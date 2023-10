Sturz aus Berghütte mit schlimmen Folgen: Prozess um Querschnittslähmung nun im 7. Jahr

Sieben Jahre nach dem folgenschweren Sturz eines Steuerberaters (50) aus Grafing in den Bergen rund um die Benediktenwand ist der Entschädigungs-Prozess noch immer nicht komplett abgeschlossen.

Grafing/Benediktbeuern/München – Sieben Jahre nach dem folgenschweren Sturz eines Steuerberaters (50) aus Grafing in den Bergen rund um die Benediktenwand ist der Entschädigungs-Prozess noch immer nicht komplett abgeschlossen. Im jüngsten Verfahren vor dem Landgericht München II ging es um Ansprüche und die bereits geleisteten Zahlungen der Versicherungen. Ungeklärt blieb der Erwerbs- und Rentenschaden des Mannes.

2016 war er auf der Tutzinger Hütte (Gemeinde Benediktbeuern, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von einer Art Vordach in die Tiefe gestürzt. Er hatte nachts betrunken die Tür dorthin für den Eingang zur Toilette gehalten. Seit dem Sturz ist der 50-Jährige querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Ein Gericht sprach dem Wirt der Hütte wegen eines fehlenden Geländers 15-prozentige Mitschuld zu. Daraus resultierten die finanziellen Forderungen des Grafingers. Per Teil-Vergleich wurden dem Familienvater 74 500 Euro an weiterem Schmerzensgeld, Heilbehandlungskosten, für den Hausumbau und ein behindertengerechtes Auto zugesprochen.

Entschädigungsprozess noch nicht abgeschlossen

Ungeklärt blieben aber die Summen für den Erwerbs- und den Rentenschaden. Als selbstständiger Steuerberater hatte der Mann bis zum Unfall gut verdient. Seit seiner schweren Sturz-Verletzung kann er nur einen Bruchteil seiner früheren Leistung erbringen. Die Chefärztin Doris Maier vom Unfall-Klinikum Murnau erörterte dem Gericht als Sachverständige die immensen Probleme der Wiedereingliederung eines so schwer behinderten Mannes in die heutige Arbeitswelt. Die meisten Patienten würden in einer Teilzeitarbeit landen. Im Fall von Selbstständigen sei es auf Dauer nicht möglich, Termine in einem üblichen Acht-Stunden-Tag einzuhalten.

Das dürfte im Fall des Grafingers den Erwerbs- und den damit verbundenen Rentenschaden erhöhen, denn das Pensum, das der 50-Jährige vor seinem Unfall schaffte, kann er nicht wieder erlangen. Die Höhe der Schäden will das Gericht auf dem Büroweg abklären. Somit ist der Entschädigungs-Prozess nicht abgeschlossen, aber es dürfte vermutlich kein weiteres öffentliches Verfahren mehr geben.

