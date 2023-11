„Irgendwie & Sowieso“ und das Tölzer Käsefestival: Schöne Erinnerungen an Elmar Wepper

Von: Andreas Steppan

Legendäre Szene: Für die Serie „Irgendwie und sowieso“ drehte Elmar Wepper (li.) zusammen mit Robert Giggenbach in Dietramszell ein spektakuläres Busrennen und unschönem Ende. © Screenshot Irgendwie und Sowieso/BR

Auch im Tölzer Land ist der am Dienstag verstorbene Schauspieler Elmar Wepper in bester Erinnerung. Unter anderem drehte er einige Szenen für Franz-Xaver Bogners Serie „Irgendwie und Sowieso“ im Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die unerwartete Nachricht vom Tod von Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren am Dienstag hat auch im Tölzer Land große Betroffenheit ausgelöst. Denn im Lauf seiner Karriere hatte der beliebte Schauspieler etliche Berührungspunkte mit dem Landkreis. In den 1980er-Jahren drehte er in Bad Tölz und bei Dietramszell Szenen für die Kult-Fernsehserie „Irgendwie und sowieso“. Und im Jahr 2012 war Elmar Wepper Schirmherr des damaligen Käse- und Genussfestivals im Tölzer Kurpark.

Elmar Wepper war 2012 Schirmherr des „Käse und Genussfestivals“ im Tölzer Kurpark

Die Veranstalterin dieses Events, Susanne Hofmann vom „Tölzer Kasladen“, hat Elmar Wepper in bester Erinnerung. „Er war ein großer Käseliebhaber und war Stammkunde in unserem Geschäft am Münchner Viktualienmarkt“, sagt sie. Der Schauspieler, der in Planegg wohnte, habe sich beim Einkaufen im „Kasladen“ mit seiner Frau Anita abgewechselt, letztere sei zuletzt vor ungefähr drei Wochen da gewesen. „Ihm lag die handwerkliche Lebensmittelproduktion sehr am Herzen, sein Lieblingskäse Epoisses musste immer dabei sein“, sagt Susanne Hofmann.

Mit den Worten „Obatzt ist’!“ eröffnete Elmar Wepper (Mi.) 2012 das Tölzer Käsefestival zusammen mit (v. li.) Wolfgang und Susanne Hofmann, Michael Well und Veronika Obermüller von der Stielam. © MK/A

Deswegen sei Elmar Wepper auch „gleich begeistert“ gewesen, als sie ihn fragte, ob der die Schirmherrschaft des Käsefestivals übernehmen würde. Im Nachhinein sei sie oft gefragt worden, was Elmar Weppers Auftritt bei der Veranstaltung in Tölz wohl gekostet habe. Tatsächlich aber sei Elmar Wepper „gar nicht auf die Idee gekommen“, für dieses Engagement eine Gage zu verlangen. Nicht nur deswegen hat Susanne Hofmann den Schauspieler als „absolut bodenständig und freundlich und ohne jegliche Starallüren“ in Erinnerung.

Elmar Wepper: Dreharbeiten zu „Irgendwie und Sowieso“ in Bad Tölz und Dietramszell

Was Elmar Wepper noch mit dem Tölzer Land verbindet, ist eine der spektakulärsten Szenen der Serie „Irgendwie und sowieso“. 1984/85 wurde zwischen der Staatsstraße 2368 und dem Weiler Walleiten ein wahnwitziges Busrennen gedreht, das sich der von Elmar Wepper gespielte Mechaniker Sepp mit dem von Robert Giggenbach verkörperten Effendi liefert. Sepps Bus rauscht schließlich den Abhang runter und überschlägt sich mehrfach. Als Feuerwehrler sicherte damals Johann Kappelsberger den Drehort ab, der ganz in der Nähe seines Haflingerhofs ab. „Von dem Bus konnte ja Sprit und Öl auslaufen, wir waren da, dass da nichts passiert“, sagt er. Daran, Elmar Wepper näher zu Gesicht bekommen zu haben, erinnert er sich aber nicht – das Ereignis liegt immerhin fast 40 Jahre zurück.

In zwei Bussen lieferten sich Wepper und Giggenbach ein waghalsiges Rennen. Im Hintergrund sieht man die Gemeinde Dietramszell. © Screenshot/BR

Elmar Wepper spielte als einer der Hauptdarsteller auch in Szenen mit, die auf dem Gelände der Firma Moralt gedreht wurden. In der Serie stellte diese Kulisse das Sägewerk Binser dar. Im Zentrum stand der ehemalige Rossstall von August Moralt, der in den Drehjahren 1984/85 abgerissen werden sollte, für die Serie aber eigens noch mal hergerichtet wurde.

Elmar Wepper zählte zu den Hauptdarstellern der Kult-Serie „Irgendwie und Sowieso“

Erinnerungen an Elmar Wepper hat auch die in Benediktbeuern lebende Schauspielerin Monika Dahlberg, die ihrem Kollegen immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen begegnete. „Was ich an ihm äußerst sympathisch fand, war, dass er nicht diese äußerliche Eitelkeit hatte, die man ja meist bei eher mittelmäßigen Schauspielern antrifft“, sagt die 87-Jährige. „Die wirklich Guten sind nicht so eingebildet, und auch Elmar Wepper trat immer sehr bescheiden auf.“

Bruder Fritz Wepper drehte Szenen zu „Die Brücke“ im Tölzer Land

Einen näheren Bezug zu Tölz hat auch Elmars älterer Bruder Fritz Wepper (83). Er spielte 1959 eine Hauptrolle im Antikriegsfilm „Die Brücke“ nach dem Roman von Gregor Dorfmeister (1929-2018), ehemaliger Redaktionsleiter des Tölzer Kurier. 2019 enthüllte Fritz Wepper in der Marktstraße ein Denkmal, das an Dorfmeister erinnert.

