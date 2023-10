Neue Metzgerei in Weilheim-Schongau ist wie ein Dorfzentrum: „Die Leute sind froh, dass es uns gibt“

Von: Kathrin Hauser

Vorgeschmack aufs Mittagessen: Marius (2.v.r.) bekommt von Verkäuferin Barbara Bader (r.) Gelbwurst für seine Schwester Josefine (2.v.l.) und sich überreicht. Mutter Michaela Stoß hat bereits das Mittagessen in der Tasche © ralf ruder

Vor gut einem Monat hat die Familie Pschorr die Metzgerei in Hohenpeißenberg wieder eröffnet, nachdem sie rund ein Jahr geschlossen war. Eine Stunde in dem Laden zeigt: Hier geht es um mehr als nur Wurst und Fleisch.

Hohenpeißenberg – Es ist 11.45 Uhr am Mittwochmittag. Noch ist es verhältnismäßig ruhig in der „Metzgerei Pschorr“ im neuen Schächen. Ein, zwei Kunden stehen vor der Wursttheke und schauen. Die Schwingtüre hinter dem Verkaufsraum öffnet sich, Köchin Karin Graf hält eine silberne Schale, in der Rindsrouladen in einer braun-roten Sauce dampfen. Vorsichtig legt sie die Rouladen in eine Warmhalteschüssel in der Theke. Die Fleischrollen sind eines der zwei Tagesgerichte. Das andere ist Apfelstrudel. Die Köchin verschwindet wieder durch die Schwingtüre. Die Schüsseln sind gefüllt. Die hungrige Mittagskundschaft kann kommen.

Metzgerei Pschorr in Hohenpeißenberg bietet Mittagessen zum Mitnehmen an

Thekla Eggersdorfer betritt die Metzgerei. „Ich hätte gerne zwei Mittagessen“, sagt sie. Die Verkäuferin befüllt zwei Behältnisse jeweils mit Rindsrouladen, Sauce und Nudeln und verschweißt diese mit einem Deckel aus Folie. Thekla Eggersdorfer nimmt die beiden Essen und geht Richtung Ausgang. Sie habe gerade das Mittagessen für ihren Mann und sich geholt, erzählt sie: „Rindsrouladen sind so was Gutes, das konnten wir uns nicht entgehen lassen.“ Diese selbst zuzubereiten, das sei für sie und ihren Mann zu aufwendig. Sie sei froh, dass Hohenpeißenberg wieder einen Metzger habe, komme regelmäßig zum Einkaufen und ab und an auch, um das Mittagessen zu holen. Sie habe eine besondere Verbindung zum Metzgereibetrieb, weil sie selber aus einer Metzgerfamilie stamme, erzählt sie. „Wenn wir dieses Angebot schon haben, dann unterstütze ich das auch“, sagt Thekla Eggersdorfer und geht zum Ausgang.

Metzgerei hat ihren Hauptsitz in Asch und noch eine Filiale in Schongau

Inzwischen ist es 12 Uhr. Eine Schlange hat sich gebildet, die von der Theke bis fast zur Ausgangstür reicht. Trotzdem muss niemand allzu lange warten, bis er drankommt. Hinter der Theke bedienen jetzt vier Verkäufer die Kunden.

Robert und Bettina Schneider leiten die Filiale in Hohenpeißenberg – die Familie Pschorr betreibt neben der Metzgerei am Hauptsitz in Asch noch eine Filiale in Schongau. Robert Schneider geht mit einer Tasse voller Münzen Richtung Kassenautomat. Er müsse Kleingeld nachfüllen, sagt er. Hier werde aus hygienischen Gründen über den Automaten bezahlt: „Damit mit dem Geld keiner mehr von uns in Verbindung kommt.“ Das funktioniere gut, er müsse nur darauf achten, dass der Automat nicht zu wenig Kleingeld habe.

Gelbwurst für die Kinder

Auch Michaela Stoß ist wegen des Mittagessens hier. Gerade habe sie ihren Sohn Marius aus dem Kinderhaus gegenüber abgeholt, jetzt hätten alle Hunger: „Wir haben uns eine Leberkassemmel gekauft und die essen wir jetzt unter den Kastanien“, sagt sie. Vorher bekommen ihr Sohn Marius und ihre Tochter Josefine aber noch ein Raderl Gelbwurst von Verkäuferin Barbara Bader auf die Hand.

Die Familie macht sich auf den Weg zu den Bänken unter den Bäumen um die Ecke. Andere speisen drinnen: An den Tischen bei der Verkaufstheke sitzen Männer in Gruppen beieinander. Am kleinen Kindertisch malen zwei Buben mit Buntstiften.

„Das wird alles selbst gekocht“, sagt die Verkäuferin zu einer Frau, die sich gerade ebenfalls eine Portion Rindsrouladen einpacken lässt. Dafür, dass es jeden Tag zwei frisch zubereitete und warme Mittagsgerichte in der Metzgerei im „Schächen“ gibt, ist die Köchin Karin Graf zuständig. Sie kommt aus Hohenpeißenberg und auch ihre Kochkünste sind im Ort bekannt, denn sie war früher Köchin im Gasthof „Hetten“.

Vieles wird selbst zubereitet

An ihrem neuen Arbeitsplatz achte sie darauf, dass das Essen erschwinglich bleibe, abwechslungsreich sei und es trotzdem Konstanten gebe, erzählt sie, als gegen 12.40 Uhr der größte Stress in der Küche vorbei und der Kochbereich schon wieder gereinigt ist. Mittwochs gebe es meist eine Süßspeise, freitags ein vegetarisches Essen – und als zweites Gericht immer Weißwurst mit Brezen und süßem Senf. Auch die Aufstriche und Salate bereite sie selber zu. Bislang sei die Resonanz gut auf das Mittagsangebot: „Die Leute sind froh, dass es uns gibt“, sagt die Köchin. Sie wird in der Küche unterstützt von Kateryna Savvova, die ursprünglich aus der Ukraine kommt. Ihr gefällt ihre neue Arbeit als Küchenhilfe: „Es ist lustig hier“, sagt sie.

Um 12.45 Uhr ist immer noch einiges los in der „Metzgerei Pschorr“, aber die Kunden stehen nicht mehr bis an die Türe. Sobald es die Zeit zulässt, fangen die Mitarbeiter an zu putzen, denn um 14 Uhr ist an diesem Tag, wie immer von Montag bis Mittwoch Schluss. Donnerstags und freitags ist die Metzgerei jeweils bis 18 Uhr und samstags bis 12 Uhr geöffnet.

Robert Tamms wohnt gleich um die Ecke. Er ist regelmäßiger Kunde, wie er erzählt. „Ich bin zwei bis drei Mal pro Woche hier.“ Heute hat er sich Wiener Würstl und Obatzten gekauft. „Ich bin froh, dass es hier wieder was gibt. Das ist ein zentraler Punkt hier, eine Art Dorfzentrum.“

Einweihungsfeier: Am Samstag, 28. Oktober, fand von 10 bis 13.30 Uhr die Einweihungsfeier für die neue Filiale der „Metzgerei Pschorr“ statt. Es gab einen Frühschoppen mit Blasmusik.

