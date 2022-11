Familie hofft auf Umgehungsstraße: „Wir können unser Haus ja schlecht auf Räder stellen“

Von: Thomas Eldersch

Für die Südumfahrung: Erika Herl und Nachbar Rainer Bögle wohnen in der Tölzer Straße und erhoffen sich eine Entlastung. © Thomas Plettenberg

Am 20. November wird im Bürgerentscheid über die Umgehungsstraßen abgestimmt. Was sagen direkt Betroffene aus Holzkirchen? Mit zweien haben wir exemplarisch gesprochen.

Holzkirchen – Erika Herls Küche ist gemütlich. Die Decke niedrig, im Eck der Esstisch mit Eckbank. Etwa 500 Jahre alt sei das Haus, sagt Herl nicht ohne Stolz. Doch hier zu wohnen, fühle sich manchmal an wie auf einer Autobahn, sagt die 81-Jährige. Denn ihr Haus, das sie mit Ehemann Helmut bewohnt, liegt an der Tölzer Straße in Holzkirchen und damit an einer der meist befahrenen Straßen im Ort. 12.300 Fahrzeuge passieren Herls Anwesen – und das laut Staatlichem Bauamt Rosenheim jeden Tag (gemittelt aufs Jahr).

Ab morgens um 4 Uhr rauschen die Lkw am Haus vorbei

In Herls Küche kann man das gut hören, auch wenn schalldichte Fenster eingebaut sind. Seit 25 Jahren ist die 81-Jährige in Holzkirchen zu Hause, davor hatte sie in einer ruhigen Sackgasse gewohnt. Als sie ankam, musste sie sich erst an den Verkehr gewöhnen. „Ganz ohne Verkehr war es hier schon immer nicht“, sagt sie. Die Belastung sei aber in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Besonders die Lkw machen ihr zu schaffen, sagt die Holzkirchnerin. Morgens ab 4 Uhr gehe es los, da rauschen die ersten Holztransporter und Baufahrzeuge durch den Ort, erzählt die Rentnerin. Später kommt der Berufsverkehr, an schönen Tagen düsen Ausflügler an Herls Haus vorbei.

Und auch wenn der Verkehr nicht fließt, nervt das ständige Stop-and-go vor der Haustür. Zum Lärm kommen Abgase und Dreck. „Eigentlich kann man fast täglich die Fenster putzen“, bestätigt Rainer Bögle (44), der auf der anderen Straßenseite wohnt. Richtig schwarz seien die Fenster, fügt Nachbarin Herl hinzu. Schließlich sei auch die Verkehrssicherheit ein Thema, sagen beide. Seine Frau etwa, berichtet Bögle, fahre nicht Fahrrad: „Der Verkehr in Holzkirchen ist furchteinflößend für sie.“

Umgehungsstraße: „Die Aspekte Gesundheit und Sicherheit überwiegen“

Die beiden Holzkirchner setzen sich für den Bau der beiden Umfahrungen ein, über die am 20. November abgestimmt wird. „Ich habe für mich eine klare Abwägung gemacht“, sagt der Physiker. Er verstehe die Bedenken der Umfahrungsgegner, Umweltschutz sei durchaus ein Thema. „Die Aspekte Gesundheit und Sicherheit überwiegen aber für mich.“ Wichtig ist ihm, dass viele zur Wahl gehen. „Egal wie man sich entscheidet, es muss was passieren.“ Herls Position wirkt entschiedener. „Klar bin ich für die Natur“, sagt sie, „aber ich bin auch für den Menschen.“ Sie habe gehört, Langlaufloipen gingen kaputt, wenn die Umfahrungen kämen. Solche Überlegungen kann die Rentnerin nicht verstehen: „Ist eine Loipe denn wichtiger als Abgase?“ Man könne doch nicht nur für Freizeit sein, sondern müsse auch an die Menschen denken, die an der Tölzer Straße wohnen.

Ist eine Umfahrung das geeignete Mittel, um Holzkirchen spürbar vom Verkehr zu entlasten? Herl und Bögle glauben das schon. Lkw von oder in Richtung Autobahn würden die Umgehung auf jeden Fall nutzen, sagen sie. Auf den Umgehungsstraßen ruht alle Hoffnung der beiden Holzkirchner. „Wir können unser Haus ja schlecht auf Räder stellen“, meint Herl. Und ein Wegzug stellt für keinen der beiden eine Option dar. „Das Haus gehörte schon den Urgroßeltern meines Mannes“, antwortet Herl. Einen verwurzelten Baum verpflanze man nicht. Auch die eigene Lebensplanung stünde dagegen, erläutert Bögle. Mit seiner Familie wohnt er seit 2015 in Holzkirchen. „Wir wollen hier zuhause sein“, sagt er.

Von Herls Küche aus blickt man nicht nur auf die Tölzer Straße, sondern auch auf eine Terrasse im hinteren Teil des Grundstücks. Dort sitzen die Herls bei schönem Wetter, um die Sonne zu genießen. Ganz oft würden sie jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück ins Haus flüchten, erzählt Herl. Der Autolärm und die Abgase machten einen angenehmen Aufenthalt unmöglich. Manchmal aber, berichtet die 81-Jährige, kommt es anders. In den Ferien etwa, wenn weniger Autos unterwegs seien. Herl: „Wenn wir dann hier draußen sitzen und es kommt kein Auto, dann denken wir: So könnte es auch sein.“ (ANDREAS WOLKENSTEIN)

