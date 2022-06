Ganove bricht nahe Mangfallbrücke Auto auf und stiehlt Handtasche sowie Mobiltelefone

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei fahndet nach dem Ganoven © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Handtasche, Geldbörse, Handy: Alles weg. Ein Unbekannter hat einen in der Nähe der Mangfallbrücke zwischen Thalham und Gotzing geparkten Audi aufgebrochen.

Thalham/Weyarn - Nach Angaben der Polizei warf der Ganove am Dienstag, 14. Juni, gegen 17 Uhr, zwei Scheiben des grauen Audi ein, der in der Nähe der Mangfallbrücke zwischen Thalham und Gotzing geparkt war. Er durchwühlte das Audi und stahl zwei Mobiltelefone und eine braune Handtasche samt Geldbörse, in der Ausweise, Bankkarten und ein kleinerer Bargeldbetrag war.

Thalham/Weyarn: Unbekannter klaut Handys - Ermittler sichern Spuren

Eines der Mobiltelefone hat die Polizei inzwischen sicherstellen können. Außerdem konnten die Ermittler diverse Spuren am Tatort sichern. Die Spuren werden derzeit ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen, Tel.08024/90740.

