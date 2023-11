Simon Boyd aus Australien kam vor 12 Jahren nach Deutschland – und nennt größten Unterschied zu seiner Heimat

Ort mit Erinnerungswert: Im Geretsrieder Rathaus heiratete der Australier Simon Boyd 2014 seine Frau, die Geretsriederin Nina. Eigentlich wollte er nur ein paar Jahre bleiben © sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Simon Boyd aus Australien.

Geretsried – Melbourne ist mit 4,59 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Australiens. Geretsried mit seinen 26 000 Bewohnern ist ein winziges Dorf dagegen. Doch eines haben die Hauptstadt des Staats Victoria und die Vertriebenenstadt gemeinsam: Sie sind ein Melting Pot aus vielen verschiedenen Nationalitäten. In Down Under leben die First Nation und die Nachkommen der britischen Kolonialisten zusammen. Inder, Chinesen, Vietnamesen, Italiener und Griechen sind im Laufe der Jahre eingewandert. In Geretsried machen Rumänen, Kroaten, Polen und Russen den größten Teil der Zuwanderer aus.

Simon Boyd kam vor sieben Jahren nach Geretsried

Es sei unter anderem die Offenheit gegenüber Fremden, die er an seiner neuen Heimat schätze, sagt Simon Boyd. Der 50-Jährige kam vor zwölf Jahren nach Deutschland und vor sieben Jahren nach Geretsried. Der Sohn einer Australierin und eines eingewanderten Iren hat nach dem Schulabschluss und dem Studium in Chemie promoviert und arbeitete danach in einem international tätigen Unternehmen für analytische Geräte. Als er einen Job in einem Werk nahe Karlsruhe angeboten bekam, ergriff Boyd die Chance, Europa kennenzulernen. „Eigentlich wollte ich nur ein paar Jahre Erfahrungen sammeln. Doch dann haben sich meine Lebensgefährtin Nina und ich entschieden, zu bleiben“, erzählt der Vater von zwei Kindern im Alter von neun und sechs Jahren.

Zwei Wochen reichten, dass es zwischen Simon Boyd und seiner heutigen Frau funkte

Nach Geretsried brachte ihn Nina, die in dieser Stadt aufgewachsen ist und die er 2014 auch standesamtlich heiratete. Als Fotohintergrund zu diesem Bericht schlug Boyd das Rathaus vor, weil er damit schöne Erinnerungen an seine Hochzeit verbindet. Doch wie kamen die beiden Menschen vom jeweils anderen Ende der Erde überhaupt zusammen? Nina Zuber ging nach ihrem Studium als Praktikantin nach Melbourne. Sie zog in die WG ein, aus der Simon Boyd gerade auszog. Die beiden hatten dort zwar nur zwei gemeinsame Wochen, aber die reichten, damit es zwischen ihnen funkte. Bald nahmen sie sich samt Katze eine eigene Wohnung.

Kurz nachdem Boyd an seinen neuen Arbeitsplatz bei Karlsruhe geflogen war, folgte ihm seine Liebe, die aus beruflichen Gründen noch nicht gleich mitkommen konnte. Bis zu ihrer Ankunft war der Australier auf sich gestellt. Eine Wohnung zu finden, ein Bankkonto zu eröffnen – all das war mit den wenigen Brocken Deutsch, die er sprach, nicht so einfach. Er sei froh gewesen, dass sein Chef ihm geholfen habe, sagt er. An ein Erlebnis erinnert er sich noch besonders gut: Nach der Landung am Frankfurter Flughafen nahm er sich einen Mietwagen. Mit dem ging es gleich auf die Autobahn, wo der den Linksverkehr gewohnte Commonwealth-Staatsbewohner sich voll und ganz aufs Rechtsfahren konzentrierte. Als ihn jemand von hinten mit der Lichthupe anblinkte, erschrak Boyd, weil er dachte, er hätte doch irgendetwas mit der Fahrbahnseite falsch gemacht. Es stellte sich jedoch heraus, dass er in der Aufregung vergessen hatte, den Kofferraum seines Wagens zu schließen. „Für den freundlichen Tipp war ich sehr dankbar. Mein Gepäck hätte sonst gut verteilt auf der Autobahn landen können“, erinnert er sich und lacht.

