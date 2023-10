Hund fällt Wanderer am Herzogstand brutal an: Opfer aus Südtirol muss in Unfallklinik

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Bergsteiger wurde am Samstagmittag am Herzogstand schwer von einem Hund gebissen. Der Mann musste in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden.

Kochel am See – Wie die Bergwacht Kochel berichtet, befand sich der Mann Mitte 30 aus Südtirol beim Abstieg vom Herzogstandgipfel zur Berggaststätte, als der große, angeleinte Hund eines entgegen kommenden Wanderers den Südtiroler unvermittelt in die Hand biss.

Ein Mitglied der Bergwacht, das sich im Herzogstandhaus befand, kümmerte sich um die Erstversorgung des Patienten. © Symbolfoto: MM-Archiv

Schwerer Hundebiss: Mann muss nach Murnau

Ein am Berggasthof anwesender Bergwacht-Ehrenamtlicher übernahm die Erstversorgung der Wunde. Der Südtiroler musste in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden und wurde dort operiert, berichtet Bereitschaftsleiter Toni Geiger auf Nachfrage unserer Zeitung. Patient und Hundehalter konnten noch Personalien austauschen.

