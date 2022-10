„Habe schon immer ein Herz für Tiere“: Oberbayerin rettet dutzende Igel vor dem sicheren Tod

Von: Thomas Eldersch

Tierfreundin aus ganzem Herzen: Andrea Wolf mit einer Patientin, die sie wieder aufpäppelt © GALLMETZER

Viele kleine Igel umsorgt eine Ettingerin derzeit in ihrem alten Kuhstall. Und täglich werden es mehr. Dringend ist sie auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, Igel in ihrem Garten aufzunehmen.

Etting – „Ich bin nicht zum Igel gekommen, der Igel kam zu mir“, erinnert sich Andrea Wolf an einen schicksalhaften Tag, an dem sie einen kranken Igel auf ihrem Grundstück fand. Sie suchte in der Gegend nach Hilfe, doch keine der kontaktierten Stellen reagierte. Wolf stand alleine da. „Ich musste einfach etwas machen“, denkt sie an das Gefühl zurück, das sie damals hatte.

Die kleinen Stacheltiere werden von Andrea Wolf aus Etting aufgepäppelt. © IMAGO/JanPietruszka

Igelretterin investiert viel Geld und viele Stunden - „Ich musste einfach etwas machen“

So begann sie, sich zu informieren. In verschiedenen Vereinen, online, in Büchern. „Ich hab mich so in das Thema reingefressen, dass ich weitermachen wollte“, erklärt sie. Ihr Wissen sprach sich herum. Immer mehr Igel wurden zu der heute 57-Jährigen gebracht. „Irgendwann wurde mein Ankleidezimmer rigoros geleert und die Igel zogen ein“, erzählt sie und schüttelt dabei mit einem lauten Lachen den Kopf.

Inzwischen ist sie vom Fischen nach Etting in einen alten Bauernhof umgezogen und den Tierchen gehört ein ganzer Raum im einstigen Kuhstall. Das Problem war jedoch, dass Wolf auch jemanden benötigte, der rechtlich hinter ihr stand. Beim Starnberger Tierheim fand sie diese Unterstützung und ist seitdem dort ehrenamtliche Mitarbeiterin. „Die Leute werden gleich zu mir verwiesen. So kann ich das Tierheim entlasten“, freut sich Wolf.

Irgendwann wurde mein Ankleidezimmer rigoros geleert und die Igel zogen ein.

Auch der Kontakt zu Tiermedizinern ist gut. So kann jeder der stacheligen Schützlinge nach Anweisung eines Tierarztes behandelt werden. Und Medikamente sind meist nötig. Ob Ungeziefer, abgetrennte Gliedmaßen oder alle nur erdenklichen Krankheiten – nicht nur viele Stunden, sondern auch viel Geld setzt die Tierfreundin ein, um den Igeln zu helfen. Rund 150 Euro sind es durchschnittlich pro Igel. „Ohne die finanzielle Unterstützung meines Mannes und meiner Mutter wäre das nicht möglich“, sagt die ehemalige Zahnarzthelferin voll Dankbarkeit.

Igelretterin aus Oberbayern: 83 Stacheltiere hat Andrea Wolf bisher angenommen

Denn von offiziellen Stellen bekommt sie kein Geld – obwohl sie inzwischen sogar einen Sachkundenachweis besitzt, den sie beim Veterinäramt bestehen musste. Täglich etwa zehn bis zwölf große Dosen Katzenfutter, 300 Gramm Trockenfutter, zahlreiche Mehlwürmer sowie jeden zweiten Tag zwölf Eier oder Hühnerflügel vertilgen die derzeit 30 aufgenommenen Igel. „Sie sollen ja schnell zunehmen und wieder gesund hier rauskommen“, findet Wolf, die ursprünglich aus Kolbermoor stammt. Denn schließlich seien es Wild- und keine Haustiere. Zwischen 87 und 500 Gramm haben die aktuellen Patienten. Die Schwersten dürfen wieder in die Freiheit.

Die Überlebensquote heuer ist gut. Erst drei der 83 bisher angenommenen Tiere sind gestorben. Ein gutes Jahr für Wolf, die sich auch noch um mehrere Hühner aus einer Legebatterie, fünf Hunde, fünf Katzen und fünf ausgesetzte Kaninchen kümmert. „Ich habe schon immer ein Herz für Tiere“, sagt sie. Dafür hat sie Zeit ihres Lebens auf Urlaube verzichtet und richtet ihren gesamten Tagesablauf nach den Bedürfnissen der Schützlinge aus. Denn vor allem ganz junge Igel brauchen alle zwei Stunden ihr Futter und auch sehr kranke Tiere benötigen besondere Aufmerksamkeit.

Doch auch Widrigkeiten lassen Wolf nicht verzagen. Sie ist eine Kämpferin, hat schwere Krankheiten überstanden, ist ein fröhlicher Mensch, lacht viel, sagt, was sie denkt und ist mit sich im Reinen. Dennoch hat sie ein Thema, das ihr Sorgen bereitet. Denn immer weniger adäquater Lebensraum bleibt den Igeln. „Es wäre ganz einfach, etwas zu tun“, erläutert die Frührentnerin. „Jeder kann vor seiner eigenen Tür anfangen. Ein Stück im Garten naturnah belassen, ein kleines Loch in den Gartenzaun machen. Dann haben die Igel eine Chance, zu überleben.“

Info Wer einen kranken oder zu kleinen Igel findet, kann sich an Wolf unter Tel. 0176/20344110 wenden. Wichtig ist es immer, den Igel erst in einer Kiste zu sichern und dann Kontakt aufzunehmen. Auch können sich Menschen melden, die gerne einen Igel in ihrem Garten aufnehmen wollen und können.

