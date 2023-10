„Im Prinzip eine Schweinerei“: Müllsäcke, Waschmaschine und Trockner achtlos am Wegesrand entsorgt

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Unerlaubte Müllablagerungen im Wald oder an Ausflugsparkplätzen gibt es im Gemeindebereich Andechs immer wieder, zuletzt am Wochenende zwischen Frieding und Erling. Im aktuellen Fall ist die Polizei dem Verursacher bereits auf der Spur.

Andechs – „Da hat wohl jemand seinen Hausstand in der Nacht entsorgt“, mutmaßte Merkur-Leserin Birgit Lang, als sie am Sonntagmorgen den vielen Müll zwischen Erling und Frieding im Wald entdeckte und Fotos schickte. Bürgermeister Georg Scheitz wurde über die Jagdgenossenschaft von der unerlaubten Ablagerung informiert und erstattete Anzeige. Nicht nur Müllsäcke, auch ein Trockner, eine Waschmaschine und mehrere Kühlschränke wurden achtlos am Wegesrand abgeworfen. „Die haben eine richtige Spur gelegt. Erst die großen Geräte auf der Wiese, dann ein Haufen mit Geräten und Müllsäcken im Wald. Jetzt muss es der Bauhof entsorgen“, sagt Scheitz. Dabei sei es so einfach, Hausmüll an den Wertstoffhöfen abzugeben, anders als bei alten Autoreifen, die der Bauhof der Gemeinde immer wieder an den Ausflugsparkplätzen finde. „Vielleicht ist es jemand aus einem Landkreis, wo es Geld kostet, Sperrmüll abzugeben“, spekuliert Scheitz.

„Es schaut ziemlich eindeutig aus“: Polizei ist einer Frau aus Seefeld auf der Spur

Im konkreten Fall ist die Polizei von dem Waldbesitzer bereits auf die Spur des Verursachers geführt worden. Der Waldbesitzer habe auf einem der abgelagerten Kartons eine Anschrift gefunden, erklärt Christian Schäffler von der Polizeiinspektion Herrsching auf Anfrage. Tatsächlich hätten die Beamten an dieser Adresse in Seefeld einen Transporter und eine Garage voll mit weiterem Müll entdeckt. Die unerlaubte Müllablagerung sei dieser Adresse wohl zuzuordnen. „Es schaut ziemlich eindeutig aus“, sagt Schäffler. Halterin des Fahrzeugs ist eine Frau aus Seefeld. „Wir haben sie aber noch nicht gesprochen“, sagt der Polizeihauptkommissar.

„Das gehört sich nicht“ hat Bürgermeister Georg Scheitz unter diese Bilder geschrieben, die er auch gepostet hat. Der Müll wurde in der Nacht zum Sonntag zwischen Erling und Frieding im Wald und am Bernaich abgelagert. © Privat

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.)

Bußgeld bei unerlaubter Müllentsorgung

Grundsätzlich seien Fälle wie dieser keine Seltenheit, sagt Schäffler. Da es sich um keine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit handelt, ist das Landratsamt zuständig. Die Verursacher, die nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz als sogenannte Betroffene geführt werden, müssen mit einem schmerzhaften Bußgeld rechnen. „Das Landratsamt als Ahndungsbehörde ist in der Regel auch sehr konsequent damit“, sagt Schäffler. Das bestätigt Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Die Höhe des Bußgeldes richte sich unter anderem danach, wie viel, wo und ob zum wiederholten Mal unerlaubt abgelagert worden sei, sagt er. Im aktuellen Fall lag der Müll mitten im Landschaftsschutzgebiet.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.