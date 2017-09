Vergangenen Samstag würde die Labradorhündin Seba von einem Auto angefahren. Sie rappelte sich wieder auf und lief in Panik Richtung Ortsausgang Odelzhausen. Ihre Besitzer suchten sie jeden tag verzweifelt - viele Menschen halfen. Jetzt Seba ist wieder da. Der von zu Hause ausgerissene Vierbeiner wurde am heutigen Donnerstag gefunden.

Odelzhausen – Gegen 10.30 Uhr entdeckten heutie Spaziergänger aus Odelzhausen die Hündin auf einer Wiese nahe der Tierarztpraxis Zauscher. Daraufhin informierten sie sofort Besitzerin Daniela Sengl. Sengl wiederum schickte ihre Mutter zum Sichtungsort. Ausgerüstet mit einem Päckchen Wiener als Lockmittel, gelang es der Mutter schließlich, die scheue Hündin einzufangen.

„Seba ist etwas erschöpft, aber wohlauf“, so Daniela Sengl. Und sie sei ausgehungert gewesen. Bis auf einen kleinen Kratzer an der Pfote weist sie keine Verletzungen auf.

Seba war am vergangenen Samstag von einem Auto angefahren worden. Laut ihrer Besitzerin hatte sich die Hündin wieder aufgerappelt, lief anschließend jedoch in Panik in Richtung Ortsausgang davon. Vorsichtshalber wird sie noch beim Tierarzt durchgecheckt. Daniela Sengls Dank gilt allen Helfern, die in den letzten Tagen nach Seba gesucht haben.