Für Kinder mit „krisenhaften Vorerfahrungen“: In ehemaligem Bauernhaus soll Wohngruppe entstehen

Von: Dominik Stallein

Im Thannhof-Gutshaus am Bergkramerhof sollen intensivpädagogische Wohngruppen entstehen. Das Gebäude liegt im Außenbereich – und hinter natürlichem Sichtschutz. © sh

Intensivpädagogische Wohngruppen sollen im Thannhof in Wolfratshausen entstehen. Der Bauausschuss gab seinen Segen.

Wolfratshausen – Den Schrei der Krähen hört man vormittags auf dem Grundstück. Und man sieht die mannshohen, lange verblühten Karden, die das historische Gutshaus vor neugierigen Blicken von Autofahrern schützen, die den alten Zubringer entlang fahren: Das Gebäude an der Münsinger Straße 15 liegt idyllisch und abgeschieden unterhalb des Bergkramerhofs.

Bauausschuss befürwortet Vorhaben einhellig

In dem ehemaligen Bauernhaus soll eine Wohngruppe für die Jugendhilfe entstehen. Wer diese betreiben und einrichten möchte, gibt die Stadt nicht bekannt. Wohl aber das Konzept: Zwei intensivpädagogische Wohngruppen mit drei beziehungsweise vier Plätzen für Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren sind dort angedacht. Der Bauausschuss des Stadtrats gab seinen Segen – und betonte, wie wichtig eine solche Einrichtung für die Stadt sei.

Zielgruppe der neuen Einrichtung seien Kinder, „die eine äußerst belastete Lebenssituation zu bewältigen haben und die durch besonders krisenhafte Vorerfahrungen geprägt sind“, ist der Sitzungsvorlage des Ausschusses zu entnehmen. Die Kinder, die auf dem einstigen „Thannhof“ betreut werden sollten, hätten beispielsweise Vernachlässigung, Vereinsamung, Gewalt und andere Verletzungen – psychisch wie physisch – erlebt.

Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Fachkräfte

Die insgesamt sieben Heranwachsenden sollen an der Münsinger Straße rund um die Uhr von pädagogischen Fachkräften betreut werden. In der Einrichtung werden insgesamt etwa 15 Mitarbeiter im Schichtdienst beschäftigt sein – pädagogische Fachkräfte, psychologische und pädagogische Dienste, Lehrer, Hauswirtschaftskräfte und Leitungskräfte. Die beiden Wohngruppen sollen im Erd- und Obergeschoss des Hauses in zwei Wohnungen Platz finden. Die Räumlichkeiten werden noch umgebaut – „auf die Bedürfnisse einer intensivpädagogisch arbeitenden Kleinstgruppe abgestimmt“, nennt es die Wolfratshauser Stadtverwaltung.

„Das Projekt sehen wir als positiv für die Jugendhilfe und wichtig für die Stadt an“, meinte der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, Josef Praller. Der Rest sah es genauso: Dem Antrag auf Nutzungsänderung und Umbau des Hauses an der Münsinger Straße stimmte der Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss einhellig zu. Zu den baulichen Veränderungen zählt die Gestaltung der Einzelzimmer, in denen die Kinder wohnen. Außerdem wird ein Gemeinschaftsraum mit Küche eingerichtet, darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss Therapieräume, einen Besprechungsraum sowie einen Übernachtungsraum für begleitete Kontakte zwischen den Kindern und deren Bezugspersonen. Im ehemaligen Bauernhaus gibt es bereits zwei Wohnungen aus den Jahren 1937 und 1959. Das Gebäude wurde ursprünglich als landwirtschaftliche Hofstelle genehmigt. (dst)

