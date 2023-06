Jeden Tag droht der Ernstfall: Bundeswehr-Hubschrauber fliegen über Alpen

Von: Katharina Bromberger

Schwieriges Manöver: Die Landung im Gebirge fordert die gesamte Besatzung, der Bordmechaniker und die zwei Piloten müssen ideal zusammenarbeiten. Über Mittenwald wird das bald geübt. © Transporthubschrauberregiment 30/straub

Die Heeresflieger der Bundeswehr trainieren im Juni in den Alpen. Sie sind Teil der schnellen Einsatzgruppe für NATO-Ostflanke und trainieren für den Ernstfall.

Oberes Isartal – Es könnte bald wieder etwas lauter werden in der Region um Mittenwald. Und vielleicht auch ein wenig spektakulär, sollte man wirklich mitbekommen, wie und was die Piloten am Berg vollbringen. Denn für die Woche vom 26. bis 30. Juni hat die Bundeswehr erneut Übungen ihrer Heeresflieger angekündigt, konkret sind zwei NH90-Helikopter vom Transporthubschrauberregiment 30 aus Niederstetten im Einsatz.

„Vor diesem Hintergrund ist das Gebirgsflugtraining wichtig“: Alpen-Flugtraining muss regelmäßig geübt werden

Wie bereits im März trainieren sie das Fliegen und Landen in alpiner Umgebung. Beispielsweise also setzen sie die Maschine in einem Bergsattel auf, im unebenen Gelände, auf steinigem Untergrund. Auch der Materialtransport mit einer Außenlast gehört zum Programm des Gebirgstrainings für die Piloten und Bordmechaniker. Diese speziellen Flüge stellen an die Besatzung „ganz besondere Anforderungen“, erklärt Oberstleutnant Peter Straub in einer Pressemitteilung. Deshalb muss das Team sie regelmäßig üben.

Die Testmanöver mögen zur Routine gehören. Doch erscheinen sie angesichts der aktuellen Lage noch notwendiger und akuter. Ohne dass Sprecher Straub den Ukraine-Krieg in seiner Mitteilung explizit erwähnt, thematisiert er ihn: Sechs NH90-Hubschrauber aus Niederstetten (Baden-Württemberg) gehören zur NATO-Speerspitze „VJTF“ (Very High Readiness Joint Task Force). Diese schnelle Eingreifgruppe lässt sich innerhalb weniger Tage an die NATO-Ostflanke verlegen. „Auch vor diesem Hintergrund ist das Gebirgsflugtraining wichtig, da es in den denkbaren Einsatzräumen viele bergige Regionen gibt“, betont Straub. Und jeden Tag kann es ernst werden.

Transport und Katastrophenhilfe: Das sind die Aufgaben der Heereshubschrauber

Grundsätzlich besteht die Hauptaufgabe der NH90-Heereshubschrauber im Transport von Infanterietruppen und deren Material an jeden gewünschten Ort. In erster Linie bringen sie Fallschirm- oder Gebirgsjäger in Einsatzgebiete oder fliegen sie aus solchen aus – geplant oder in Notfällen. Denn das NH90-Team rückt auch aus, um Verwundete zu retten.

Oft wurden und werden die Besatzungen zudem in der Katastrophenhilfe eingesetzt. Beispielsweise beim verheerenden Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021, wo sie Menschen aus lebensgefährlichen Situationen befreiten. Auch bei Waldbränden helfen die speziellen Bundeswehr-Helikopter beim Feuerlöschen aus der Luft, zuletzt in der vergangenen Woche in Brandenburg.

82 Hubschrauber des Typs NH90 unterwegs – Flug startet in Altenstadt

Insgesamt verfügen die Heeresflieger über 82 Hubschrauber vom Typ NH90. Einer wiegt maximal 10,5 Tonnen und kann zusätzlich 13 Soldaten transportieren oder eine Außenlast von etwa zweieinhalb Tonnen. Zur Besatzung gehören drei Mann: zwei Piloten und der Bordmechaniker. Sie besetzen auch in der Übungswoche Ende Juni über Mittenwald einen Helikopter. Gebirgsjägertruppen oder andere Soldaten sind Sprecher Straub zufolge nicht beteiligt.

Ausgangsbasis der Flüge bildet der Heeresflugplatz in Altenstadt bei Schongau. Dort starten die Maschinen und werden in erster Linie im Oberallgäu und um Mittenwald den Ernstfall proben. Dabei sind sie jeweils einzeln und an unterschiedlichen Orten unterwegs, um sich nicht gegenseitig zu stören. Wo genau, ist nicht bekannt. Entsprechend auch nicht, auf welchem der Sattel und Joche im Karwendelgebirge sie mit ihren Maschinen landen. Ebenso wenig, wie genau die Übungen vonstattengehen. Für Nachfragen war die Pressestelle des Transporthubschrauberregiment 30 nicht zu erreichen.

Die gute Nachricht für die Bürger: Nachts herrscht Ruhe. Anders als noch vor drei Monaten finden die Flüge nur tagsüber statt. Spätestens um 17 Uhr landen die Helikopter wieder in Altenstadt.

