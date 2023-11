Bei Vollmond und im Fackelschein: Neuer „Jagdminister“ Hubert Aiwanger besucht Hubertusmesse

Teilen

Umrahmt von der Bläsergruppe des Bunds bayerischer Berufsjäger begrüßte Vorsitzender Max Keler (re.) unter den Ehrengästen (vo., v. li.) Sebastian Friesinger (Sprecher der Bürgerallianz und Vorstand des Bayernbundes), Prinz Wolfgang vom Hause Wittelsbach, Hubert Aiwanger und Herzogin Helena vom Hause Wittelsbach. © Demmel

Mit zahlreichen Gästen hat der Bund Bayerischer Berufsjäger (BBBJ) am Freitagabend vor der Kirche Maria Königin in Fall eine beeindruckende Hubertusmesse gefeiert.

Fall – Unter den Gästen war Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der als Wirtschaftsminister künftig auch für die Jagd und die Bayerischen Staatsforsten zuständig ist. Lang war die Liste der weiteren Ehrengäste, die BBBJ-Vorsitzender Max Keler begrüßte. Dazu zählten Ihre Königliche Hoheit Herzogin Helena und Seine Königliche Hoheit Prinz Wolfgang mit Tochter in Vertretung des Hauses Wittelsbach. Auch Staatssekretär Roland Weigert war an den Sylvenstein gekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.)

Hubert Aiwanger auf der Hubertusmesse in der Gemeinde Lenggries

Keler erklärte in seiner Rede, dass die Jagd keineswegs als sportliches Vergnügen am Töten von Tieren zu sehen sei, sondern vielmehr der Hege, Pflege und Erhaltung diene. Vom Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer, der den Gottesdienst zelebrierte, gab es Zuspruch. Der Geistliche nahm den Roman „Der Jäger von Fall“ als Beispiel: „Da schießt der Wilderer rein, um seine Jagdlust zu stillen, während sich der Jäger um Tiere und auch um die Natur sorgt.“ Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel ging es in den Gasthof „Jäger von Fall“, wo der Abend mit einem Hoagascht ein klangvolles Ende fand. (dh)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.