Schwiegermutter machte ihm Geretsried als Lebensmittelpunkt schmackhaft

In Karlsruhe fühlten sich Boyd und seine Lebensgefährtin fünf Jahre lang recht wohl. Noch immer besuchen sie dort jedes Jahr „Das Fest“, eines der größten Open-Air-Festivals in Deutschland, und treffen Freunde von damals. Es war die Schwiegermutter, die Simon Boyd Geretsried als Lebensmittelpunkt schmackhaft machte. Sie habe mit dem „Mikroklima“ geworben. In der Stadt herrsche in der Regel deutlich besseres Wetter als in der direkten Umgebung, habe sie behauptet. Und die Nähe zu Wolfratshausen und Bad Tölz, zur Isar und den Bergen sei doch für eine Familie ideal. Tatsächlich hat der Kosmopolit, der beruflich fast jede Woche in einer anderen Stadt unterwegs ist, Geretsried als Wohnort mit der Zeit lieb gewonnen – auch weil Ninas Mutter und ihre Schwester jederzeit einspringen können, um auf die Kinder aufzupassen. Die Schwester, früher eine Skilehrerin, weckte zudem die Leidenschaft ihres Schwagers für den Sport auf zwei Brettern. Die Boyds besitzen alle eine Saisonkarte für Brauneck, Sudelfeld und Spitzingsee. Auch die vielen Feste – vom Patronatsfest der Griechen über den Christkindlmarkt bis zum Stadtlauf – mag der Zugereiste, wobei er als passionierter Marathonläufer über letzteren eher lächelt.

„Habe mein Zuhause gefunden in Geretsried“

Einmal im Jahr reist die Familie während der Sommerferien nach Australien, um Boyds Eltern zu besuchen. Diese wiederum kommen einmal im Jahr nach Geretsried. Im August, wenn bei uns Sommer herrscht, ist es auf dem fünften Kontinent kalt, weshalb Boyd scherzhaft vom „endless winter“ spricht, den er erlebt. An seinen Landsleuten schätzt er deren Gelassenheit und Höflichkeit („Sie würden es nie so deutlich zum Ausdruck bringen wie die Deutschen, wenn ihnen etwas nicht passt“). Er genießt es, mit Freunden in seiner Muttersprache zu reden („Ich bin dann viel schlagfertiger“) und die Traditionssportarten Cricket, Tennis und Australian Football im TV zu verfolgen.

Dass er eines Tages wieder ganz in sein Geburtsland zurückkehren wird, kann sich Boyd im Moment allerdings eher nicht vorstellen. Er sagt: „Ich habe mein Zuhause gefunden in Geretsried.“ Von Tanja Lühr

Das Beste aus beiden Welten

Geboren bin ich in Australien . Das Land ist ein Staat auf der Südhalbkugel der Erde, zählt laut Wikipedia derzeit etwa 25,8 Millionen Einwohner und ist dünn besiedelt. Mit einer Fläche von mehr als 7,6 Millionen Quadratkilometern nimmt es unter den Staaten der Erde den sechsten Platz ein. Hauptstadt ist Canberra, die größte Stadt ist Sydney. Weitere Ballungsräume sind Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide. Australien ist gemessen an seinem Pro-Kopf- und Gesamtvermögen eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Seine Kultur und Wirtschaftskraft machen es zu einem attraktiven Ziel für Migranten.

Das lustigste Missverständnis: Nach einer Beerdigung saßen wir am Tisch zusammen. Es ging darum, dass der Pfarrer eine sehr schöne Trauerfeier abgehalten hatt. Ich habe die ganze Zeit „Fahrrad“ statt „Pfarrer“ verstanden. Mein Beitrag zu der Unterhaltung passte natürlich überhaupt nicht. Sehr peinlich! So etwas ist mir leider mehrmals passiert.

Der größte Unterschied: In Deutschland gibt es so viele Leute. Es ist immer irgendjemand links und rechts von dir – keine Chance, zu entspannen.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Dass sie so früh anfangen zu arbeiten, teilweise schon um 7 Uhr. Und dass sie mit hochprofessioneller Ausrüstung – Wanderstöcke, Stiefel und Markenkleidung – eine Strecke von nur fünf Kilometern laufen.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache: G’day mate, how ya goin.

Mein Leibgericht: Chicken Parma. Das ist ähnlich wie Schnitzel, aber mit Schinken, Käse und Tomaten oben drauf. Es wird mit Pommes und Salat serviert. Gibt es in jeder Kneipe in Australien, ebenso wie Flake (Hai) ‘n’ Chips, eingepackt in Papier mit Essig.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: den Platz, die Strände, den Humor der Menschen und die Sterne, den Fußball im Winter und das Grillen mit Freunden im Sommer.

... und an Geretsried: die Berge, das Skifahren, die freundlichen Leute (meistens), die Traditionen – jede Woche gibt es irgendein Fest. tal

