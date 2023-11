Nach einem Jahr Pause: Hoeneß-Christbaum wird in diesem Jahr wieder übers Tegernseer Tal strahlen

Von: Christina Jachert-Maier

Der größte Weihnachtsbaum im Tegernseer Tal: Vom benachbarten Ufer aus ist der Baum am besten zu sehen. 2022 war wegen des drohenden Energienotstands Pause. © Archiv tp

Nach einem Jahr Pause lässt Uli Hoeneß in diesem Jahr wieder den größten Christbaum des Tegernseer Tals in weihnachtlichem Glanz strahlen.

Bad Wiessee – Die Angst vor dem Energienotstand, dem totalen Blackout, war groß im November 2022. Nicht die richtige Zeit, um den größten Weihnachtsbaum des Tegernseer Tals leuchten zu lassen, entschied FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor einem Jahr. Heuer sieht es anders aus. „Die Situation hat sich absolut entspannt“, meint Hoeneß. Und darum werde die prächtige Fichte in seinem Garten heuer wieder illuminiert: „Weil das so vielen Menschen Freude macht.“

Fichte ist über 30 Meter hoch: Hoeneß-Christbaum wird in diesem Jahr wieder übers Tegernseer Tal strahlen

Im Jahr 2017 hatten Susanne und Uli Hoeneß den mehr als 30 Meter hohen Baum im Garten ihres Hauses in Bad Wiessee erstmals von einer Fachfirma in einen prächtigen Weihnachtsbaum verwandeln lassen. Dank der Größe des Baums und der Lage hoch oben am Hang strahlt der riesige Christbaum der Familie so hell, dass er vom benachbarten Ufer in Tegernsee am allerbesten zu sehen ist. „Wir selber haben eigentlich am wenigsten davon“, meint Hoeneß. Wirklich prachtvoll wirkt der Baum aus der Entfernung betrachtet. „Wir haben sehr viele Briefe von Leuten bekommen, die sich dafür bedanken“, berichtet Hoeneß. Und im vergangenen Jahr, als er mit Rücksicht auf die Energiekrise darauf verzichtete, gab’s viel Bedauern. Schon damals kündigte Hoeneß an, er wolle seinen Prachtbaum im kommenden Jahr wieder leuchten lassen, wenn es mit Blick auf die Energiesituation irgendwie vertretbar sei. Und nachdem dem nun so ist, hat der prominente Wiesseer die Fachfirma bereits wieder bestellt.

Fachfirma ist zwei Tage lang beschäftigt

Zwei Tage lang werden die Techniker beschäftigt sein, um alle Lämpchen zu montieren. Die Männer haben von Jahr zu Jahr mehr zu tun. „Der Baum wächst ja weiter“, so Hoeneß. Eigentlich seien es sogar zwei Bäume, eng miteinander verschlungen. Rund 950 Lämpchen sind inzwischen zu befestigen, um den grünen Riesen in seiner ganzen Größe zu illuminieren. „Es ist ein Traumbaum“, sagt Hoeneß. Vielleicht 70 Jahre alt, so genau wisse er das nicht. Der Baum war jedenfalls lange vor dem Haus der Familie da, die vor 15 Jahren ihren Wohnsitz in Bad Wiessee bezogen hat.

Weihnachtlicher Glanz von Ende November bis Mitte Januar

Ab Ende November, kurz vor dem ersten Advent, wird der gewaltige Christbaum hoch über Bad Wiessee weihnachtlichen Glanz über das Tegernseer Tal legen. Bis Ende Januar erhellt er die Winternächte. Danach lässt das Ehepaar Hoeneß all die Lampen wieder abmontieren. Damit wird die Fachfirma wieder einen Tag lang beschäftigt sein. Aber schon mit Blick auf stürmische Tage ist es keine Option, die Installation einfach zu belassen. Mutwillig beschädigt wurde der Christbaum bisher übrigens noch nie. Auch abfällige Kommentare gab’s bislang keine, was Hoeneß nicht oft erlebt. Kein Gedanke also, auf die besondere Weihnachtsfreude zu verzichten.

