Eigenheim kaum noch bezahlbar: Traum vom Haus scheitert an zu hohen Kosten

Von: Stefan Weinzierl

Nur 240 Baugenehmigungen wurden in den ersten sechs Monaten im Landkreis München erteilt. Der Traum vom eigenen Haus scheitert an zu hohen Kosten.

Landkreis München – Die Chancen, einmal in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, stehen für die Menschen im Landkreis München derzeit schlecht. Das unterstreichen die Ergebnisse einer regionalen Wohnungsmarkt-Untersuchung des Pestel-Instituts. Das in Hannover ansässige Forschungsinstitut hat im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) unter anderem den Wohnungsmarkt im Landkreis analysiert.

Demnach gab es heuer in den ersten sechs Monaten im gesamten Landkreis nur 240 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es nach Angaben des Pestel-Instituts noch 344 Baugenehmigungen. „Damit ist der Eigenheimbau innerhalb von nur einem Jahr um 30 Prozent zurückgegangen“, sagt Institutsleiter Matthias Günther.

57 Prozent weniger Wohngebäude im Landkreis genehmigt

Erst vor wenigen Wochen waren Zahlen des IVD Instituts (Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung mbH) zur Entwicklung der Baugenehmigungen in allen bayerischen Regierungsbezirken, Städten und Landkreis bekannt geworden. Das Ergebnis der Analyse: Zwischen Januar und Juni 2023 wurden 57 Prozent weniger Wohngebäude im Landkreis genehmigt als durchschnittlich jeweils in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind es sogar minus 67 Prozent.

Der Hausbau stockt: Das macht sich in der Baubranche im Landkreis deutlich bemerkbar. (Symbolfoto) © ast/A

„Der Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung – er platzt gerade in Serie. Wenn es um das Anschaffen von Wohneigentum geht, ist auch der Landkreis München quasi in eine Schockstarre verfallen“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger. Nur wenige Menschen könnten sich die eigenen vier Wände heute noch leisten. „Hohe Zinsen, hohe Baulandpreise, hohe Baukosten, die vor allem auch durch hohe Klimaschutz-Auflagen nach oben getrieben werden: Wohneigentum scheitert am Geld“, so Metzger.

Wohneigentumsprogramm des Staates gefordert

Sie spricht sich deshalb ebenso wie Günther für ein effektives Wohneigentumsprogramm des Staates aus. Helfen könnte beispielsweise ein Bundes-Baudarlehen mit höchstens 1,5 Prozent Zinsen als Startkredit fürs Wohneigentum. „Der Staat sollte den Menschen den festen Niedrigzins für 20 Jahre bieten – und das für einen Kredit in Höhe von bis zu 4000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche“, fordert Wohnungsmarktforscher Günther. Dadurch ließe sich der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, von Eigentumswohnungen und Reihenhäusern auch im Landkreis München wieder pushen.

Nach Angaben des Pestel-Instituts gibt es im Landkreis München derzeit rund 76 800 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss. Die Eigentümer nutzen sie also selbst. Die Wohneigentumsquote im Landkreis München liegt damit bei rund 46,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt lag die Quote, Stand 2018, bei 46,5 Prozent, in Bayern bei 51,4 Prozent, in Oberbayern bei 43 Prozent.

