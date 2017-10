Er hatte nur Turnschuhe an: Polizei schnappt Jogger

Zwei Frauen meldeten der Polizei einen Mann, der nur mit Turnschuhen bekleidet im Wald unterwegs war. Die Beamten wurden schnell fündig.

Leutstetten – Die Polizei Starnberg hat einen Mann im Wald gestellt, der lediglich mit Turnschuhen bekleidet war. „Dem Mann war die Sache sichtlich peinlich“, sagte Starnbergs Polizeichef Bernd Matuschek auf Anfrage. Der Mann begleitete die Beamten bereitwillig auf die Polizeiwache – nachdem er sich angezogen hatte.

Der 58-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen joggte am Freitagnachmittag im Wald zwischen Leutstetten und Buchendorf. Dort begegnete ihm gegen 14.15 Uhr eine Frau, die umgehend die Polizei rief. Denn der Mann war bis auf die Turnschuhe völlig nackt. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche. Mit Erfolg: „Die Kollegin sah ihn aus dem Augenwinkel, er versuchte, sich hinter den Bäumen zu verstecken“, berichtete Matuschek. „Er kam dann raus und war sehr kooperativ. Die Befragung verlief ruhig und diszipliniert.“ Der Mann begleitete die Beamten in seinem eigenen Wagen, der in der Nähe abgestellt war, nach Starnberg, um weitere Fragen zu beantworten.

Es war nicht das erste Mal, dass der 58-Jährige aufgefallen war. Bereits vorigen Mittwoch war er offenbar von einer anderen Spaziergängerin gesehen worden. „Da war er unbekleidet und mit Joggingschuhen, aber zusätzlich mit einem Handtuch unterwegs“, sagte Matuschek. Auch damals sei es ihm offenbar peinlich gewesen, beim Nacktjoggen erwischt worden zu sein.

Das Motiv des Mannes ist unklar. Matuschek vermutet, dass er auf dem Heimweg – der 58-Jährige arbeitet in München – zum Joggen gegangen war. Nackt zu joggen ist eine Ordnungswidrigkeit, so der Polizeichef. Das Landratsamt könne nun eine Geldbuße verhängen.