Hund erschreckt Pferde: Landtagspräsidentin Ilse Aigner fällt aus Ehrenkutsche

Von: Andreas Höger, Alexandra Korimorth

Hier war alles noch sicher. Wenige Minuten, nachdem dieses Bild entstand, fiel die Ehrenkutsche mit Ilse Aigner und Jürgen Rode (Kreissparkasse) um, weil die Pferde vor einem Hund scheuten. © THOMAS PLETTENBERG

Schrecksekunde bei der Leonhardifahrt in Warngau: Die Kutsche von Landtagspräsidentin Ilse Aigner fiel um, als die Pferde vor einem streunenden Hund scheuten. Die 57-Jährige überstand den Unfall ohne größere Blessuren.

Warngau – Mit 43 Gespannen und über 70 Reitern geriet der Zug der Leonhardi-Wallfahrer fast zu lang für die 1,7 Kilometer lange Schleife von Allerheiligen nach Reitham und zurück. Noch bevor die letzten Ponys und Pferde die Wiese vor der Kirche verlassen hatten, kamen die Vorreiter mit den Ehrenkutschen schon zurück. Überraschend zu Fuß tauchte Landtagspräsidentin Ilse Aigner wieder an der Kirche auf.



Wie sie berichtete, war ihre Kutsche in Reitham, gegenüber eines Holz-Betriebs, gegen 11 Uhr umgestürzt. Ein streunender Hund, der nach Angaben der Polizei entlaufen war, querte unter den Kutschpferden die Straße; als die Rösser durchgingen, konnte der 55-jährige Kutscher die Tiere nach links lenken, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei geriet die Kutsche jedoch in einen Graben und einen Stacheldrahtzaun. Der Landauer kippte, Aigner purzelte wie ihr Mitfahrer Jürgen Rode (Personalchef der Kreissparkasse) sowie der Kutscher und dessen Frau in die Wiese. Alle Beteiligten, auch die zwei Pferde, die sofort ausgespannt wurden, blieben unverletzt. Nur die Deichsel ist verbogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

„Außer dem Schreck ist nichts passiert“, versicherte Aigner. Höchstens ein paar blaue Flecken werde sie mitnehmen, meinte sie und klopfte ihr Trachtenkostüm aus. Der Rock hatte Gras- und Erdflecken abbekommen. Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber eilte mit einem Stamperl Obstler zu Hilfe, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan und Landrat Olaf von Löwis nahmen die Landtagspräsidentin besorgt in den Arm. Die aber war schnell wieder gefasst und lobte: „Es bleibt eine perfekte Leonhardifahrt.“



Die meisten der 2000 Besucher und Teilnehmer bekamen von dem Zwischenfall gar nichts mit. Sie alle genossen den herrlichen Tag bei Temperaturen um die 20 Grad. Die goldgelbe bis herbstrote Belaubung schuf einen grandiosen Hintergrund für die mit Blumen geschmückten historischen Truhenwagen, für Kutschen und prächtige Rösser.



Nach zwei Jahren Pause waren fast alle Trachtenvereine aus dem Landkreis Miesbach zur Wallfahrt gekommen, selbst einige aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Auch Gebirgsschützen fuhren mit. Die Anziehungskraft des „Warngauer Nationalfeiertags“ – gefahren wird stets am vierten Oktober-Sonntag – wurde unterstrichen durch den Besuch vieler Bürgermeister der Region, darunter die Rathauschefs Christoph Schmid (Holzkirchen), Leonhard Wöhr (Weyarn), Bernhard Schäfer (Valley), Michael Falkenhahn (Otterfing), Jens Zangenfeind (Hausham), Klaus Meixner (Irschenberg) und Norbert Kerkel (Waakirchen). Neben dem gesamten Warngauer Gemeinderat ließ es sich auch Altbürgermeister Lorenz Aigner nicht nehmen, an der Wallfahrt teilzunehmen. Er war eine der treibenden Kräfte gewesen, als die Wallfahrt 1983 erstmals wieder durchgeführt wurde.



Seitdem fiel nie eine Fahrt aus, selbst in den zwei Pandemiejahren war eine kleine Gruppe von Rosserern nach Allerheiligen gefahren. Besonders da sei es für Landwirte und Pferdebesitzer wichtig gewesen, um den Segen für Mensch und Tier zu bitten, hieß es beim Gottesdienst von Pfarrer Gottfried Doll und Pastoralreferentin Barbara Kainz. Gestern aber konnten die Wallfahrer ihr Brauchtum wieder in herkömmlicher Art begehen, mit vielen Begegnungen und mit einem guten Miteinander von Mensch und Tier – ganz im Sinne des Hl. Leonhard.



