmitarbeiterin des Zimmers verwiesen

Als sie gesehen habe, dass der Stein weg war, ging sie ins Rathaus. Dort sei sie aber abgewiesen worden. Besonders verletzt habe sie ein Satz einer Mitarbeitern. Die habe gesagt: „Wir haben den Stein ja nicht weggeworfen.“

Im Rathaus sieht man die Situation anders. Bei der üblichen Standsicherheitsprüfung an den Grabsteinen durch einen Steinmetz, dazu sei die Gemeinde verpflichtet, sei festgestellt worden, dass der Grabstein der Grabstätte „Klammer“ komplett durchgebrochen war, so das Rathaus. Gefahr nicht nur für Frau Klammer, sondern auch die umliegenden Grabnutzungsberechtigten. Folge: sofortiger Abbau des Steins.

Der sei fachgerecht entfernt und auf dem Lagerplatz am Friedhof eingelagert worden. Die Behörde räumte ein, dass Frau Klammer über die Maßnahme und den Verbleib des Steines schriftlich informiert werden sollte. Sie sei der Friedhofsverwaltung „leider zuvor gekommen“. Eine Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung habe 20 Minuten versucht, ihr die genaue Situation zu erklären. Frau Klammer sei jedoch „in keiner Weise gesprächsbereit gewesen“. Die Mitarbeiterin habe das Gespräch beendet, Frau Klammer „zum Gehen aufgefordert und sie des Zimmers verwiesen“.

Betroffene: Fachmann hat keine Schäden festgestellt

Betont wird vom Rathaus zudem, Klammer sei bereits im Jahr 2021 schriftlich auf eine Beschädigung ihres Grabsteines aufmerksam gemacht und gebeten, dies beheben zu lassen. „Ich habe den Stein durch einen Fachmann reinigen lassen“, sagt die 66-Jährige heute. „Da wurde nichts festgestellt.“

Zum weiteren Vorgehen heißt es aus dem Rathaus: „Ob der Stein wieder aufgestellt werden kann, muss ein Fachmann entscheiden. Dieser muss von Frau Klammer beauftragt und auch bezahlt werden.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.