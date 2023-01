Dunkle Wolken am Immobilienhimmel - Kaufinteressenten können hoffen

Von: Roland Halmel

Die Zahl der Baugenehmigungen ging 2022 deutlich zurück. © Kirchner-Media / IMAGO

Hoffnung für alle, die sich Wohneigentum zulegen wollen, schlechte Nachrichten für Immobilienverkäufer – am Markt ist, wie Lorenz Härtl von Haus & Grund jetzt auf Nachfrage berichtet, eine Trendwende erkennbar.

Weilheim – Geplant war, in diesem Jahr in ganz Deutschland 400 000 Wohnungen neu zu errichten. Dieses Ziel verfehlte die Bundesregierung jedoch deutlich. Experten rechnen für 2022 lediglich mit rund 250 000 fertiggestellten Wohnungen.

Damit bleibt der Preisdruck im Immobiliensektor nach wie vor groß, auch wenn steigenden Zinsen und die hohen Baukosten für eine nachlassende Nachfrage sorgten. Diese Entwicklung ist auch im Landkreis zu spüren. „Im Laufes des Jahres sind dunkle Wolken aufgezogen und jetzt sind sie da“, berichtet Lorenz Härtl, der im Vorjahr zum 2. Vorsitzenden des Haus- und Grundbesitzerverbands Weilheim gewählt wurde.

Diese Entwicklung hatte Härtl bereits bei der Hauptversammlung des rund 2000 Mitglieder starken Verbands im Sommer angedeutet. „Die Preise kannten in den letzten Jahren nur den Weg nach oben, das war eine große Party. Seit dem Jahreswechsel 21/22 hat sich der Immobilienmarkt durch die Zinswende und die deutlich gestiegenen Baukosten aber gedreht“, erklärte Härtl damals.

In München sank die Nachfrage um bis zu 75 Prozent

Die Auswirkungen daraus waren vor allem in den Ballungsräumen zu spüren. „In München ist die Nachfrage um bis zu 75 Prozent eingebrochen“, so Härtl. Im Landkreis ist auch ein Rückgang zu merken, aber nicht so deutlich. „Die Anzahl der Baugenehmigungen ist bei uns zurückgegangen“, sagt Härtl. Nachdem es von 2020 auf 2021 noch eine Steigerung von 615 auf 740 Neubaugenehmigungen gab, wird letztere Zahl in diesem Jahr deutlich unterschritten.

„Wir sind jetzt ein Käufermarkt“, führt Härtl aus. Soll heißen: Die Käufer kommen inzwischen in eine bessere Position. Bestimmte Immobilien bleiben jetzt länger am Markt und können oft auch nicht zu den Vorstellungen des Verkäufers an den Mann oder die Frau gebracht werden.

Tipps zum Kauf einer Immobilie aus Zwangsversteigerung

Sanierungsbedürftige Häuser nur mit Abschlägen zu verkaufen

„Wobei einige nach wie vor nicht von ihren Preisvorstellungen abrücken“, meint Härtl. Er sieht noch nicht überall die Bereitschaft, auf die geänderte Situation zu reagieren. Das Immobilienangebot im Landkreis ist indessen deutlich größer geworden. „Im Januar 2022 waren es auf einem Internetportal noch 85 Angebote und zuletzt waren es 250 – damit praktisch eine Verdreifachung“, meint der 2. Vorsitzende von Haus und Grund.

Ein immer wichtigeres Thema, so der Immobilienfachmann, werde auch in der Region der energetische Zustand der Gebäude. „Sanierungsbedürftige Häuser aus den 50-er und 60-er Jahren verkaufen sich sehr schleppend.“ Laut Härtl scheuen die Käufer den hohen Aufwand für die Sanierung. Hier ist oftmals nur mit Abschlägen ein Verkauf möglich.

Neubaupreise auch weiterhin sehr stabil und sehr hoch

Die Neubauten im Landkreis sind davon allerdings nicht betroffen. Bei denen sind die bisherigen Quadratmeterpreise von 6500 Euro und mehr in Weilheim oder Penzberg nicht gravierend gesunken.

„Die Bauträger sind im Neubaubereich etwas zurückhaltend, es gibt relativ wenig Angebot und deshalb auch wenig Preisänderungen“, hat Härtl festgestellt. „Immobilien bleiben weiterhin ein gutes Investment vor allem in attraktiven Gebieten wie in unserem Landkreis“, so das Fazit von Härtl zum Ende des Gesprächs.

