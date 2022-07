Werbefigur von Döner-Restaurant sorgt für „böse Gedanken“ - Betreiber wehrt sich entschieden

Bye-Bye, Winke-Mann? Einige Gemeinderäte wollen, dass Ebubekir Kaya die aufblasbare Figur vor seinem Lokal „Der Mann“ gegenüber dem Bahnhof entfernt. Womöglich ist sie aber im Einklang mit der neuen Satzung. © Stephen Gerber

Mit einer neuen Werbeanlagensatzung reagiert die Gemeinde Holzkirchen auf ein altes Gerichtsurteil. Ob die neuen Regeln den „Winke-Mann“ vor einem Döner-Restaurant gegenüber dem Bahnhof bedrohen, ist unklar. Klar ist aber: Einigen Gemeinderäten ist die freundlich lächelnde Figur ein Dorn im Auge.

Holzkirchen – Was wäre der Times Square in New York City ohne Leuchtreklame? Die riesigen Kampagnen haben die Kreuzung erst berühmt gemacht. Doch Holzkirchen ist nicht New York: „Ich bin gegen die Amerikanisierung unseres Ortes“, schimpfte Wolfgang Huber (SPD) in der Bauausschusssitzung am Donnerstag. Hintergrund ist die neue Werbeanlagensatzung der Gemeinde. Die Neufassung war notwendig geworden, nachdem ein Gericht 2016 die bestehende für unwirksam erklärt hatte. Vorangegangen war eine Klage gegen das Verbot, großflächige Plakatwerbetafeln aufzustellen. Laut Urteil ist ein für das gesamte Gemeindegebiet pauschal geltendes Verbot nicht rechtens. Vielmehr müsse eine Werbeanlagensatzung die Schutzbedürftigkeit eines Gebiets sorgfältig abwägen und abstufen. Außerdem dürfe sie nicht eine grundsätzlich negative Haltung gegenüber Werbung zum Ausdruck bringen.

Hier setzt der Satzungsentwurf an. Unter Bezugnahme auf den Flächennutzungsplan unterteilte Bauamt-Mitarbeiterin Laura Kiel die Gemeinde in Zonen und definierte für jede die Anforderungen an Werbeanlagen. Demnach ist im Ort Werbung nur an der Stätte der Leistung zulässig. Das bedeutet, dass nur Ortsbetriebe an ihrem Standort werben dürfen und dabei bestimmte Kriterien berücksichtigen müssen. Reklame etwa, die im rechten Winkel zur Fassade angebracht ist, ist nur am Marktplatz und in zentrumsnahen Bereichen sowie der Münchner Straße erlaubt. Zur Gestaltung von Schaufenstern sagt die Satzung nichts, nur zu Schaufensterbeklebungen, die 30 Prozent der Fensterfläche überdecken dürfen.

Streit um Werbung in Holzkirchen: „Haben wir eine Handhabe gegen diesen schrecklichen Winke-Mann?“

In Gewerbegebieten und gewerblich geprägten Gebieten dagegen sind die Regeln großzügiger. Reklame darf aber nicht leuchten und die bestehende Bebauung nicht überragen. Als gewerblich geprägtes Gebiet ist etwa die Münchner Straße ab Einmündung Reitschulweg bis Kreisverkehr auf der rechten Seite ortsauswärts definiert. Auch der Bereich ums HEP und der Bahnhofsplatz zählen dazu.

Robert Wiechmann (Grüne) stimmte der Satzung zwar wie alle anderen Gemeinderäte zu, sagte aber: „Ich habe sehr wohl eine negative Einstellung zu Werbung“ – und attackierte dann den ballonartigen „Winke-Mann“, der an der Münchner Straße für das neue Lokal „Der Mann“ wirbt. „Haben wir eine Handhabe gegen diesen schrecklichen Winke-Mann?“ Huber pflichtete ihm bei: „Ich hatte schon böse Gedanken, wie ich diesem furchtbaren Winke-August den Garaus machen kann.“ Außerdem echauffierte sich Huber über die „vielleicht sogar verkehrsgefährdende“ Blinkwerbung eines Optikers nahe dem Marktplatz. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) mahnte mit Blick auf den Winke-Mann: „Wir dürfen keine Selbst-Justiz üben!“ Zugleich berichtete er, dass derzeit Schritte gegen den „Winke-Mann“ geprüft würden. Da er auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs stehe, falle er wohl nicht in die gewerbliche Zone.

„Winke-Mann“ von Döner-Restaurant im Fokus - Betreiber wehrt sich

Ebubekir Kaya, Chef von „Der Mann“, sagt: „Die Kiddies finden ihn super! Die stellen sich neben ihn und machen Selfies.“ Auf Facebook und Instagram bekomme er nur gute Bewertungen für ihn. Zuvor bei der Gemeinde um Erlaubnis zu fragen, sei ihm nicht in den Sinn gekommen. „Der Winke-Mann steht auf dem von mir angemieteten Grund, und der Eigentümer war einverstanden.“ Dass er ihn entfernen soll, sei unfair. „Ich habe mein Lokal gerade erst eröffnet und wie alle Geschäftsleute wegen der Pandemie eine schwere Zeit hinter mir“, klagt der 46-Jährige, der auch den DB Shop im Bahnhof betreibt. „Ich zahle meine Steuern. Warum will man mir das Leben schwer machen?“

Gute Nachrichten gibt es für einen weiteren Döner-Imbiss in Holzkirchen. Sultan Cifci, die im Gewerbegebiet ihren Dönerstand namens King Kebap betreibt, darf bleiben.