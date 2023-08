„Polizei-Phobie“: 30-Jährige gerät immer wieder mit Beamten aneinander

Vom Amtsgericht Miesbach wurde eine 30-jährige Holzkirchnerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Thomas Plettenberg

Eine Holzkirchnerin hat vom Amtsgericht Miesbach eine einjährige Bewährungsstrafe auferlegt bekommen. Die Frau war mehrmals mit Polizisten aneinandergeraten.

Holzkirchen – Immer wieder geriet eine Holzkirchnerin in Auseinandersetzungen mit der Polizei, die derart ausuferten, dass sie sich jetzt vor Gericht dafür verantworten musste. Sie leide unter einer Art „Polizei-Phobie“, die von traumatisierenden Erlebnissen herrühre, begründete die Angeklagte ihre Überreaktionen. Schon der Anblick eines Polizeiautos versetze sie in Panik.

Im September 2020 hatte sie laut Anklage die Polizei alarmiert, nachdem sie sich beide Unterarme mit einem Küchenmesser aufgeritzt hatte. Doch der Anordnung zur Unterbringung in einer Klinik habe sie sich zuerst verbal, dann – nach zwangsläufiger Fixierung – auch durch Tritte und wüste Beschimpfungen widersetzt. „Ein Gespräch war aufgrund ihrer psychischen Verfassung und Alkoholisierung nicht möglich“, sagte einer der involvierten Polizisten. Zuvor sei ein Streit mit ihrem Freund eskaliert, sie sei „völlig fertig“ gewesen, begründete die Frau ihren Aussetzer. Im Krankenhaus eskalierte die Situation vollends. Da man ihr verwehrt habe, die Klinik zu verlassen, sei ihr einziger „Fluchtweg“ der Sprung aus einem Fenster im ersten Stock gewesen, schilderte die 30-Jährige. Dabei habe sie sich das Sprunggelenk gebrochen.

Frau aus Holzkirchen: Mit Kollegen, der Polizei und einem Taxifahrer im Clinch

Im November 2020 soll sie beim Glühwein mit Arbeitskollegen aneinandergeraten sein, angeblich, weil diese gefälschte Impfpässe an Kunden verkauften. Ein Mitarbeiter habe schließlich die Polizei gerufen. Da sie einen Platzverweis ignoriert habe, hätten die Polizisten sie in Gewahrsam genommen, wogegen sie sich mit Zwicken, Beißen und Treten zur Wehr gesetzt habe, bis sie in der Arrestzelle saß.

Auch ein Taxifahrer hatte ihre Impulsivität zu spüren bekommen. Er sollte sie nachts von München nach Hause fahren. Statt auf der Autobahn habe er sie ab Hofoldinger Forst aber über nächtliche Dörfer kutschiert, erklärte die Angeklagte. Da habe sie Angst bekommen und den Fahrer zum Halten aufgefordert. Doch nach dem Aussteigen habe er sie plötzlich gepackt und ihr den Arm verdreht. Der 72-Jährige hingegen beteuerte, die Frau wenige Meter vom Zielort abgesetzt zu haben. Dennoch habe sie im „Gutsherrenton“ behauptet, die Adresse sei falsch und versucht, sich ohne Bezahlung aus dem Staub zu machen. Als er sie festgehalten habe, habe sie ihn in den Arm gebissen. Die Fahrt aber sei mittlerweile bezahlt.

Eskalierender Charakter bei Alkoholeinfluss

Die Aufnahmen der Bodycams von den Einsätzen zeigten weniger Angst als ein eher „provokatives Verhalten“ der Angeklagten den Polizisten gegenüber, stellte die Staatsanwältin fest. Das immer gleiche Verhaltensmuster hatte ihr schon drei einschlägige Vorstrafen eingebracht: Immer war es Streit in einer Lokalität mit anschließenden Tätlichkeiten gegen Polizisten. Ein Gutachter bescheinigte ihr eine „akzentuierte affektive Instabilität“, die unter Alkoholeinfluss eskalierenden Charakter annehmen könne. Den ihr vorgeworfenen Besitz von wenigen Gramm Marihuana räumte die Angeklagte freimütig ein.

Den zweiten Anklagepunkt, einen Vorfall in ihrer Arbeitsstätte, bezog das Gericht nicht ein. Dies mit der Begründung, hier sei im Verhältnis keine erheblich höhere Strafe zu erwarten. Schließlich bekam sie eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, wobei in zwei Punkten verminderte Schuldfähigkeit erkannt wurde. Zudem muss die Frau eine ambulante Suchttherapie absolvieren. (stg)

