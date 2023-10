„Da stellt es mir die Nackenhaare auf“: Kuchen-Streit im Museum – Bürgermeister schaltet sich ein

Teilen

Kaffee gibt es im Starnberger Museumscafé, aber keinen Kuchen - dafür fehlt die Genehmigung. © Action Pictures/Imago

Eine Erlaubnis des Landratsamts fehlt dem Café des Museums Starnberger See, deswegen gibt es dort keinen Kuchen. Die Idee eines Foodtrucks hat der zuständige Ausschuss verworfen.

Starnberg – Dass es im Museum Starnberger See außer Kaffee, Espresso und Eis keine Bewirtung gibt, ist für alle Beteiligten seit Langem ein Ärgernis. Nun will sich Bürgermeister Patrick Janik in den Kuchen-Streit zwischen Museumsleiter Benjamin Tillig und dem Starnberger Landratsamt einschalten. „Da stellt es mir ja die Nackenhaare auf“, sagte Janik in der Kulturausschusssitzung des Stadtrats vorige Woche, nachdem Tillig den Sachverhalt aus seiner Sicht geschildert hatte.

Für den Kuchenverkauf benötige er eine „kleine Schankerlaubnis“, erklärte Tillig. Weil das Museum aber kein eigenständiges Gewerbe, sondern ein Regiebetrieb der Stadt sei, erhalte er den nicht. „Ich verzweifle noch mal daran“, sagte der Museumsleiter – und erhielt von Janik die Zusage, sich das Thema noch einmal unter juristischen Aspekten anzuschauen. Generell würde Tillig das Museumscafé gerne stärker beleben, zumal die 2020 angeschaffte professionelle Espressomaschine „rege“ genutzt werde. Einmal im Monat einen Aperitivo anzubieten, sei ihm zum Beispiel „ein echtes Anliegen“.

Was definitiv nicht in den Museumsgarten kommt, ist ein Foodtruck mit einem Angebot an Eis, Kuchen, Sandwiches, Erfrischungsgetränken und Kaffee. FDP-Stadträtin Anke Henniger hatte das beantragt – angelehnt an den Foodtruck, der die Sommermonate über im Bucentaurpark stand. „Ich weiß, das ist schwierig und komplizierter als gedacht“, sagte Henniger am Dienstag. „Aber es wäre schön, wenn der Bereich mehr genutzt wird.“

Kuchen-Streit in Starnberg: Trucks im Garten beträfe auch den Denkmalschutz

In ihrer Sitzungsvorlage zu dem Antrag hatte die Stadtverwaltung eine ganze Reihe von Punkten vorgebracht, die zu beachten seien. Unter anderem müssten die Feuerwehranfahrtszone sowie alle Fluchtwege, Lieferzufahrten und Zugänge für Besucher frei zugänglich bleiben, ebenso Flächen, die für Hochzeiten oder Veranstaltungen genutzt würden. Die Versorgung des Foodtrucks mit Strom und Wasser müsse geklärt, eine Abrechnungsmethode vereinbart werden. Der Denkmalschutz sei zu berücksichtigen. Und die WC-Situation sei auch nicht optimal.

Die Verwaltung sah als möglichen Aufstellort nur den Kiesplatz direkt vor dem Museumseingang – schlug aber vor, von der ständigen Aufstellung eines Foodtrucks abzusehen, was der Ausschuss letzten Endes auch einstimmig beschloss. Ihm sei es ohnehin lieber, wenn die Stadt irgendwann die Bewirtung selbst betreiben könne, sagte Patrick Janik. (ps)

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.