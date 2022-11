Kripo ist sich sicher: Unbekannte haben Kita absichtlich angezündet – Weitere Zeugen gesucht

Brand in Kinderland-Kita

+ © Thomas Plettenberg Die „Kinderland“-Kita in Holzkirchen nach dem Brand an Allerheiligen. Jetzt steht fest: Es war Brandstiftung. © Thomas Plettenberg

Wer tut so etwas? Das Feuer an Allerheiligen, das die „Kinderland“-Kita schwer beschädigte, es war mutwillig gelegt. Die drängendste Frage jetzt ist: Wohin mit den 170 Kindern?

Holzkirchen – Die Kripo Miesbach ist sich sicher: Der Brand in der Holzkirchner „Kinderland“-Kita am Allerheiligen-Abend wurde mutwillig gelegt. „Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus“, erklärte Carolin Englert, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd auf Anfrage, „das Spurenbild ist eindeutig.“ Diese Einschätzung der Kripo habe ein Brandfahnder des Landeskriminalamts mittlerweile bestätigt.

Brand in Holzkirchner Kita: Polizei sucht Zeugen

Noch jedoch fehlt den Ermittlern eine heiße Spur. „Es haben sich viele Zeugen gemeldet“, berichtet Englert. Doch entscheidende Hinweise auf die Täter waren noch nicht dabei. Zwar wurde eine Personengruppe gesehen, die sich unmittelbar vor Ausbruch des Feuers vom Tatort entfernte. Doch ob es sich um Jugendliche oder junge Erwachsene handelte und wie viele Personen unterwegs waren, ist noch unklar. „Leider können wir noch keinen durchschlagenden Erfolg melden“, sagt Englert.

Deswegen hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen, die womöglich ein entscheidendes Detail berichten können. „Jede Information im Umfeld der Tat kann wichtig sein“. sagt die Sprecherin. Hinweise nehmen die Kripo Miesbach (Telefon 0 80 25 / 29 90) oder die Polizei Holzkirchen (Telefon 0 80 24 / 90 740) entgegen.

Kita erstmal nicht nutzbar – Hoher Schaden entstanden

In und an der Kita ist die Spurensicherung abgeschlossen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben das Gebäude freigegeben. Doch nutzbar dürfte das lang gezogene Gebäude mit seinen sieben Gruppenhäusern, in dem sonst bis zu 170 Kinder betreut werden, auch nächste Woche noch nicht sein.

Wie Bürgermeister Christoph Schmid auf Anfrage erklärte, werden am Freitag Spezialisten erwartet, die Wischproben in der ganzen Kita nehmen, um die Schadstoffbelastung durch Rauch und Löschmittel zu ermitteln. „Die Laborauswertung dürfte etwa eine Woche dauern“, sagte Schmid. Ob dann Sanierungsbedarf besteht oder ob Teile der Kita wieder nutzbar sind, bleibe abzuwarten. Das THW hat das offene Dach über dem Brand mittlerweile provisorisch abgedichtet.

Gestern besah sich ein Sachverständiger der Versicherung den Schaden, der mindestens bei 500 000 Euro liegen dürfte. Auf den Kosten wird die Gemeinde wohl nicht sitzen bleiben. „Wir sind gut versichert“, sagt der Bürgermeister.

