Hunderte Beschwerden über Winterdienst: „Wegen der Eisrillen nicht in meine Einfahrt gekommen“

Von: Hanna von Prittwitz

Hunderte Anrufer, die meisten davon empört: Kaum liegt Schnee in Gilching, gibt es wieder Beschwerden wegen nicht geräumter Nebenstraßen. Im Finanzausschuss diese Woche war die Situation nicht öffentlich bereits ein Thema. Die Mehrheit des Gemeinderats will jedoch am eingeschränkten Winterdienst festhalten.

Gilching – Monika Toews wohnt seit vielen Jahren an der St.-Gilgener-Straße in Gilching. In den vergangenen Tagen allerdings war ihr Haus sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrzeug schwer zu erreichen. Denn die St.-Gilgener-Straße wird, wie viele andere Nebenstraßen in Gilching, nicht geräumt und gesalzen. „Ich bin wegen der tiefen Eisrillen schier nicht in meine Einfahrt gekommen“, sagt Toews. Seit einigen Jahren schon gibt es in der Gemeinde nur einen eingeschränkten Winterdienst. Laut Bürgermeister Manfred Walter will die Mehrheit des Gemeinderats daran trotz der Beschwerden auch festhalten.

Straße in Gilching vereist – führt an Krippe und Kindertagespflege vorbei

Die St.-Gilgener-Straße ist stark befahren. Von Neugilching aus fahren viele Anwohner über die Ortsstraße zur Gilchinger Umgehung. Die Straße führt außerdem an einer Kinderkrippe und Kindertagespflege vorbei. Und viele Eltern bringen ihre Kinder zur nahe gelegenen Grundschule und dem Gymnasium an der Talhofstraße. Ganz abgesehen davon sind auf der Strecke auch viele Fußgänger unterwegs. „Die Situation hat sich verschärft“, findet Monika Toews. Sie habe bei der Gemeinde angerufen, sei jedoch darauf hingewiesen worden, selbst räumen zu müssen.

Glatt und vereist: die St.-Gilgener-Straße in Gilching. Weil zahlreiche Nebenstraßen in Gilching derzeit so aussehen, hagelt es Beschwerden im Rathaus. © toews

Die Situation führe dazu, dass viele Anwohner nun über die Sonnenstraße auswichen und nicht mehr die Umgehung nutzen würden. „Das kann es doch nicht sein“, findet Toews. Dazu komme der Lkw-Verkehr, der in den vergangenen Tagen zusätzlich für die tiefen Rillen auf der Straße gesorgt habe.

„Hunderte Anrufe“ wegen fehlendem Winterdienst – für Kita keine Ausnahme möglich

Manfred Walter kennt die Situation natürlich. „Wir haben in solchen Zeiten Hunderte Anrufe deswegen. All diese Straßen schauen gerade so aus“, sagt er. Die Gemeinde habe jedoch vor vielen Jahren beschlossen, einen eingeschränkten Winterdienst einzuführen und damit auch Salz zu sparen und die Umwelt zu schonen. Die Bewohner würden frühzeitig an ihre Räumpflicht erinnert. Diese beinhaltet, dass Grundeigentümer die Gehwege entlang ihrer Grundstücke selbst freiräumen müssen. Gibt es keinen Gehweg so wie an der St.-Gilgener-Straße, ist ein Streifen von 1,20 Meter Breite auf der Fahrbahn freizuhalten. Toews kann darüber nur den Kopf schütteln: „Die St.-Gilgener-Straße hat in unserem Bereich einen sogenannten Multifunktionsstreifen. Die schweren Eisplatten bis in die Fahrbahn hinein zu entfernen, das schafft man doch gar nicht.“ Sie beobachte auch, dass in der Waldkolonie sehr wohl geräumt werde. Doch laut Walter ist die Situation dort die gleiche: „Wir bekommen aus der Waldkolonie die gleichen Beschwerden.“

Ihm als Bürgermeister und der Verwaltung wären sogenannte „schwarze Straßen“, also geräumte und gesalzene, am liebsten. Die Verwaltung würde dies entlasten, „weil dann nicht mehr so viele Leute anrufen“. Auf der St.-Gilgener-Straße könne keine Ausnahme gemacht werden, auch nicht wegen der dort befindlichen Kinderkrippe und Kindertagespflege. „Wir haben 21 Kinderbetreuungseinrichtungen in Gilching, die sind über das gesamte Ortsgebiet verteilt. Dann müssten wir überall Ausnahmen machen. Wo sollen wir da anfangen?“ Das könne nicht plausibel kommuniziert werden.

Streusalz nur bei hoher Glättegefahr erlaubt

Der Winterdienst der Gemeinde sieht derzeit vor, dass die großen Straßen wie die Landsberger Straße oder die Römerstraße geräumt und gesalzen werden. Ab 15 Zentimeter Schneehöhe schiebt der Bauhof den Schnee auch in den Nebenstraßen auf fünf Zentimeter zusammen. „Gesalzen wird aber auch dann nicht, das würde nur alles rutschiger machen“, erklärt Walter. Auch die Anlieger sind angehalten, auf Salz zu verzichten. Nur bei besonderer Glättegefahr ist das Streuen von Tausalz zulässig. Streugut (Split) kann am gemeindlichen Bauhof in der Rudolf-Diesel-Straße 3 in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgeholt werden.

In der nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses diese Woche hat Walter die Gemeinderäte kurz über die Sachlage informiert und auch darüber, dass es wieder Hunderte Beschwerden gebe – wie immer bei winterlicher Straßenlage. „Die Mehrheit der Gemeinderäte will aber an dem Beschluss festhalten und ich muss den Willen des Gemeinderats vollstrecken“, erklärte er. Trost für die Anwohner: Für die nächsten Tage sind Regen und mildere Temperaturen und damit Tauwetter angesagt.

