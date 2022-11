Personalnot in der Kita: Knackpunkt ist der Wohnungsmarkt

Von: Wolfgang Rotzsche

Kommunen versuchen mit allen Mitteln Personal zu halten./Symbolbild © Symbolbild: Jan-Philipp Strobel / dpa

Personalmangel beschäftigt den Landkreis aktuell über Branchen- und Gemeindegrenzen hinweg. Hohenbrunn merkt das Defizit gerade in der Kinderbetreuung.

Hohenbrunn - Friederike Langwieder, Leiterin der Fachstelle, konnte dem Gemeinderat eigentlich nur Gutes berichten. Wenn da nicht die Sorge mitschwingen würde, wie es personell weitergeht. Weiterhin müssen auch unkonventionelle Wege beschritten werden, um Personal zu gewinnen. Und zu halten.

„Wir haben eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit“, so Langwieder. Das wäre ein dickes Plus. Die Kommune wird als attraktiver Arbeitgeber angesehen, das wertschätzende Klima wird begrüßt und alle Teams fühlen sich der Gemeinde sehr zugehörig.

Hohenbrunn: Personalnot in der Kita – Gemeinde lässt nichts ungetan

Aber auf diesem Ruhekissen möchte sie nicht verweilen. Schließlich gibt es viele Träger für Kinderbetreuungen, womit auch die Gemeinde Hohenbrunn in Konkurrenz steht. Und deswegen lässt die Gemeinde auch nichts ungetan, um Fachpersonal anzuwerben. So wurden schon an Plakatwänden auf die Gemeinde als Arbeitgeberin aufmerksam gemacht. Radiowerbung, überregionale Stellenausschreibung und die Nutzung moderner Bewerbungsplattformen wurden bedient.

Das hat zwar nicht immer zu dem großen Erfolg geführt, aber wer das Geschehen am Arbeitsmarkt verfolgt, merkt schnell, dass eine konventionelle Stellenausschreibung eher wenig Nutzen bringen kann. Verstärkt werden soll auf Hohenbrunner Gebiet auch noch die Ausbildung. Hier gäbe es laut Langwieder verschiedene Konzepte, um den Nachwuchs in eigenen Reihen aufzubauen.

Hohenbrunn: Personalplanung ist „nicht auf Kante genäht“

Und dann bleibe da auch noch die großzügige Personalplanung in der Gemeinde, „die nicht auf Kante genäht ist.“ Die hätte schon auch Vorteile, wenn mal Krankheitsfälle aufgefangen werden müssen. Im nächsten Jahr soll es mit Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Fachtagung zur Zukunft der Kinderbetreuung geben. Da habe die Fachstelle schon einiges zu tun, neben all den anderen Aufgabengebieten, die dort angesiedelt sind.

Ein Knackpunkt bleibt die Mietsituation am Wohnungsmarkt im Umland Münchens. Dieses Thema sei alles andere als leicht zu beackern, weil die Suche nach einem Arbeitsplatz schlicht auch mit einer Wohnung in Verbindung gebracht wird. Der Hinweis ging an den Gemeinderat, der sich nun mal auch nicht finanzierbare Wohnungen so leicht aus den Rippen schneiden kann.

Hohenbrunn ist eine „kinderarme Gemeinde“

Recht zufriedenstellend schaut die Versorgungsquote in der Gemeinde Hohenbrunn aus. „Im Vergleich mit dem Bayerndurchschnitt toppen wir die Zahlen überall“, so Langwieder. Da Hohenbrunn eine „kindearme Gemeinde“ sei, müsse die weitere Planung für weitere Kinderbetreuungsplätze mit der geplanten Wohnraumerweiterung einhergehen.

Allen Eltern, die ihre Kinder in eine Krippe oder in einen Kindergarten anmelden wollten, konnte auch ein Platz angeboten werden. Manche haben aber zum Beispiel die zugeordnete Einrichtung abgelehnt. Es können sogar noch Kinder, die drei Jahre alt sind oder älter, einen Platz bekommen.

