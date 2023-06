Frau (27) zieht sich in Flugzeug vollständig aus und fängt an zu schreien – bei Rauswurf beißt sie Polizisten in den Arm

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Bundespolizisten bei der Festnahme – zuvor hatte die Frau einem Beamten am Flughafen München in den Arm gebissen. (Symbolbild) © Bundespolizei Flughafen München

Eine 27-Jährige hat sich an Bord eines Flugs von München nach Sofia vollständig entkleidet. Als die Polizei eingreift, beißt sie einem Beamten in den Arm – und sorgt für dreieinhalb Stunden Flugverspätung.

München - Eine 27-Jährige hat nun mehrere Strafanzeigen am Hals: Noch vor Start eines Fluges von München nach Sofia begann eine Bulgarin am Freitag, 23. Juni, sich an Bord vollständig zu entkleiden und lautstark zu schreien. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Passagierin von der Fluggesellschaft Lufthansa vom Flug ausgeschlossen. Mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei versuchten, die Situation zu kontrollieren und die Frau zu beruhigen, wie die Bundespolizei Flughafen München am Samstag mitteilte.

Junge Frau zieht sich in Flugzeug aus und beißt Polizisten in den Arm

Trotz der Bemühungen weiblicher Polizeibeamter, die Passagierin zur Vernunft zu bringen und sie dazu zu bewegen, sich wieder anzuziehen, weigerte sich die Bulgarin beharrlich. Daraufhin versuchte ein Bundespolizist, der nackten Frau eine Decke umzulegen. Bei diesem Versuch biss die Frau unvermittelt in den linken Unterarm des Beamten. Um den Biss zu lösen und sich zu schützen, wandte der Beamte unmittelbaren Zwang an. Mehrere Einsatzkräft begleiteten die 27-Jährige aus dem Flugzeug.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Dreieinhalb Stunden Verspätung von Flug von München nach Sofia

Die Passagierin wurde nach dem Vorfall von der Landespolizei in das Bezirkskrankenhaus Taufkirchen gebracht. Gegen sie liegen Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung vor. Der gebissene Beamte musste ärztlich behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer dreieinhalbstündigen Verspätung des Fluges nach Sofia.

Die Bundespolizei am Flughafen München betont ihre Verpflichtung, die Sicherheit und Ordnung an Bord von Flugzeugen zu gewährleisten. In solchen schwierigen Situationen werden Maßnahmen ergriffen, um mögliche Gefahren zu minimieren und die Sicherheit aller Passagiere und Besatzungsmitglieder zu schützen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.